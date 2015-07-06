لماذا تدقّ الحكومة التونسيّة طبول الحرب؟

*عبد الرازق قيراط



دأب رئيس الجمهوريّة التونسيّة قايد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد كلّ عمليّة إرهابيّة على تكرار عبارة "الحرب على الإرهاب"، حتّى يتعوّد عليها الشعب التونسي المسالم الذي لا يحبّ الحروب والدماء، والذي أطاح بنظام بن علي بعدد قليل من الخسائر البشريّة مقارنة بما وقع في بلدان الربيع العربيّ التي تحوّلت فيها الثورات إلى نكبات وحروب قُتل فيها عشرات الآلاف وتحوّل فيها العمران إلى خراب…

لكنّ أقوال الرؤساء والوزراء الذين تقلّدوا المناصب والمسؤوليات بعد فرار المخلوع بن علي، ظلّت مجرّد شعارات جوفاء، فلم تتبعها أفعال وإجراءات وقائيّة ملموسة للقضاء على أخطر ظاهرة من شأنها أن تعطّل مسار الانتقال الديمقراطيّ، وأن تشلّ قطاعات حيويّة على المستوى الاقتصاديّ.

لقد توقّع المراقبون بعد العملية الإرهابية التي شهدها متحف باردو أن يتحسّن أداء السلطات التونسيّة في تعقّب الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار تلك الجرائم في المناطق الحساسة وعلى رأسها المواقع السياحيّة. فسقوط سيّاح أجانب في متحف باردو كان كفيلا بالتنبيه إلى الأهداف الجديدة التي ينبغي على السلطات تأمينها حتى لا يصل إليها رصاص الغدر. لكنّ ذلك لم يحدث للأسف الشديد، فكانت عمليّة سوسة التي أودت بحياة 39 سائحا أجنبيّا دليلا على غياب الإجراءات الوقائية التي وعدت سلطاتنا باتخاذها فورا بعد العمليّات الإرهابية التي سبقتها…

يعرف الإرهابيون اليوم أهدافهم ويسيرون قدما في تنفيذها، ولكنّ الحكومة لا تعرف كيف تتصدّى لهم وكيف تحبط جرائمهم، بالرغم من التصريحات الحازمة التي أكّدت جاهزيتها لخوض حربها على الجماعات المتشدّدة. وفي هذا السياق صرّح قياديّ أمنيّ قبل عمليّة سوسة بأيّام في سابقة خطيرة تدلّ على غباء استخباراتي مريب بأنّ أعوانا من الداخلية اخترقوا الجماعات الإرهابيّة ما سيساعد الأجهزة الأمنية على حسن التأهّب لإحباط مخطّطاتهم. غير أنّ عمليّة سوسة كذّبت ما قيل عن الخطط الأمنية المزعومة، وأثبتت أنّ الحكومة لم تنزل بعد إلى ساحة المعركة، فحربها المعلنة منذ شهور ليست سوى حرب كلاميّة أهدافها سياسيّة بالأساس.

واللافت أن هذا التوجّه بدأ فعليّا مع صعود المهدي جمعة رئيس حكومة التكنوقراط الذي نبّه إلى طول الحرب وضرورة الاستعداد الجيّد لها.. ثم تتالت التصريحات متشابهة عقب العمليات الارهابية التي تحقّق أهدافها بنجاعة تثير أكثر من سؤال عن حقيقة الحرب التي تزعم الحكومة خوضها لمحاصرة الجماعات الإرهابية والقضاء عليها. ففي شهر فبراير من العام الجاري، انعقد مجلس وزاريّ برئاسة قايد السبسي بعد عمليّة غادرة سقط فيها أربعة عناصر من الحرس الوطني في محافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وأصدر ذلك المجلس بيانا أكّد أنّ "المعركة ضدّ الإرهاب طويلة وشاقّة، وتقتضي تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية"… وبعد عمليّة سوسة، سمعنا مرّة أخرى مقولات تؤكّد المضيّ في تلك "الحرب العجيبة" من قبيل أنّ "الحرب على الإرهاب طويلة الأمد وتتطلب تعبئة كلّ الجهود"، كما قال الصيد مضيفا أنّ "البلاد باتت مطالبة برصّ الصفوف لأنّ الوطن مهدّد".

وبناء على ما تقدّم، يمكن القول إنّ التصريحات التي نسمعها منذ شهور بعد كلّ عملية إرهابيّة، تبدو وكأنّها جرعات مضبوطة تعمل على تهيئة الرأي العام حتّى يتقبّل وضعا صعبا يخطّط له بهدوء. فقد بات واضحا من الاجراءات التي أعلنت بعد عملية سوسة، أن الحرب على الإرهاب تشمل التضييق على الحريات وعلى النشاط الحزبيّ والجمعياتيّ، وتمثّل ذريعة للحكومة تستغلّ بها مناخ الخوف للقضاء على كلّ حراك معارض يطالب بفتح ملفات الفساد وعلى رأسها ملفّ الثروات الباطنيّة. وفي هذا السياق، ربط الرئيس السبسي بطريقة تعسفية بين الإرهاب وحملة "وينو البترول" فقال أمام حشد من الصحفيين في مدينة سوسة: " هذا ما وصلنا إليه بسبب جماعة وينو البترول!"

وبنفس الأسلوب التعسفيّ، أعلن الصيد عن إجراءات عاجلة لغلق 80 مسجدا قال إنّها خارجة عن القانون ولوّح بسحب التأشيرة من حزب التحرير، وأكّد العزم على إغلاق جمعيّات لا نعلم عددها ومراجعة المرسوم الذي ينظّم نشاطها في مسعى واضح للتخلّي عن بعض المكاسب التي جاءت بها الثورة..

إنّه من حق الحكومة بطبيعة الحال أن تُخضع جميع الأحزاب والجمعيّات والمساجد للقوانين المعمول بها، ولكنّ الربط التعسفيّ بين الإرهاب والأطر والمؤسسات التي لها مرجعية إسلاميّة يشي بموقف أيديولوجيّ معاد لها تبنّاه نظام بن علي في سبيل تجفيف المنابع ولم يفلح في تحقيق أهدافه.

ويعلم التونسيّون اليوم أنّ الإرهابيّ الذي قتل السياح في سوسة طالبٌ متخرّجٌ من الجامعة أثبتت التحريّات أنّه ليس متشددا وليس مصنّفا لدى أجهزة الداخلية… وذكرت بعض التقارير أنّ مساره في الفترة الأخيرة يؤكد مخالطته المنحرفين لا المصلّين… ومع ذلك تصرّ حكومة النداء على المضيّ في نفس المسالك البالية التي سلكها النظام القديم المعادي للتحرّر، والذي عمل كلّ ما بوسعه للسيطرة على شعب قٌمع على امتداد عقود طويلة، فثار نتيجة لذلك ضدّ الاستبداد مناديا بالحرية والكرامة، ولن يفرّط أبدا في مكاسبه في ظلّ السلطات الجديدة التي تدقّ طبول حرب وهميّة على الإرهاب، منذ وصولها إلى الحكم، للتغطية على حرب حقيقيّة تستهدف الحقوق والحريّات.

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*كاتب تونسي

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