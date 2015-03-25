سياسات إفقار المزارع العربي

السبب في إنهيار أسعار البطاطس في مصر، المُنتج والمصدر العربي الأكبر، هذا العام وفي مرات متكررة سابقة، هو تراجع كميات التصدير للسوق الأوروبية، المستورد الرئيس للبطاطس المصرية.

د عبد التواب بركات*

كشف إنهيار سوق البطاطس (البطاطا) في مصر، هذا الموسم وهبوط السعر دون 500 جنيه للطن (65 دولار) وتكبد المزارعون خسائر قدرت بـ 60% من ثمن المحصول رغم جودته ووفرته ما دفعهم لتقديم البطاطس علفاً لحيواناتهم بدلاً من بيعها، ويصرخ أحد المزارعين أمام كاميرا الفضائيات فيقول إن المحصول تكلف 12 ألف جنيه ولم يُحصِّل منه سوي 4 آلاف جنيه، وقال آخر أنه باع محصول 5 أفدنة بـ 24 ألف جنيه مقابل 134 ألف العام الماضي، كشف هذا الإنهيار عن سياسات زراعية يعاني منها المزارعون منذ عقود. ومن المتوقع أن تصل خسائر المزارعين المصريين إلي مليار و600 ألف جنيه (200 ألف دولار) في العروة الشتوية فقط حيث زادت المساحة المنزرعة إلي 200 ألف فدان بسبب إرتفاع الأسعار العام الماضي. الشكوي ذاتها تكررت من مزراعي البطاطس في الدول العربية المنتجة وإن كانت بخسائر اقل مما أصابت المزارع المصري.

السبب في إنهيار أسعار البطاطس في مصر، المُنتج والمصدر العربي الأكبر، هذا العام وفي مرات متكررة سابقة، هو تراجع كميات التصدير للسوق الأوروبية، المستورد الرئيس للبطاطس المصرية، بسبب وفرة إنتاج تلك الدول للموسم الثاني علي التوالي وخاصة فرنسا الذي زاد إنتاجها مليون طن عن العام الماضي وهي كمية تزيد 40% عن جملة ما تصدره مصر. كما أدي إنخفاض أسعار البترول بنحو 55% لإنخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي إنخفضت الأسعار وقامت فرنسا بتصدير كميات غير معهودة في هذا الوقت من العام خاصة لدول الخليج، السوق تقليدية للبطاطس المصرية، مستفيدة بفروق التكلفة في الإنتاج، فحلت محل مصر في السوق وأخرجتها من المنافسة. كذلك تراجع قيمة الروبل الروسي للنصف أمام الدولار أفشل فرص تصدير البطاطس المصرية للسوق الروسية التي تُعد ثاني أكبر مستورد لها بعد الإتحاد الأوروبي. هذا الواقع خالف تصريحات وزير الزراعة المصري بأن زيارات الرئيس المتعددة لروسيا والدول الاوربية والافريقية فتحت منافذ جديدة فى الاسواق العالمية وقال أن هذه الدول طلبت إستيراد الموالح المصرية والبطاطس.

وبالرغم من زيادة إنتاج الدول العربية لمحصول البطاطس بإجمالي 15 مليون طن، بحسب تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأخير، في ست دول هي مصر 33%، الجزائر 29%، المغرب 11%، لبنان وتونس 14%، سوريا، العراق والسعودية 13% مجتمعة، فقد عجزت هذه الدول جميعها عن إنتاج تقاوي البطاطس خاصةً أن تكاليف التقاوي وحدها يتجاوز 65% من تكلفة المحصول، وإعتمدت علي إستيرادها بالكامل من دول الإتحاد الأوروبي بمبالغ تفوق قيمة ما تستورده أوروبا من الإنتاج العربي بكثير، ما جعل التوسع في زراعة بطاطس زائدة عن حاجة الدول العربية لا يعدو أن يكون زيادة في أرباح الدول الأوروبية المنتجة للتقاوي، وتزيد معاناة المزارع العربي مع إحتكار تجار التقاوي للإستيراد في ظل غياب الدولة كما في مصر أو المضاربة كما في الجزائر رغم أن الأخيرة تحرز نجاحات في إنتاج هذه التقاوي محلياً ولكن بنسب لا تزيد عن 40% من إحتياجاتها. بجانب ذلك فإن الدولة لا تقدم أي دعم للمزارعين، بل أصبح المزارع الفقير في مصر مثلاً هو من يقدم الغذاء مدعوما للشعب نيابةً عن الحكومة عندما يبيع منتجاته الزراعية بأقل من تكلفتها الفعلية.

كما أن سياسات خفض دعم المحروقات ورفع أسعار الأسمدة، وهي تمثل 25% من تكاليف الإنتاج زاد من خسائر المزارعين في معظم الدول العربية، ففي مصر، زادت أسعار السولار بنسبة 63% والأسمدة بنسبة 33% هذا العام فقط. أضف إلي ذلك أن معدلات الأسمدة المتاحة لدي المزارع العربي تقل عن المعدلات العالمية بسبب نقصها وإرتفاع أسعارها بنسبة 55%، والنسبة ذاتها للميكنة الزراعية، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية. زد علي ذلك فإن فاقد ما بعد الحصاد في السلع الرئيسية ومنها البطاطس وصل إلي 33% من جملة الإنتاج خاصة في مرحلة التخزين والتداول وهو مسئولية الدولة بالأساس.

