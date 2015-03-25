الإرهاب والكوميديا في تونس!

عبد الرزاق قيراط*

لا يشبه الإرهاب التونسيّ إرهاب الآخرين في شتّى أنحاء العالم. ففي العراق كما في سوريا وليبيا تتقاتل تنظيمات متشدّدة وتشكيلات جهاديّة ومرتزقة، وتجد بيئة طائفيّة مغذّية للتناحر والاستمرار في إراقة دماء الأبرياء والانحراف بالمسارات السياسيّة إلى حروب أهليّة مدمّرة. وفي الجهة الغربية من المعمورة، يتسلل الإرهاب إلى مجتمعات آمنة في شكل عمليات انتقاميّة ضدّ سياسات الولايات المتحدة الأمريكيّة، أو ردّا على استفزازات تمسّ الشعور الدينيّ، كما وقع مؤخّرا في باريس حيث قتل عدد من الصحفيين والرسامين في

مقرّ صحيفة شارلي إيبدو الساخرة.



الإرهاب الذي يضرب في تونس لا شرقيّ ولا غربيّ. ولا يمكن أن يكون داعشيا بالمرّة. فجميع الهجمات التي وقعت في بلاد الياسمين كانت تحقّق، بنجاعة واقتدار، أهدافا سياسيّة تخصّ الشأن الداخليّ. فاغتيال المناضل اليساريّ شكري بلعيد أدّى إلى سقوط حكومة الترويكا الأولى بقيادة حمادي الجبالي، واغتيال النائب محمّد الإبراهيمي لم يمهل حكومة علي العريّض حتّى تكمل مهامّها.

فسقطت هي الأخرى بعد أن تسلّمت المنظّمات الراعية للحوار الوطني مقاليد الحكم وأصبح الحلّ والعقد في البلاد من مشمولاتها. فتوافقت على إقالة حكومة الترويكا الثانية وتعويضها بحكومة تكنوقراط كلّفت بخارطة طريق عجيبة على رأسها تنظيم انتخابات جديدة.



وقد تولّى القيادي في نداء تونس محسن مرزوق ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسيّة، التبشير بعهد جديد بطريقته الخاصّة فقال: "المؤقّت انتهى اليوم من دون رجعة، بعد أن عشنا ثلاث سنوات من الفقر المؤقّت والإرهاب المؤقّت". فأثبت بذلك التصريح المتسرّع أن حكّامنا الجدد ينقصهم بعد النظر، ويغلب على رؤاهم كثير من الغرور والعُجب والتعالي.

فقد أسقط الواقع هذه الأيام مقولة الارهاب المؤقت كما أريد له أن يكون في مفارقة لها دلالاتها. ومن المفارقات ما يبعث على الضحك بمرارة.

فبعد الاعتداء الارهابي الذي ضرب قلب العاصمة التونسية، ظهر محسن مرزوق (مستشار الرئيس السبسي) في منبر تلفزيونيّ ليدعو إلى مصالحة سياسيّة تشمل جميع القوى والأحزاب..، ولكنّه نسي أنّ فاقد الشيء لا يعطيه، فالندائيّون عاجزون عن مصالحة سياسيّة صغرى داخل حزبهم وهو يمرّ بحالة شقاق مزمن، ولعلّه سائر نحو الانشطار إلى حزبين ونداءَيْن، نداء قديم يسيطر عليه اليسار، ونداء جديد بقيادة نجل الرئيس حافظ قايد السبسي.

والطريف في الأمر يتعلّق بموقع الرئيس السبسي في منطقة الصراع، فهو محاط برجال يتصارعون مع نجله ويتهمونه بالتخطيط لانقلاب توريثيّ. فمستشاره محسن مرزوق ورئيس ديوانه رضا بلحاج من الهيئة التأسيسيّة التي تعارض التصحيحيّين وتحاول منعهم من السيطرة على الحزب… فمن يستشير السبسي في هذه الفترة؟ وبمن يثق وهو في قلب المعركة؟ وهل سينجو بحزبه أم بنجله أم بنفسه؟



إنها أسئلة حرجة تدلّ على حجم الخديعة التي تصدم التونسيين وتفاقم أزماتهم في عهد النداء الحاكم. وقد تحوّل الصراع بين قيادييه إلى فرجة واكبها التونسيّون طوال الأسبوعين السابقين على منابر تلفزيونيّة عديدة حيث تولّى الندائيّون نشر غسيلهم بأنفسهم من دون أخذ الاحتياطات للتحفّظ على بعض الأسرار الخطيرة، فأقحموا أجهزة وزارة الداخليّة في ذلك الصراع الحزبيّ، وتراشقوا باتهامات يتحدّث بعضها عن أمن مواز يشرف علي تسييره رجل الأعمال كمال لطيف "صانع الزعماء" كما يلقّب في تونس. ولم يتردّد آخرون في اتهام زملائهم في الحزب بالمافيا الخطيرة التي تهدد أمن البلاد.



