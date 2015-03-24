مرسي و"الرجالة اللي زي الدهب"

ربما كان الرئيس مرسي مدركاً أن أي حل تصادمي مع جمهورية الضباط سينتهي باقتتال أهلي، وبالتالي لا يكون الحل إلا من داخل الجيش نفسه، وهذا مقصود قوله إن عندنا "رجالة زي الدهب".

نور الدين عبد الكريم*

منذ أن حدث انقلاب الثالث من يوليو 2013 في مصر والذي دشنه وزير دفاع ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي الذي كان برتبة فريق أول؛ منذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحالي لا تزال وجهات نظر معارضي هذا الانقلاب متباينة في تحميل اللوم على ما آلت إليه الأمور وصبه على الرئيس محمد مرسي.

فهناك من يتبنى رأيا وكأنه يقول المثل العربي: "يداك أوكتا وفوك نفخ" كناية عن خطأ الرئيس مرسي في اختيار السيسي وزيراً للدفاع بعد إعفاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبهما، ومن ثم تقريبه منه وانخداعه به، خصوصا بعد ما تناقله بعض المطلعين على المشهد حينها من روايات تتحدث عن تصنع السيسي دور الضابط الورع التقي المحافظ على الصلاة وقراءة القرآن، والظهور بمظهر إيماني رباني، حيث كان يحرص على الاتصال بزوجته بحضور الرئيس مرسي ليذكّرها بفضل الصيام والتأكد من أن "الأولاد" قد أدّوا الصلاة في وقتها، بالاضافة إلى حرصه على المحافظة على الصلاة في المسجد بجوار مرسي وانتظاره حتى يفرغ من صلاته ليرافقه في الخروج من المسجد، وغير ذلك من التصرفات التي يرتاح لأصحابها أبناء وقيادات الحركات الإسلامية بشكل عام.



وهناك رأي آخر يقول إن مرسي لم يكن رئيسا ثورياً بمعنى الكلمة ولم يكن يملك الحزم والقوة الكافيين ليباشر عملية الإصلاح وانتزاع الدولة العميقة المتراكمة من جذورها، فمحاولات حمل العصا من الوسط حسب أصحاب هذا الرأي لم تكن موفقة في ترجيح كفة الثوار على حساب خصومهم. وهناك أيضا من يقول إن ترشح الرئيس مرسي لمنصب الرئاسة ممثلا عن جماعة الاخوان المسلمين كان خطأ من أساسه، فالجماعة لم تكن تملك بعد الخبرة الكافية والدراية الضرورية التي تؤهلها لقيادة دولة بحجم جمهورية مصر العربية. ورأي آخر يلتمس العذر للرئيس حين يرى أن المكتب الرئاسي بمجمله كان مغيبا عن ما يحصل في الساحة المصرية بدليل أن تقارير المخابرات والأجهزة الأمنية كانت تصله مغلوطة ومغيبة للحقيقة عنه.



لن يقف كاتب هذه السطور هنا ليضم صوته لأي من الآراء السابقة الذكر، وكذلك لن يقف مدافعاً عن الرئيس مرسي أو مبررا له قراراته أو إجراءاته، وإنما سيطرح قراءته للأحداث في ذلك الوقت ويفهم تأثير المؤسسة العسكرية على مسار ثورة يناير ودورها في وصولها إلى مرحلة الانقلاب العسكري.



يطلعنا الباحث الدكتور يزيد صايغ المختص بشؤون الجيوش العربية والأجهزة الأمنية ودورها في صياغة السياسات العربية وخصوصا في فترة انطلاق الربيع العربي وما بعدها؛ يطلعنا على مكانة المؤسسة العسكرية المصرية من الدولة المصرية، ودورها الحقيقي في إدارة البلاد، ويسلط الضوء كذلك على تغلغل هذه المؤسسة وإحكام الخناق على كافة أطراف مؤسسات الدولة وهياكلها المدنية والحكومية، وذلك بشكل جعل وجود هذه المؤسسة العسكرية أشبه ما يكون عبارة عن دولة داخل دولة حسب وجهة نظره، وهو السبب الذي جعله يسمي هذه الظاهرة بــــــ "جمهورية الضباط".



فهو يرى أن جمهورية الضباط هذه نشأت بالأساس بعد الاطاحة بالحكم الملكي على يد الضباط الأحرار عام 1952، وبدأت حينها تتغلغل وتتشعب في كافة أجزاء وأطراف الدولة المصرية، وبالتدريج المتصاعد كانت تسيطر شيئا فشيئا على الأجهزة المدنية والأهلية والأمنية والحكومية، إلى أن انتهى بها الحال وقد جثت فوق جهاز الدولة كاملا باقتصاده ومقدراته.



من يقرأ كتاب "فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر"، يخلص إلى أن مصر في نظرهم عبارة عن صورة من صور مغارة علي بابا، وقد شرّعت كل أبوابها ومداخلها ووضعت كنزها الثمين على طاولة جنرالات المؤسسة العسكرية ليغرفوا منه ما يشاؤون دون توقف ودون أن يكون عليهم رقيب برلماني أو حسيب حكومي.



فعلى مدار الستين عام الماضية بلغ تغلغل هذه المؤسسة العسكرية إلى درجة تجعل الدولة المصرية بكل ما فيها ملكا لها. فيبين الكتاب أن الجيش المصري وحتى تاريخ انطلاق شرارة ثورة يناير عام 2011، كان يسيطر على المحافظات المصرية بنسبة 80%، وبكل تأكيد نجزم أنها زادت بعد الانقلاب العسكري.

