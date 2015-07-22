أخوة الدم والتراب

الأتراك منقسمون من حيث النظرة إلى أخوة الدم، فمنهم من يرى أنّ على تركيا استقبال السوريين واستضافتهم من مبدأ أنّ المؤمنين أخوة، ومنهم من يرى وجود السوريين عبئاً كبيرا ..يتبع

ابتسام تريسي

ابتسام تريسي*

على الرغم من مرور ست وسبعين سنة على منح السلطات الفرنسية لواء إسكندرون لتركيا، إلاّ أنّ الروابط والعلاقات الأسرية والأخوية بين الطرفين ما تزال موجودة. لكنّ تلك الروابط التي جعلت تركيا تستقبل النازحين السوريين في بداية الثورة السورية، وتسمح لهم بالدخول إلى "أراضيها" من دون فيزا، لم تمنع ما يقوم به معظم الأتراك من تعامل عنصري وفوقي مع "اليد العاملة السورية" . الحكومة التركية – ومن أجل تشجيع تشغيل السوريين- ألغت الضرائب المفروضة على صاحب العمل الذي يُشغِّل عاملاً سوريا.. وهذا ما زاد الجشع عند أرباب العمل، فالعامل السوري لا يملك أي حق في التأمينات الصحية أو تأمين إصابات العمل، كما أنّ صاحب العمل يعطيه أجراً أقل من العامل التركي، ويستطيع طرده في أيّ لحظة بحجة أنّه لا يعمل "بذمة" أو لا يفهم في الصنعة، خاصة إن جاءه عامل آخر بأجر أقل. وسُجلت الكثير من الحوادث التي طرد فيها عمال سوريون وأكل رب العمل أجورهم لشهر أو شهرين. لقد أضحى العامل السوري هدفاً سهلاً لأرباب العمل ، يستغلونه كيفما شاءوا في ظل صعوبة أو استحالة الحصول على تصريح عمل قانوني بسبب كلفته المادية التي يصعب الحصول عليها.

العمال السوريون الذين يعملون "جرسون في مطعم" ، شيف في مطبخ المطعم، غاسل صحون في المطعم، وفي أفران الخبز والنجارة وجميع الصناعات اليدوية، هم شباب حاصلون على شهادات جامعية، لم يجدوا عند أخوة الدم عملاً أفضل يناسب دراستهم وتخصصهم. من بين هؤلاء صديقة لي تعمل في مطعم تغسل الصحون 12 ساعة بأجر 500 ليرة تركية لا تكفي أجرة البيت الذي تقيم فيه، وهي حاصلة على شهادة جامعية بالرياضيات.

علماً بأن وزارة العمل والتضامن الاجتماعي التركية قد اتخذت قرارات من ضمنها ألا تتعدى العمالة السورية داخل المؤسسات التركية وغيرها نسبة 10%، بغض النظر عن الأعمال الموسمية، وألا يقل الأجر عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك، والذي يبلغ 864 ليرة تركية (351.6 دولاراً). وقد صدرت هذه القرارات في محاولة لتجنب انتقادات المعارضة التي ترى أن كثرة اليد العاملة السورية أدى إلى الاستغناء في كثير من الأحيان عن اليد العاملة التركية، وهذا زاد في نسبة العاطلين عن العمل وفي تأفف وضيق الشارع التركي من وجود السوريين الذي ينبئ بحدوث أزمة عبّر عنها مرشح حزب chp فريد يلماز الذي وعد منتخبيه إن نجح في الانتخابات أن يطرد السوريين من تركيا.

الناخبون الأتراك المنتمون إلى هذا الحزب هم من العلويين الذين يؤيدون بشّار الأسد بشكل مطلق حدّ استعدادهم لقتل أيّ شخص يتعدى عليه بالقول.. وقد ظهر هؤلاء في استطلاع لقناة أورينت قام به المراسل "عبيدة بطل" والذي أخفته داعش من الوجود مع فريقه كله.. ظهروا وهم يهددون ويطالبون بشار "برمي الشعب السوري إلى الشارع والتخلص منه لأنه لا يستحق الحياة" وقالت امرأة من بينهم: إنّ بشار قلبه طيب ولا يؤذي أحداً ولا تريد أن ترى وتفهم شيئاً غير ذلك وهي مستعدة لتفديه بدمها! حيث يبرز هذا التسجيل المصور درجة من الحقد الطائفي تفوق التصور .

الأتراك منقسمون من حيث النظرة إلى أخوة الدم، فمنهم من يرى أنّ على تركيا استقبال السوريين واستضافتهم وحل المشاكل الصغيرة وتجاوزها من مبدأ أنّ المؤمنين أخوة، ومنهم من يرى وجود السوريين عبئاً كبيرا سيفجّر يوماً ما أزمة لا يمكن تلافيها. أصحاب النظرة الإيجابية لوجود السوريين ربّما وعوا جيداً أنّ المساعدات الإنسانية لا تعتبر عبئاً على تركيا وإن بلغت 4 مليارات دولار، لأنّه بالمقابل قد دخل إلى خزينة الدولة التركية مبالغ أكبر بكثير من هذا بسبب انخفاض أسعار البترول وتنشيط حركة تهريبه عبر الحدود السورية التركية ، وكذلك بسبب الأموال والمصانع السورية التي دخلت إلى تركيا .

أخوة التراب:

أثار المسلسل السوري "أخوة التراب" والذي يتحدث عن الثورة العربية في نهاية العهد العثماني أزمة سياسية بين سوريا وتركيا، منع على إثره بث المسلسل في الكثير من القنوات العربية تلافياً لتطورات قد تدخل في الشأن العسكري بين البلدين اللذين كانت العلاقات السياسية بينهما متوترة منذ منح الفرنسيون لواء اسكندرون لتركيا.

أخوة التراب لم يكونوا يوماً بمعزل عمّا يجري في سوريا حتّى اللحظة التي أعطى فيها حافظ الأسد الضوء الأخضر للكف عن اعتبار اللواء أرضاً سورية وذلك بإزالته من الخارطة. فأصبحت خارطة سوريا بشكلها الجديد مقطوعة الرأس.

وهو ما تميّز به حكم الديكتاتور الأب ووريثه. أسهل وسيلة للقضاء على الفتنة هي قطع الرأس، سياسة قام عليها نظام الدولة في سوريا وربيبته داعش.

لم يكن منح اللواء لتركيا من قبل فرنسا إكراما لعيونها بل سمحت للجيش التركي بالدخول إلى الأراضي السورية واحتلال اللواء مخالفة بذلك قوانين الانتداب طمعاً في وقوف تركيا بجانب الحلفاء في الحرب ضدّ ألمانيا النازية. علماً بأن اللواء كان في بداية الانتداب تابعاً لولاية حلب وقد اعتبرته اتفاقية سايكس بيكو سورياً واعترفت الدولة العثمانية بعروبة اللواء ومعه أضنة ومرسين وذلك في معاهدة سيفر عام 1920..

*روائية سورية

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