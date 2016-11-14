عبد الرزاق قيراط يكتب: الرئيس لا ينبغي أن يقول هذا!

فرانسوا أولاند بدا كالمغرّد خارج سرب الرؤساء، وينتظره عمل كبير لمراجعة نفسه ومحاسبتها قبل أن يُحاسب قريبا عن طريق صناديق الاقتراع. وهو بحاجة أكيدة لمن ينصحه بأن لا يفتح ثلاّجته مرّة أخرى للغرباء

عبد الرزاق قيراط*

في عالم عربيّ غير ديمقراطيّ، لا يمكن للدعابة السياسيّة أن تمرّ بسلام، فالسياسة عندنا جدٌ لا مجال فيها للمزاح مثلما نلاحظ عند الأمم التي سبقتنا إلى نعيم الديمقراطيّة وحريّة التعبير.. لذلك اعتذر إياد مدني بعد مزحته (الثقيلة) في سياق واقعنا الرديء الذي يتسامح مع انقلاب عسكريّ دموي، ولكنّه يعارض بشراسة انقلاب الجدّ إلى هزل حتّى لا يسيء لصورة القائد المحنّك..

في تونس، تجاوزنا بعد الثورة تلك الصورة إلى الحدّ الذي أغرى ضيفنا بتمرير دعابته. ولو كان في عاصمة عربيّة أخرى لامتنع عن ذلك. فالإساءة إلى رئيس عربيّ واحد لا تخلو من رمزيّة إلى جميع الرؤساء والملوك (من تقدّم منهم ومن تأخّر)… لذلك يجوز لنا من باب الفكاهة أن نطالب إياد مدني بالاعتذار إلى الرئاسة التونسية كما اعتذر إلى الرئاسة المصريّة، فقد حشر ثلاجة رئيسنا في نزاع عربيّ عربيّ انطلاقا من مقارنتها بثلاجة عبد الفتاح السيسي، وكاد يفشي أسرارنا بقوله:"أنا متأكد أنّ ثلاجتكم فيها أكثر من الماء."… كما أنّه أثار شجونا قديمة من شأنها أن تؤدّي إلى مواجهة لا تحمد عقباها بين الرئيس الحاليّ وسلفه منصف المرزوقي، لأنّ ذكر الثلاجة الرئاسيّة وما حوته يحيلنا مباشرة إلى مطبخنا السياسي، وينبّهنا مجدّدا إلى "الفضيحة" التي روّجها حزب النداء في أثناء الحملة الانتخابيّة السابقة، عندما اتُّهم المرزوقي بفساد ماليّ كبير، وسُرّبت فواتير تتعلّق بنفقاته على المآدب والضيوف الذين أكلوا سمكاً بالمليارات، بدل الاكتفاء بحساءٍ قليل الدسم! وقد نجحت تلك المكيدة، فاقتنع الشعب بأنّ المرزوقي كان يعمل على إتلاف أموال الدولة، حتّى شاهد خلفه السبسي وهو يعمل على إتلاف الدولة برمّتها… فاحترموا الأصول، أيّها المتكلّمون والخطباء وابتعدوا عن ذكر ثلاجات الرؤساء، فلا برد فيها ولا سلام، وإنّما هي فتنة، وثلاجة السيسي أشدّ من القتل!

