طاحونة الرداءة التونسية

مرة أخرى تظهر ثغرات في الرواية الرسمية حول الحادث. كأنها تريد سدَّ ثغرات في الخطة والتصدي. لقد ظهرت فعلا ثغرات أمنية كبيرة كان يمكن الحد من خسائرها.. يتبع.

د. نور الدين العلوي*

باطن الأمر أعقد من ظاهره. وإذا اكتفى التحليل بما يظهر على السطح فاته أن يرى ما تحت القشرة الظاهرة. عن الحالة التونسية أتحدث. فقد اهتز البلد على وقع عملية إرهابية دامية جدا أودت بحياة 40 شخصا كلهم من السياح الأجانب وغالبهم من جنسية انجليزية. إذا يعتبر السياح الانجليز من فئات اجتماعية أرفع مقارنة ببقية الجنسيات الغربية فهم تقريبا الوحيدون الذين يحتملون كلفة نزل خمس نجوم. فماذا تكشف العملية؟ وما دروسها حول الوضع التونسي المتردي أصلا؟

كفاءة الأجهزة محل شك

مرة أخرى تظهر ثغرات في الرواية الرسمية حول الحادث. كأنها تريد سدَّ ثغرات في الخطة والتصدي. لقد ظهرت فعلا ثغرات أمنية كبيرة في تأمين النزل (الفندق) واستباق العملية وقد كان يمكن الحد من خسائرها، وقد وفر ذلك فرصة للمشككين في قدرات الأجهزة والطاعنين في كفاءتها. وتعيش الأجهزة الآن تحت تهديد اشتراك أجهزة أجنبية في التحقيق مما يشكل إهانة بالغة لها وربما يكشف التواطؤ الذي لمح إليه وزير الداخلية (ناجم الغرسلي) بوجود أطراف أحدثت فراغا أمنيا لتسهيل تنفيذ العملية. وقد ترك تصريحه انطباعا بأن الأجهزة مخترقة حتى العظم. وانه لا يمكن الاطمئنان إليها. والحديث عن الأطراف في تونس (والمقصود جهات أو أصحاب مصلحة) يفتح أبواب التأويل للجميع العارف منهم والدَّعي ليدلي بدوله في ما لا تتوفر حوله معلومات. وفي هامش الحرية الإعلامية المتاح ظهرت شهادات عيانية زادت الأمر غموضا وبعثرت الرواية الرسمية وجعلت عون الأمن شبحا بلا ظل.

كيف يمكن الرد على طلبات المشاركة الأجنبية (الانجليزية بالذات) في التحقيق؟ هذه معضلة أخرى سيحتاج رفضها بدعوى السيادة الوطنية إلى تقديم رواية متماسكة تقنع أجهزة بلدان تعرضت لهجمات إرهابية وحدت من آثارها واستبقت الكثير منها.

الهرج الإعلامي والاستثمار السياسي للفاجعة.

هذا الطابق الثاني من آثار العملية. تولى الإعلام الموالي للسلطة تحريف التفاعل مع العملية من ضرورة التعاطف مع الضحايا وإظهار التضامن مع الأجهزة الأمنية إلى صب زيت الفرقة على نار الاختلافات السياسية. وكشف أنه لا يهتم بالعملية في ذاتها بل بما يمكن أن تنتجه سياسيا. فصرف النظر المتابعين إلى خطر التشدد الديني عامة وضرورة استئصاله. ثم خصص على أن هناك حاضنة للتطرف الديني هي حركة النهضة ولا بد للقضاء على الجرثوم من القضاء على حاضنته غير أنه لأسباب تتعلق بتحالفات الحكم الراهنة وقرب الدوائر الإعلامية من بعضها أطلق الإعلام النار على حزب التحرير وهو يصوب في اتجه النهضة. وبالغ المتنطعون في الأمر فهاجموا التدين عامة ووضعوا المقارنة التي كشفت الخلفية الموجهة لكل الخطاب الإعلامي القائم على الاستثمار السياسي في نتائج العمليات الإرهابية. الخمارات أفضل من المساجد.

وهكذا وجد الجمهور نفسه يعود القهقرى إلى سنة 1991 سنة بدء الحرب على حركة النهضة واستئصالها من الساحة لمدة ربع قرن. نفس الخطاب بنفس المفاعيل وفي بعض المرات بنفس الصحفيين الذين تخصصوا في الاستئصال السياسي بخلفية حداثية معادية كليا للتدين. ونسب كل شرور الدنيا إلى المتدينين عبر وضعهم جميعا في سلة الإرهاب. واعتبار الإرهاب نتيجة طبيعية للفكر الديني.

