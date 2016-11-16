سمير العركي يكتب: الحركة الإسلامية وأسئلة التأسيس الثالث

تأسيس الأستاذ حسن البنا – رحمه الله – لجماعة الإخوان المسلمين 1928 بمثابة التأسيس الأول الفعلي والذي انهار مع وصول العسكر إلى السلطة عام 1952 بمعاونة الإخوان أنفسهم. يتبع

سمير العركي*

على الرغم من قسوتها ، وعنف ردتها ، فإن الثورة المضادة التي استباحت الربيع العربي في عامه الثاني فقط ، لم يقتصر زلزالها على قمع الحريات وإطلاق يد الفساد …إلخ ، بل امتدت يداه لتقوض مرحلة " زمنية " من مسيرة الحركة الإسلامية.



ففي ذاكرة التاريخ سيبقى عام 2013 لحظة كاشفة لأخطاء جسيمة ترسبت في بنية الحركة على المستوى التنظيمي والفكري والمعرفي، وامتدت إلى مجمل رؤيتها وقراراتها وأطروحاتها، وتعاملها مع التحديات التي تواجهها، وتواجه الأمة التي اختارتها للقيادة في لحظة رفع اليد السلطوية عن رأيها واختياراتها.



وكما أن عجلة الزمن من المحال أن تدور إلى الخلف ، مخالفة لسنن الكون والحياة ، كذلك فليس من المنتظر أن تعود الحركة الإسلامية إلى كامل هيئتها ووضعها الذي كانت عليه قبل الربيع العربي وحركة الثورة المضادة ، خاصة في ظل التفاعلات الجدية والحقيقية التي تدور داخلها الأن والتي وصلت إلى حد الانشقاق في بعض الأطياف .



وإذا اعتبرنا أن تأسيس الأستاذ حسن البنا – رحمه الله – لجماعة الإخوان المسلمين 1928 بمثابة التأسيس الأول الفعلي والذي انهار مع وصول العسكر إلى السلطة عام 1952 بمعاونة الإخوان أنفسهم ، وتحديداً مع بداية الصدام الأكثر حدة عام 1954 ، فإن فترة السبعينيات شهدت وقائع التأسيس الثاني والذي لم يقتصر على حركة الإخوان بل شهد صعوداً للتيار السلفي ، وما اصطلح على تسميته بالتيار الجهادي .

ورغم انتهاء التأسيسين إلى ذات النتيجة تقريباً ، إلا أنهما اختلفا من حيث الرؤى والشخوص والأفكار المؤسسة ، وفي الطريق إلى التأسيس الثالث فإن ثمة أسئلة مهمة ينبغي الإجابة عليها.



أين تقف الحركة مجدداً ؟

دائماً ما كانت الحركة على اختلاف فصائلها تجيب على سؤال الهوية ، بإجابات تبدو متقاربة ، تتحدث عن كونها حركة اجتماعية إصلاحية مهمتها هداية " الإنسان " وجلب النفع للمجتمع ، في الوقت ذاته كانت الأدبيات الرئيسة تتحدث عن سعي الحركة لإقامة الدولة " الإسلامية " وتطبيق النموذج " الإسلامي " وإعادة " الخلافة الضائعة " واسترداد المسجد الأقصى السليب.



وما بين تناقض الحديث عن الإصلاح والثورة ، سعى قطاع عريض لأن يكون جزءاً من الأنظمة السلطوية الحاكمة ، إما تحت ستار كونه جماعة " إصلاحية " أو من باب طاعة أولي الأمر وإن جلدوا الظهر وأخذوا المال.



وفي مسار التأسيس الجديد فإن سؤال الهوية يبدو واضحاً هل ستؤسس الحركة المسار الجديد على ذات الطابع الإصلاحي أم السياسي ؟ أم ستجمع بينهما ؟ رغم أن أحداث السنوات الماضية أثبتت فشله تماما .