ثلاجة السيسي

لا تقربوا ثلاجة السيسي، ولا تمسّوها بسوء، نصيحة نوجّهها لرجال السياسة حتّى لا يصيبهم ما أصاب إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذي خسر منصبه بعد أن سخر من الرئيس المصريّ… فقد جمّدت ثلاجة عبد الفتاح السيسي خطّة مدني فأجبر على الاستقالة رفعا للحرج الذي تسبّبت فيه دعابته.. والمعلوم أنّ الرجل تراجع بسرعة، واعتذر لمصر ورئيسها، فأكّد "أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكنّ له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتلّ مكانة كبيرة في قلب كلّ عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة "… واعتذار بهذا المديح على مذهب (أجمل الشعر أكذبه)، يمثّل "خطأ فاحشا"، وهو التوصيف الذي استعمله إياد مدني عندما علّق على زلّة لسانه فخلط بين السبسي والسيسي، قبل أن يذكر الثلاّجة وما فيها… وليس مستبعدا أن يكون مدني قد ندم مرّتين، واحدة بسبب "المزاح" الذي ذهب إلى ماء الثلاجة ، وثانية بسبب الاعتذار الذي ذهب بماء وجهه، فلم يشفع له اعتبار السيسي "قائدا عربيّا محنّكا"، ليستقيل في النهاية بعد أن أصابته لعنة الثلاّجة، وغضبة صاحبها وأعوانه الشداد الغلاظ الذين شنّوا حملة غير مسبوقة على السعوديّة والسعوديّين. وهكذا غلب الهجاءُ المديح، دفاعا عن هيبة السيسي، الرئيس المحظوظ الذي دأب على قول ما لا يقال، وما يصلح للجمع في كتاب من فئة "أخبار الحمقى والمغفّلين"، أو على منوال الكتاب الذي صدر في فرنسا تحت عنوان: "الرئيس لا ينبغي أن يقول هذا".

ثلاجة أولاند

لجميع الرؤساء ثلاجات لتجميد الأسرار وإخفائها عن عيون المتطفّلين. ولكنّ بعضهم يجرؤ على فتحها وكشف ما فيها، فيعرّض مستقبله السياسيّ ومصالح دولته إلى مخاطر جدّيّة. وقد تورّط الرئيس الفرنسيّ فرانسوا أولاند في ذلك الصنيع، إذْ باح ببعض أفكاره الخاصّة للعامّة، وكشف أسرارا خطيرة لا يجوز لمن في موقعه أن يتحدّث عنها، في مرحلة دقيقة تشهد سباقا انتخابيّا تمهيديّا قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسيّة. وفي مثل تلك المنافسات، تتحوّل بعض الهفوات إلى حجج للإطاحة بالخصم، وهذا ما يحدث حاليّا لأولاند الذي انتقده القريب قبل البعيد، بسبب تصريحاته "الطائشة" في كتاب "الرئيس لا ينبغي أن يقول هذا"، وتوصيفها بالطائشة جاء على لسان رئيس وزرائه مانيال فالس.. وقد عبّر للصحافة عن شعوره مع النواب الإشتراكيين "بالغضب والخجل". وجميعهم لا يفهم كيف وقع الرئيس في فخّ صحفيّيْن من جريدة "لوموند"، استدرجاه ليستخفّ بالقضاة، ويثرثر عن الإسلام والمهاجرين بكلام لا يليق بصفته رئيسا لجميع الفرنسيّين، إضافة إلى اعترافه الخطير بمسؤوليّته عن أربع عمليات اغتيال في الخارج، (الأمر الذي يتنافى مع التشريعات الدوليّة)… والرئيس لا ينبغي أن يقول هذا!

وقد كشف الجدل الدائر في فرنسا أنّ تلك العمليّات السريّة حدثت بالتأكيد في عهود سابقة، ولكنّ أحدا لم يجرؤ على ذكرها خلافا لفرانسوا أولاند الذي بدا كالمغرّد خارج سرب الرؤساء، وينتظره عمل كبير لمراجعة نفسه ومحاسبتها قبل أن يُحاسب قريبا عن طريق صناديق الاقتراع. وهو بحاجة أكيدة لمن ينصحه بأن لا يفتح ثلاّجته مرّة أخرى للغرباء والمتطفّلين، حتّى لا يُحشر في زمرة المهرّجين من أمثال عبد الفتاح السيسي الذي سيظلّ أضحوكة على مرّ الزمان…

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*كاتب تونسي

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