وماذا لو أصبح "هشام جنينة" رئيساً للحكومة؟

أصبح هشام جنينة بين ليلة وضحاها إما نعمة للرئيس أو نقمة عليه، وبات علي الرئيس أن يختار، فقد استقر في نفوس كثير من المصريين أن جنينة هو واحد من أشد الصادقين في محاربة الفساد..يتبع

عبده مغربي*



في هذه الزاوية، كتبت مقالي الأسبوع الماضي، عن المستشارهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أحد أهم الأجهزة التي تراقب أعمال الجهاز الإداري في مصر، كان مقالي حول القرار بقانون الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية برقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو القرار الذي ما إن صدر حتي وُصِفَ بأنه قانون هشام جنينة، أي القانون الذي صدر خصيصاَ من أجل إقالة المستشارهشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

لمن لا يعلم فإن للمستشار هشام جنينة العديد من التصريحات ضد أباطرة كبار في مصر، اتهمهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالفساد، وبأنهم كونوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، ولم يتوقف جنينة عند هذه الفئة بل إمتد بتصريحاته النارية ليشمل أجهزة رسمية في الدولة، وتعدي بتصريحاته خطوطاً حمراء للغاية، حتي بات الرجل في مرمي نيران كثيفة من عدة جهات، والتي انطلق بعضها بأقصي سرعة لأجل التخلص من الرجل الذي بات يهدد عروش شخصيات مهمة في البلد، وعندما صدر هذا القانون، خرج المصريون عن صمتهم علي صفحات التواصل الإجتماعي ليعلنوا أنه صدر وفقط من أجل الإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

علي المستوي الشعبي حظي هشام جنينة بعد صدور هذا القانون بكثير من التعاطف لدي فئات عديدة من الشعب المصري، فهو المناضل الشجاع الذي بات يضحي بموقعه من أجل محاربة الفساد، وحينما صدر القانون قال الرجل إنه ليس في حاجة لقانون كي يترك منصبه، يكفي إشارة له من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفوراً سيغادر مكتبه، بدا الرجل زاهداً في منصبه، وهو علي هذا الحال، قد حاز من الحب ما يكفيه لأن يترك موقعه برضا وسعادة.

علي الناحية الأخري فإن خصوم "جنينة" الذي أرادوا التخلص منه بكسر شوكته الرقابية، قد منحوه دون أن يقصدوا سلاحاً أقوي وأكثر تأثيراً وفتكاً، منحوه حب المصريين وتقديرهم له حينما شاهدوه صامداً لا يأبه بمحاولات إقالته، بل علي العكس خرج شجاعاً ومغواراً يطلب ممن يكيدون له أن ينازلوه في أرض المعركة، معلنا إستعداده التام إما لمحاكمته أو محاكمتهم.

لقد أصبح هشام جنينة بين ليلة وضحاها إما نعمة للرئيس أو نقمة عليه، وبات علي الرئيس أن يختار، فقد استقر في نفوس كثير من المصريين أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو واحد من أشد المخلصين الصادقين في محاربة الفساد، فإن سانده الرئيس وحماه ممن يكيدون له ليل نهار، استقر في وجدان الكثير من المصريين أن السيسي جاد فعلاً في محاربة الفساد ومواجهة الفاسدين، بهذا فإن "جنينة" قد أصبح نعمة في يد النظام، وإن تخلص منه الرئيس وجافاه يكون قد انتصر للفريق الذي كرهه المصريون، فيصبح جنينة نقمة ووبالاً علي نظام السيسي الذي يحابي الفاسدين، الذين أصدر رئيس الجهاز المركزي بحقهم 20 ألف تقرير أعدهم 12 ألف عضو بالجهاز.

علي السيسي أن يختار بين أن يجعل من "جنينة" إما نقمة وإما نعمة علي نظامه، فالذين أشاروا علي السيسي إصدار هذا القانون بهدف إبعاد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هم تماماً كالذين أشاروا علي مبارك بإبعاد المعارضة من برلمان 2010، وقد كان ما كان لمبارك ونظامه، فإذا اعتبرنا أن "جنينة" معارضاً من داخل النظام، فإنه بذلك يضيف لهذا النظام ولا يخصم منه، وإذا حسبناها بطريقة أخري فإنه في الوقت الذي يرجو فيه الرئيس المصري رجال الأعمال أن يتبرعوا ببعض أموالهم لصندق "تحيا مصر" ورفضوا إلا قليلاً منهم يصبح بإمكانه أن يحصل وبالقانون علي مبالغ أكثر كثيراً مما كان يرجوها منهم إذا هو فقط انتصر لتقارير الجهاز المركزي وأحالها للتحقيق.