وفي أوج ذلك الصراع الندائي، وقعت عمليّة باردو. وبقدر ما كان الهجوم الارهابيّ خطيراً ودامياً ومؤلماً ومدمّراً لقطاع اقتصاديّ مهمّ، كانت نتائجه غير متوقّعة على نحو أشبه بالكاريكاتير السياسيّ المثير للسخرية.

فقد أصبح ثابتا بعد عمليّة باردو، أنّ الإرهاب في تونس له خصوصيّته الفريدة من نوعها. لأنّه مازال يعمل لمصلحة أحزاب دون أخرى ففي عهد الترويكا يُسقطُ الحكومات، وفي عهد النداء ينعش الحكّام ويجلب لهم التعاطف وتتوحّد المواقف الداخليّة في الدعوة إلى الوحدة الوطنيّة. وتخفت الأصوات القديمة التي كانت تنادي بإقالة وزير الداخليّة وملاحقة ما يسمّى بالأمن الموازي، وغيرها من القوالب الجاهزة التي اختفت تقريبا في جلّ المنابر الإعلاميّة بعد جريمة المتحف النكراء.

ومقابل اختفائها، تواصل الهجوم بشراسة على الترويكا (رغم زوالها من المشهد العام)، فاتهمت من جديد بأنها السبب الرئيسيّ الذي زرع الإرهاب في البلاد، ودُعيت حركة النهضة التي تشارك في الائتلاف الحاكم بوزارة يتيمة إلى المزيد من المراجعات حتّى تثبت انخراطها في النسيج الاجتماعي والثقافيّ المحليّ، وترضى عنها قوى اليسار التي تتّهمها وستواصل اتهامها إلى قيام الساعة بأنّها حركة قريبة من الجماعات الإرهابيّة، وفي خطابها ما يبعث على الريبة والخوف.

ويعبّر البيان الأخير لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليساريّ عن تلك المخاوف معتبرا أنّ "التأسيس لجبهة وطنية تقوم على مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية لمناهضة الإرهاب لا يمكن أن يشمل أطرافا سياسية عرفت بارتباطاتها مع الأوساط الإرهابية الإقليمية والداخلية فكريا وسياسيا ". فالوحدة الوطنية حسب ذلك البيان "لا دخل النهضة في حساباتها ما لم تقم هذه الحركة بالمراجعات الفكرية والسياسية التي تجعل منها حركة سياسية مدنية كغيرها من الأحزاب ".



وقد تولّى القياديّ في حركة النهضة على العريَض الردّ على موقف المسار، فعاتب أمينه العام سمير بالطيب بالشطط في مهاجمة النهضة، قائلا بلهجة ساخرة: "لو دخل سمير بالطيب مطعماً ولم يعجبه الطعام فإنه سيتهم النهضة".



وعموما، يطول الحديث عن المواقف الكوميديّة التي أعقبت عمليّة باردو، فهي تشمل الاخلالات الأمنيّة العديدة، كاختفاء أعوان الحراسة من مواقع عملهم مفضلين الجلوس في المقاهي، وفشل أعوان آخرين في الانتباه، بعد البحث والتمشيط، إلى وجود سائحين إسبانيين قضيا ليلتهما في قبو بالمتحف. وهي إخلالات لا تعفي رئيس الحكومة من تحمّل مسؤوليّتها بصفة شخصيّة، وقد أعلن بنفسه قبل يومين من العمليّة الإرهابيّة أنّ الوضع الأمنيّ هشّ والتهديد الإرهابيّ مستمرّ.



ومع أنّ الهجمة أثبتت فشلا منكرا لحكومة ادّعت منذ قيامها أنها ستقضي على الإرهاب، تبدو تلك الحكومة برئاسة الصيد في وضع أفضل هذه الأيام، فلا نية لمحاسبتها أو مجرّد مساءلتها. وقد حظيت بتعاطف من الداخل والخارج.. وهي معفاة من تحمّل الفاتورة الباهظة التي سيدفعها المواطن التونسّي على حساب دخله العاجز أصلا عن تحمل غلاء الأسعار. إذ يجري العمل على إنشاء صندوق لمقاومة الإرهاب يموّله الموظفون والعمال باقتطاع جزئي من جراياتهم.

فهنيئا لحكومة النداء بهذه البشرى التي تبعث على الشعور بالسعادة القصوى قياسا على قوله تعالى ّ فضحكت فبشّرناها"..

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*كاتب تونسي

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