وسيطرة المؤسسة العسكرية على المحافظات -عن طريق ضباطها سواء المتقاعدين أوالمباشرين لوظائفهم- مكنها من التشعب في مختلف مستويات وأنحاء هيكل الحكم المحلي لهذه المحافظات، وبالتالي تمكن هؤلاء الضباط من شغل مناصب ثانوية بالإضافة إلى مناصب المحافظين، وذلك مثل: منصب نائب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ، والأمين العام، والأمين العام المساعد للمجلس المحلي في المحافظة. وهذا بطبيعة الحال جعل المؤسسة العسكرية متحكمة بأعمال الوكالات الحكومية المركزية ومشرفة عليها، وذلك مثل أعمال التخطيط، والعقارات المالية، والمشاريع والشؤون الفنية والهندسية، بالاضافة إلى السيطرة على مجموعة واسعة من الدوائر الخدماتية، وفروع شركات المرافق العامة، والكيانات الحكومية.



وبالتدريج تمكنت المؤسسة العسكرية أن تتخطى دائرة المحافظات وتخترق كافة قطاعات الخدمة المدنية، فهي تدير عن طريق ضباطها الجامعات، ويتواجدون ضباطها أيضا في مجالس إدارة الكليات الأكاديمية، ومراكز البحوث المتخصصة، كما يعملون مدراء وموظفين في المعاهد القومية للمعايير والمقاييس، والتغذية، وفي جمعيات حماية المستهلك، ومراقبة المياه، والمستشفيات الحكومية، والملاعب الرياضية، بالاضافة إلى الإذاعة والتلفزيون، والمجلس القومي للشباب، والهيئة العامة للأبنية التعليمية.



ولم يقف هذا التغلغل في الهياكل المدنية فقط، بل امتد ليصل قطاعات أخرى أمنية كوزارة الداخلية، ومديرية المخابرات العامة، وامتد كذلك ليصل المرافق العامة المملوكة للدولة، ومشاريع البنية الأساسية وما يتفرع عنها من الشركات التجارية القابضة التي تم تأسيسها كمشاريع اقتصادية تمويلية مملوكة للدولة، وذلك مثل الشركات القابضة للطيران، والمطارات، والنقل البحري والبري، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، ولا يغيب عن كل هذا أيضا القطاع النفطي والغاز الطبيعي التابعين للقطاع العام، والجهات الحكومية التي تتعامل مع الأراضي والإسكان، وإدارة العقارات، والأشغال العامة، واستصلاح الزراعة، والسياحة، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان

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وبناء على هذه السيطرة المتشعبة المتغلغلة وغيرها مما لا تسعف هذه الأسطر البسيطة في نقلها أو احصائها، يتبين تمكن المؤسسة العسكرية من الدولة سيطرتها على كل المشاريع والاستثمارات والمناقصات المنبثقة عن كل دائرة أو جهة حكومية أو أهلية في الدولة المصرية، وكذلك استيلاؤها المحكم على كافة مصادر وفرص الدخل القومي، وهو ما يقتضي بطبيعة الحال أن تكون مسيطرة على صناعة القرار والحكم الرسمي عن طريق بسط يدها على الوزارات والمؤسسات الرسمية والحكومية.



وعلى كل هذه المعطيات، هل يعقل أن نصدق الادعاء القائل أن المجلس العسكري الذي يدير كافة شؤون المؤسسة العسكرية قد وقف إلى جانب الثورة المصرية حين اشتعالها؟ وأن الإطاحة بحسني مبارك كان نزولا عند رغبة الجماهير الغفيرة؟ وحرصا على مصلحة الوطن وأمنه؟ .



وهل كان من المعقول تصديق أن المجلس العسكري كان مستعدا للتنازل عن هذا الكنز العظيم الذي يجثو عليه ويسلم رقبته طوعاً وما يحفل به سجله من ملفات فساد واستيلاء وتسلط استمر عقودا من الزمن لرئيس مدني كان يعد بالقضاء على الفساد وتطبيق الحكم بشفافية وعدالة؟.



وهنا يتوارد إلى الذهن استفساران اثنان حول موقف الرئيس مرسي من هذه الدولة فوق دولته؛ هل كان مرسي مغيبا عن كل هذه الحقائق، ولا يعلم حجم التغلغل الحقيقي لجمهورية الضباط هذه؟ وهل كان كذلك غير مدرك للمخطط المعد لإسقاطه ونظام حكمه وإعادة المجلس العسكري إلى سدة الحكم والقضاء على ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ أيعقل أن يكون مغيبا عن كل ذلك؟.



أم أنه كان مدركاً حقا كل ذلك ويعرف تمام المعرفة القوة التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية ويعي تماما مقدار ثباتها وتمكنها من مؤسسات الدولة. ويعلم كذلك أن الانقلاب العسكري -أو اسقاط حكمه- حاصل لا محالة، وكل ما عليه هو تأجيل موعد حدوثه تقليلا للخسائر والمضار المترتبة عليه؟.



ربما كان مدركاً أن أي حل تصادمي مع جمهورية الضباط سينتهي باقتتال أهلي لا يترك ولا يذر، وبالتالي لا يكون الحل إلا من داخل الجيش نفسه. وما كان يقصد بقوله "رجالة زي الدهب" إنما هو دعوة لثورة من داخل الجيش نفسه وظهور نسخة مصرية من "عبد الرحمن سوار الذهب" السوداني.

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*باحث أردني مقيم في ماليزيا

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