وتمتلئ الصفحات الموالية لهذا الخطاب بفحش قاتم في حق الرسالة المحمدية وصاحبها وتاريخها بما يزيد في التحريض على التدين ويوتّر كل احتمالات تجاوز هذه المعركة التي مجَّها النَّاس ولم يعودوا يجدون فيها مصلحة. لقد تبين أن هناك فريقا من التونسيين يصر على إبقاء الصراع بين التونسيين في دائرة الهويات. لجر الناس إلى المعركة القديمة التي أتقنوها وأدمنوها وكسبوا منها دوما حيث يمكن أن تقدح نار الفتن الكفيلة بتغييب الصراع الحقيقي. الصراع من أجل المستقبل الضامن للتنمية والحرية. وهنا يتبين الغلاف الثالث لمن يقرأ العملية؟

من المستفيد الحقيقي من الجريمة؟

وهو السؤال التقليدي بعد كل جريمة. قبل أن تصان جثث الضحايا قدم لنا الإعلام صاحبة النزل تتفجع ليس على ضيوفها بل على أموالها التي أصيب في مقتل بضرب الموسم السياحي. وصاحبة النزل (زهرة إدريس) ليست إلا سليلة أغنى العائلات التونسية التي استثرت في الزمن البورقيبي بالاقطاعات غير القانونية وضاعفت ثرواتها في زمن خلفه المخلوع. ولم تضار بالثورة التي حصلت بل وضعت يديها على ثروات جديدة. ثم مولت حزب النداء لتصل به إلى البرلمان. وهي تضع الآن مطالبها على طاولة الحكومة. إلغاء كل ديونها(ضمن إلغاء ديون القطاع السياحي) و تأسيس صندوق دعم للقطاع (لمواجهة الكوارث) يمول من الميزانية العامة.

هذا هو الاستثمار الثاني في العملية اذن. فهذه الطبقة (ممثلة في صاحبة النزل وتساندها غرفة النقابة) لا تبدو مشغولة بمحاربة التدين بقدر ما تتخذ الإرهاب وسيلة لتستثمر في نتائجه أي بتحصيل للمزيد من النفوذ المالي والسياسي لقياد العملية الاقتصادية والتموقع السياسي بها في مخطط بسيط القوة الاقتصادية تنتج المزيد من القوة السياسية و ترتد قوة اقتصادية لا تتوقف.

التحليل المشفق على الشعب الكريم يضع وجه صاحبة النزل في صورة واحدة مع منفذ العملية ويلح على أن الإقصاء الاجتماعي الذي نتج عن هذه السياسة هو الذي دفع الرزقي المسكين إلى ضرب مصالح بنت إدريس البرجوازية. وهذا التحليل ليس خاطئا. ولكنه يقف على الظاهر ويقع في التبرير. (في هذه النقطة بالذات يصبح كل شفقة على المنفذ تبييضا للإرهاب عند الجهاز الإعلامي) عمق المسألة هو نموذج مجتمع غير قادر على إنتاج التعايش الديمقراطي الاجتماعي في الحد الأدنى. ونخبته المالية كما نخبته الإعلامية والسياسية لا تملك شجاعة الاعتراف بتقصيرها التاريخي في حق البلد.

هناك انقسام حاد بين مجتمعين وثقافتين. قامت الثورة لترميم هذا الصدع العميق لكن تم تفريغ شحنتها بفعل إعلام الإقصاء الذي يجر الناس إلى معارك خاطئة فكانت نتيجتها السماح لطبقة المال أن تعمل في هدوء. فمعركة التحديث ضد التدين معركة مغلوطة كلّما ألحَّ عليها الإعلام وبعض نخبه يتوسع الفتق بين التونسيين لصالح من لا يريد أن يقوم في البلد إصلاح اقتصادي وسياسي عميق يغير النظام الذي سار عليه البلد وطالب الثورة برأسه فأعجزها. هكذا اشتغل "بن علي" طيلة 23 سنة. كلما ظهرت الحاجة إلى الإصلاح كلما أعلن الحرب على الإرهاب. لتغيير مسار المعركة الاجتماعية. وكلما فعل ذلك وجد جيشا من الإعلاميين ينجزون المهمة باقتدار خلاق.

تتكامل في تقديري هذه الطبقات الثلاث. لتقدم صورة عن الوضع في تونس.طاحونة الرداءة والفشل التونسية. أجهزة عاجزة أو مخترقة وهو الاحتمال الأسوأ. وإعلام منحرف يقود الناس إلى معارك خاطئة جُرِّبًت فخَرَّبَت وطبقة من المستثمرين لا يرون في الدولة إلا ما يمكن أن يزيد ثرواتهم بحيث يتحول القتل الإرهابي إلى فرصة لمزيد من حلب ضرع الدولة ولو نَزَّ دما.

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*كاتب تونسي- أستاذ علم الاجتماع

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