هل سيحتفظ المسار الجديد بمكانة على يسار النظام الحاكم أيا كان توجهه ؟ أم سيكرر المأساة ويتحول من جديد إلى مجرد جماعة وظيفية مهمتها الحفاظ على ديمومة واستمرار أنظمة مستبدة فاسدة ؟

وهل ستظل الحركة في تأسيسها الجديد تبني وجودها على اختلاق قضايا فقهية فرعية ؟ وإحلالها محل الأولويات المفترضة .



كيف ستبني الحركة نموذج العلاقات الداخلية ؟

تعرض نموذج العلاقات الداخلية والذي يؤطر لطبيعة العلاقة بين قاعدة مكونات الحركة وقيادتها لتشويه بالغ على مدار العقود الماضية ، عندما تم تأسيسه انطلاقاً من قاعدة " السمع والطاعة " وتم بناء الأفراد تربوياً وتنظيمياً على هذا الأساس الذي أدى إلى إخضاع مجموعة كبيرة من الكفاءات والقدرات ، لقلة من الأشخاص في ظل غياب محاسبة حقيقية وتفرد تام باتخاذ القرار ، بل وتوجيه الانتخابات الداخلية ، والتلاعب بالرأي العام الداخلي عن طريق توجيهه صوب أفراد بعينهم من قلب " الدولة العميقة " داخل التنظيم ( يمكن الرجوع إلى شهادات كثيرة منها ما كتبه د. إبراهيم الزعفراني على سبيل المثال). هذه التجاوزات لم تكن تحدث لغياب اللوائح الإدارية المنظمة ، بل لانعدام المحاسبة والعمل المؤسسي بعد القضاء على أي قدرة لدى الفرد للاعتراض نتيجة تربية خاطئة دمرت شخصيته وحولته إلى مجرد " تابع " باسم " السمع والطاعة " إضافة إلى تنكيل وتشويه لكل من يجرؤ على الاعتراض ، وجعله " عبرة " لكل من تسول له نفسه الخروج على النص المكتوب .



فهل ستحافظ الحركة على ذات النموذج " المشوه " في تأسيسها الجديد ؟ أم تسعى إلى بناء رؤية جديدة تعمل على إيجاد كيان مؤسسي تحكمه قيم الالتزام ، والمحاسبة ، والشورى ، والشفافية … إلخ ؟ وهل تتمكن من اختيار قادتها اختياراً حقيقياً دون تأثير أو توجيه ؟



هل الحركة بديل عن الشعب والمجتمع ؟

خلال سنوات التأسيس " الثاني " منذ فترة السبعينيات لوحظ انفصالها عن مجموع الشعب والذي اتخذ مظاهر متعددة منها ما هو تنظيمي من خلال احتواء الأفراد في أشكال تنظيمية بعيداً عن المجتمع والتي تحولت مع مرور الأيام إلى مجتمع " بديل " يكفيه مؤنة الاحتياج إلى مجتمعه " الأكبر ". ففي هذا المجتمع " البديل " يتم صنع شخصيته وإشباع رغباته المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية حتى ارتقائه داخل المجتمع " الأكبر " لا يتم إلا من خلال مجتمعه البديل فهو بمثابة " الرافعة " التي لن يجدها في أي مكان آخر .

وقد يأخذ الانفصال وضعاً " شكلانياً " من خلال اعتماد زي معين ، والإصرار على هيئة معينة ، في ظل خطاب يعمق وضعية الانفصال و "الغربة " عن المجتمع .

بل اجتهدت الأنظمة السلطوية في تأصيل الانفصال والحفاظ عليه ، لتتمكن من ممارسة جميع أشكال القمع بحق الإسلاميين بكل سهولة ، وهو ما تضح جلياً في انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

فهل تسعى الحركة إلى إنهاء ذلك التمايز ؟ وهل تعمل على تحويل مشروعها إلى تيار عام في المجتمع لا تَحُده أطر تنظيمية ولا هيئات شكلية ؟

فمن المهم أن نقر أنه لا يجب بناء أسوار حول العقل ، بل ينبغي فسح المجال أمامه لفتح جميع الملفات دونما خوف أو وجل ، وإلا سنظل أسرى لتجارب خاطئة وهو ما يجب أن يعيه الإسلاميون اليوم جيداً .

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*كاتب مصري

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