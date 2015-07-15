فليقف الجميع .. "هشام جنينة" وصل

عبده مغربي*

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 بتاريخ 9 يوليو 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر مجلس النواب المصري، وبعده بساعات نشرت الجريدة الرسمية أيضاَ القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.

أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة". فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء"إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية" .

كان يُفترض ويُتوقع أن يطغي قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية علي إهتمامات الشارع المصري كونه يحدد شكل الدوائر التي سيتم علي أساسها إختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب القادم وهو الإستحقاق الذي تأخر كثيراً بسبب الطعون القضائية التي حكمت في السابق بعدم دستورية بعض نصوصه وأدت إلي تأجيل الإنتخابات، لكن الذي حدث أن المصريين لم يعبأوا كثيراً بقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، ربما لشكوكهم في أن الإنتخابات لن تتم، بسبب التضارب الواضح في نصوص هذا القانون والتي تهدد من جديد بعدم دستوريته.

فقد انصب اهتمام الناس بقانون الهيئات المستقلة الذي يتيح لرئيس الجمهورية إقالة رؤساء هذه الهيئات بعدما كانت مناصبهم محصنة ضد العزل.

بعد صدور القانون بساعات انفجر المصريون علي مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعلنون تضامنهم مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إستشعاراً منهم بأنه هو المقصود من صدور هذا القانون بهدف إقالته، خاصة بعدما أصبح هذا الرجل مصدراً للإزعاج لدي كثير من الشخصيات الرسمية والبارزة في مصر، وتفاعلاُ مع هذا الزخم نشرت الصحف المصرية عن المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قوله :" على مسئوليتي فإن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية غير دستوري" .

وأضاف راشد: " إن المادة 215 من الدستور تلزم أخذ رأي هذه الأجهزة فيما يتعلق بأي قانون يتعلق بها وهذا لم يحدث" مشيراً إلى أنه اتصل بالمستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ونفى له أن يكون قد تم أخذ رأي الجهاز، وأكد راشد أن المحكمة الدستورية العليا جرت في كل أحكامها علي القضاء بعدم دستورية أي قانون يستلزم الدستور عرضه علي جهة ما ثم يصدر دون عرضه عليها.

لقد أصبح المستشار هشام جنينة صداع في رأس الفساد بمصر، ومؤكد أن الرئيس السيسي سيخسر كثيراً من رصيده إذا أقال هذا الرجل من منصبه، خاصة بعدما تباري بعض الإعلاميين الذين يحسبون أنفسهم علي نظام السيسي في الهجوم بشكل مبالغ فيه علي هشام جنينة، ما رسخ الإعتقاد الشائع لدي بعض المصريين بأن القانون صدر خصيصاً لإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، فإقدام السيسي علي هذه الخطوة سيخسره الكثيرين من مريديه الذين ينتظرون منه فتح ملفات الفساد العالقة وسط أدراج الجهاز المركزي، والتي كثيراً ما أشار لها جنينة في أحاديثه للصحف والفضائيات، وبعضها طال مؤسسات وشخصيات رسمية بارزة في مصر.

نعم يملك هشام جنينة بحكم موقعه الكثير من الملفات التي تدين رؤوس كبيرة ما يزال بعض منها داخل السلطة والبعض الآخر خارجها، لكن تبقي ملفات عدد من رجال الأعمال النافذين هي من تقض مضاجع بعض القوي المؤثرة في القرار السياسي بمصر، حيث أن فتح ملفات هؤلاء مؤكد أنه سيوقع أقدام الكثير من أعوانهم بالسلطة في شرك المحاكمات القانونية إن اُحيلت ملفاتهم هذه إلي القضاء، خاصة الأباطرة منهم في قطاعات البترول، والأراضي، والمعادن، والأدوية.

كان يمكن لهشام جنينة أن يهنأ في موقعه بدون الإزعاج الذي تسببه تلك المحاولات التي لا تتوقف ليل نهار للإطاحه به، لكنه فضّل المواجهة، والإنتصار لضميره وعمله. فتصريحات الرجل حول الفساد من حين إلي آخر وجرأته في مواجهته يُفترض أن تضيف إلي نظام السيسي الذي أكد في أكثر من موضع بأنه ليس عليه فواتير لأحد، لكن يبدو أن المحيطيين به من بقايا نظام مبارك يضغطون للإطاحه بجنينة قبل أن تطيح بهم تقارير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ظني أن هشام جنينه سينتصر في كل الحالات، إن بقي فإنه سيكون قد انتصر علي أباطرة الفساد، وإن نجحوا وأطاحوا به فإنه سيكسب شعبية ومكانة كبيرة في قلوب المصريين تؤسس لميلاد زعيم شعبي جديد يمكن أن تلتف حوله الجماهيرالتي فقدت الثقة في كثير من نخبتها

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* كاتب وصحفي مصري



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