هناك غير قليل من المصريين يرون أن حكومة المهندس إبراهيم محلب استنفذت أغراضها، وبات علي النظام أن يجدد دماءه سريعاً بتغيير الحكومة، خاصة وأن بوادر ما يمكن أن تسفر عنه الإنتخابات البرلمانية القادمة تقول إنها لن تكون في مصلحة النظام الوليد، وهناك من يري أن غالبية الأحزاب السياسية في مصر ليست مؤهلة للإنتخابات أصلاً، وأن سلاح المال سيكون هو الحاسم في المعركة القادمة، وأن أحزاب رجال الأعمال وبقايا نظام مبارك، وجيوب التيار الديني وحزب النور هي الأقدر فقط علي المنافسة، بل وستقتصر المنافسة بينها دون غيرها، ما يعني أن النتيجة فيها علي تبايناتها لن تكون في مصلحة نظام السيسي، فإن عاد رجال الحزب الوطني، ستحل النقمة علي النظام الذي أعاد رجال مبارك وكأنها لم تكن هناك ثورة، وإن سيطر رجال الأعمال ستكون النقمة أشد وأعتي، كما إن سيطر التيار الديني فإن شرعية 30 يونيو التي خرجت ضد الإسلاميين ستكون علي المحك أمام القوي الغربية، إذن لا مجال أمام النظام الوليد إلا بأن يخلق معارضته بسرعة، معارضة من داخله تكون جزءاً منه وتقطع الطريق علي ما يتهدده من مخاطر الإنتخابات مجهولة المعالم والحسابات، ولو كنتُ ممن يفكرون لنظام الرئيس السيسي لاقترحت عليه أن يأتي بالمستشارهشام جنينة ليكون حلاً مناسباً في أن يخلف المهندس إبراهيم محلب بأن يُعهد له بتشكيل الحكومة، حتي لو كان هواه حقاً يميل إلي الإخوان، فقد سبق وأن قال الرئيس للإخوان بشكل واضح جملته الشهيرة في حفل إفطار الأسرة المصرية : " بقولكم عايزين تعيشوا معانا في أمان أهلا وسهلا، والأرض تسعنا كلنا وتكفينا وزيادة " فيكون إختيار "جنينة" رسالة واضحة للداخل والخارج حتي مع إفتراض أن هواه إخواني، وأظنه ليس كذلك، بأن مصر الجديدة تسع الجميع،

ويكون السيسي قد إنتصرعلي حاشيته التي تسير به إلي مصير مبارك بينما هو يسعي إلي مصر جديدة، إقتراح قد يبدو غريباً للغاية خاصة مع وجود كُتّاب كبار يزعمون قربهم من النظام ويصفون "جنينة" بأنه ينتمي لجماعة الإخوان، بهذا الخيار يكون السيسي قد قطع الطريق علي كل من يتحدثون باسمه، ويسيئون إليه، وهم معروفون لدي غالبية المصريين، ويخصمون يومياً من رصيده، هذا من جهة ومن جهة أخري، يكون قد ضخ دماء جديدة وغير متوقعة إلي نظامه يستعيد بها كثيرين ممن انصرفوا عنه مؤخراً، فيصطاد ثلاثة عصافير بحجر واحد، الأول بأن يقطع الطريق علي عودة الحزب الوطني، ثم الوقوف ضد سيطرة رجال الأعمال والرد علي تخاذلهم في مساندة الدولة بـتصعيد "البُعبُع" الذي يحاربونه، وأخيراً تحجيم التيار السلفي الذي يهدد صورة الدولة المدنية التي يريدها، ومن قلب هذه الحالة يتم الإعلان عن حزب جديد يحصد الأغلبية ويأتي بالحكومة التي ينشدها النظام.

*كاتب وصحفي مصري

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