وفي حين يبلغ حجم الفجوة الغذائية العربية 60 مليار دولار، وتستورد بطاطس بـ 500 مليون دولار فإن دولاً عربية أخري تنتج هذا المحصول بمعدل 340 مليون دولار "بحسب إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2013" ولكن لا ينفذ سوي أقل من 40% منها للدول العربية، ولا زالت الحواجز أمام التجارة العربية العربية كثيرة، فيما صرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في كلمته في مؤتمر تكلفة التجارة البينية العربية بعمان في أغسطس/ آب، أن منطقة التجارة العربية الحرة لا تزال متعثرة وحجم التجارة البينية بين الدول العربية لم يزد على 10% من معاملتها التجارية مع دول العالم الأخري. كما أن إقامة سوق عربية مشتركة لازال أمر شاق فضلاً عن الوصول للوحدة الإقتصادية. كما يمثل قطاع النقل عائق أمام التبادل والتكامل التجاري العربي البيني بسبب تخلف الموانئ المحورية العربية وغياب الخطوط البحرية المنتظمة بين الموانئ العربية كما أشار بذلك أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في المؤتمر العربي الثالث في العام 2009 والذي كان بعنوان حتمية تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية، وهو ما لم يتحقق حتي الآن.

كذلك فإن شبكات النقل البحري، وهي أرخص وسائل النقل، توصف بالمتخلفة بين الدول العربية. ففي وقت تم إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع عابر للقارات بطول 11 ألف كيلومتر بين الصين في أسيا وألمانيا في أوروبا ويمر بست دول ويعمل منذ العام 2011 فقد مرت 5 سنوات دون إنجاز خط سكه حديد يربط دول مجلس التعاون الخليجي بطول 2000 كيلومتر فقط، كما تدرس مصر (الآن) الربط مع أوروبا بقطارات حديدية محمولة علي بواخر تعبر بها البحر المتوسط إلي موانئ أوروبا في حين تتجاهل الربط مع دول المغرب العربي أو السودان في الجنوب رغم توفر شبكات السكك الحديدية. كل هذا جعل تكلفة أسعار المنتجات الزراعية المُصدرة من دولة عربية إلي دولة عربية في الخليج مثلاً أعلي من سعر تلك المنتجات ذات المناشئ الغربية البعيدة مثل فرنسا أو البرازيل، فعلي سبيل المثال، تجد الآن سعر البطاطس الفرنسية في سوق خليجي مثل قطر في حدود 650 دولار للطن وجد سعر البطاطس المصرية يصل إلي 1000 دولار للطن، علي الرغم من أن سعرها في مصر 65 دولار للطن عند المزارع الصغير الذي لا تسمح الدولة له بالتصدير لا إلي دولة عربية ولا إلي دولة أوروبية علي الإطلاق.

اللافت للنظر أن سياسات الدول المصدرة للبطاطس خاصةً مصر، قد تم تخطيطها منذ عقود ثلاثة فائته لترتبط بدول الاتحاد الأوروبي ورسيا فقط، فبحسب تقرير رسمي لوزارة الزراعة المصرية نُشر في أكتوبر الماضي، فقد صدرت مصر 76.5% من البطاطس للأسواق الروسية والأوروبية ذات الموقع الجغرافي الأبعد مقابل 32.5% إلي سوق الدول العربية الأقرب وكانت هذه النسبة 20% حتي عام 2010. بل وتبذل وزارتي الزراعة والخارجية المصرية جهوداً مكلفة لتثني الإتحاد الأوروبي عن الشروط التعسفية التي يضعها أمام البطاطس المصرية لأسباب واهية مثل العفن البني وهو مرض نباتي إنتقل لمصر من التقاوي الأوروبية في البداية وهو غير ضار بالإنسان ولكنها تتخذه سبباً لوقف التصدير نهائياً. في نفس الوقت لا تبذل هذه الدبلوماسية أي جهد لتمهيد طريق الأسواق العربية القريبة أمام المنتج المصري في خصام للتاريخ والجغرافيا المشتركة.

في المقابل تجد بعض الدول العربية المستوردة للبطاطس تفضل المنتج الغربي علي مثيله العربي، فتجد باحث بوزارة الخارجية الإماراتية ينصح حكومته بإستيراد البطاطس من ألمانيا أو بلجيكا في حال أوقفت السعودية التصدير، ولا يوصي بالإستيراد من دولة عربية أخري، والخبر منشور في "الامارات اليوم في مارس 2012". كما تجد دولة الجزائر كانت تستورد البطاطس من كندا ولا تستوردها من شقيقة عربية شرقاً أو غرباً فيما عُرف بفضيحة (بطاطا الخنازير) في عام 2008. وتجد دول عربية تشدد المواصفات أمام البطاطس المصرية أسوةً بالاتحاد الأوروبي لأسباب سياسية، وأخري تحدد حصص كَمية على واردات دول عربية أخري لا تُزيد عنها بحجة تنويع الأسواق. وفي ظل تنامي معدلات زراعة البطاطس في الدول العربية بنسبة 8% سنوياً علي النحو السابق، وعلي حساب محاصيل إستراتيجية أخري مثل القمح لا يزيد إنتاجها بربع هذا المعدل، وفي ظل سياسات زراعية تحرم المزارع العربي من معلومات الأسواق، ونقابات فلاحية مُسيسة لا تراعي مصالحه، سوف يظل المزارع العربي عرضة لتقلبات الأسواق وضحية لسياسات زراعية تزيد من فقره وبؤسه، فضلاً عن أن تحقق له هامش من الربح أو تدعمه في تحقيق الأمن الغذائي الوطني أو القومي العربي

__________________________

كاديمي ومستشار وزير التموين المصري الأسبق*

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه