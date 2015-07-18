ثقافة القذافي!

هل انتقلت إلى مصر ـ من خلال تلك الكوادر الناصرية بالذات ـ تلك الثقافة- هل أصابتنا عدوي القذافي الحاكم المطلق المختلط بالمفكر السطحي؟ يتبع.

*أحمد قناوي

لا أذكر تاريخ القافلة المصرية لكسر الحصار على ليبيا، والتي شاركت فيها، ظني أنها كانت قبل العام 1992 وكان على رأس تلك القافلة الكاتب الراحل سعد الدين وهبة. شاركت فيها مدفوعًا برغبة عارمة في المساهمة في فك الحصار عن شعب شقيق، نزلنا بأحد الفنادق ووجدت في غرفتي بالفندق نسخة فاخرة من الكتاب الأخضر، لم أكترث حتى إني تركتها من دون أن أفتح حتى الصفحات الأولى منها، فمعلوماتي عن الكتاب الأخضر لم تكن أبداً جيدة .

في اللحظة الأولى كان همي أن أسأل ذلك العامل الليبي الذي يرتب الغرف: كم هو الراتب الذي تحصل عليه؟ كان رده رقما متواضعا يقارب نظيره المصري في المهنة نفسها، من دون أن يتمتع الليبي بحق إكراميات النزلاء المنتشرة في فنادق مصر، نظرت من النافذة: ميدان كبير يقع فيه الفندق الذي لا أذكر اسمه، لكن أكوام القمامة القريبة من الفندق كانت تقدم إجابات للكثير من التساؤلات.

في المساء وفي صالة مطعم الفندق الكبير لاحظت اجتماعات ثنائية بين شخصيات ليبية وعدد من النخب المصرية الناصرية، كان هؤلاء مشغولين لدرجة تشعر معها أنهم منهمكون في عمل مهم وجاد، تعبيرات وقسمات وإشارات أيديهم يبدو أنها كانت حاسمة، أبلغنا بموعد لقاء مع العقيد القذافي، تأهبت مثل غيري للقاء القائد، تراصت حافلات عادية لنقل الوفد إلى القائد، في تلك اللحظة كنت محايدًا في المشاعر.

تحركت الحافلات للحظات على طريق مرصوفة، لكنها سرعان ما انحرفت عن هذا الطريق إلى طريق صحراوي غير ممهد، مطفأة الأنوار كأننا في مهمة عسكرية، لحظتها فقط فكرت: ماذا يريد الغرب أكثر من قائد مختبئ يلقى الناس في جنح الظلام؟ تغيرت مشاعري قبل الوصول إلى اللقاء بشكل جذري. هؤلاء ليسوا قادة وليسوا شجعانًا ومواطنوهم هناك، رغم قلة عددهم ووفرة نفطهم، يتقاضون رواتب محدودة، وهؤلاء النخب التي ترافقنا في الرحلة يبدو أن هناك ما يشغلهم غير الدفاع عن الشعب الليبي الشقيق، قررت قبل النزول من الحافلة أن يكون مجلسي في آخر المكان سواء كان قاعة أو خيمة، لا حاجة لي بالجلوس في مواجهة حاكم خائف، وبالفعل كان موقعي في آخر خيمة كبيرة على الضيوف فيها أن يكونوا جالسين على الأرض، لم أتابع ما قاله العقيد ولم أهتم بتصفيق بدا أنه مفتعل وهتاف بدا أنه متفق عليه، لم أتحرك من مكاني بقيت صامتًا حتى انتهى الأمر بالعودة إلى الفندق بالطريقة ذاتها التي ذهبنا بها.

كان العقيد دوماً يحاول أن يقدم نفسة كفيلسوف، ولم يكن كذلك ، وفي حديثة عن الحكم والديمقراطية وحكم الجماهير بدا التلفيق واضحاً "أنا لا أحكم، اللجان الشعبية هي من تحكم، والشعب الليبي هو من يحكم نفسه" لكنك تطالعه كل يوم يلتقي قادة ورؤساء بوصفه الرئيس الليبي، وتراه يعين حكومة ويقيل حكومة، وتراه يلقي خطابًا وهتافات معلبة تقاطعه وهو يلقي المواعظ والحكم، أو يحضر مؤتمراً للقمة العربية مصحوباً بحراسة من النساء وخيمته ممثلا للجماهيرية، لكن برغم كل ذلك "لست رئيسًا، الشعب الليبي هو من يحكم" وعليك أن تضرب كفًا بكف، ثم عليك أن تستمع إلى أفكاره "دولة إسراطين لحل القضية الفلسطينية" وتستمع إلى رأيه في حل المشكلة اللبنانية، وهو أن يدخل مسيحيو لبنان إلى الإسلام لنحل مشاكل الطائفية بها، وعليك أن تستمع إلى تفسيراته الجديدة للدين الإسلامي، اختلط الأمر عليه بين الفيلسوف والحاكم، وفي النهاية لم يكن حاكمًا ولا فيلسوفًا، كان مسخًا لتجليات حاكم مستبد وفاشي، وعندما قامت الثورة 17 من فبراير قاد مظاهرة كبيرة بين مواطنين تم شحنهم، إذ كيف تقوم ثورة في مواجهة شعب هو الذي يحكم، وانتهى الأمر بنهاية مأساوية أشفقت فيها للمرة الأولى على الرجل.

القذافي وحكمه كانا عنوانًا لحالتنا العربية التي تستخف بالناس، وبحقوق الناس، ورأي الناس، فالحكمة يصوغها القائد والموعظة يلقيها القائد، والقانون يوقع عليه القائد، وليس على الجماهير سوى أن تهتف للقائد، وليس على الصحف إلا أن تسود عناوينها بكلمات القائد فهو صورة ثابتة وعنوان دائم وأول في نشرات الأخبار الليبية، ووجد القائد إعلامًا وإعلاميين كتَّابًا وصحفيين ووجد الجامعات تمنح درجات علمية في دراسات الكتاب الأخضر.

في مصر تأثرنا بالقائد عرفت الكثير من أحزابنا أموال القائد، عرفت نخب من ساسة مصر شيكات القائد، وعرفت صحفنا إعلانات القائد. المثير الآن من ورد اسمه ضمن تلك الشخصيات التي كشفت وثائق ويكيلكس سعيها للحصول على أموال من سفارة دولة عربية طالما اختلفت مع ليبيا بدعوي مواجهة المد الشيعي، كان الطلب إصدار صحفي يومي، وحزب، وقناة فضائية، ومن الواضح أن هذا الطلب لم يلقَ قبولاً لأنه كان قد أصبح من العلم العام هنا وفي أقطار عربية أخرى أن صاحب الطلب محترف لهذا النوع من الدعاية التي لم تصلح للقذافي، كان الطلب تكريسًا للفساد السياسي الذي شارك فيه القذافي وشاركته فيه شخصيات مصرية.

لا أعلم ما الذي جعل ذاكرتي تهتم بالقائد هذه الأيام. هل انتقلت إلى مصر ـ من خلال تلك الكوادر الناصرية بالذات ـ تلك الثقافة؟ هل أصابتنا عدوي القذافي الحاكم المطلق المختلط بالمفكر السطحي؟ وتلك الجوقة التي كان يمتلكها هل أتت لتحتل إعلامنا وفضائياتنا حتى لو لم يكن مع كل ذلك كتاب أخضر؟ فالأمر لم يقتصر على شرف المحاولة لتقديم نموذج القذافي، لكنة تجاوزه الى النجاح في تجسيده، فمصر قد قامت بأسر قائد الأسطول السادس الأمريكي، ومصر هي التي أحبطت الانقلاب على بوتين حين اختفي بعض الأيام ، وأوباما خائف من مصر أشد الخوف، وهناك مؤامرة كونية على مصر، وأموال الإخوان قامت برشوة الإعلام الألماني. لم يقتصر الأمر على الإعلام تحرك ذات المنطق الى الأمام حين تحدث السيسي عن أنه طبيب وأن أجهزة المخابرات ورؤساء الدول يستمعون إليه، حين نقل حرفيا أن الدستور طموح ويحتاج وقتاً إلى تفعيله، أو أن الملحدين لم يخرجوا من الإسلام ، ثم كيف يعذب الله من لم يؤمنوا به؟

منظومة كاملة من ثقافة القذافي تم تعميمها على كل المستويات وكانت شارة البدء فيها ذلك الاختراع العجيب الذي يشفي من مرض الإيدز ومعه حزمة من الأمراض المستعصية، من دون أدني احترام لأبجديات علمية مستقرة، كل ذلك تم في سياق الإعلان عن مشروعات ضخمة: مليون وحدة سكنية، عاصمة جديدة، مليون فدان جديد، وكل ذلك سرعان ما تبين كذبه. وترافق ذلك كله مع حزمة تشريعية عجزت مجالس نيابية أن تصدر مثل هذا العدد، من منع الطعن على تعاقدات الحكومة إلى تعديلات في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية إلى تعديل قوانين الاستثمار والشركات والكهرباء والخدمة المدنية بديلاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وقبل ذلك قانون التظاهر، وغيرها من القوانين التي تمثل صدي لشيوع هذه الثقافة، مات العقيد أو قتل العقيد في مشهد مأساوي لكنة بقي وبقيت آثاره وثقافته وإن غاب عنها الكتاب الأخضر.

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*كاتب مصري – محام بالنقض

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