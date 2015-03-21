يا حبيبتي يا مصر يا مصر

محمد منير*

في مصر الكل يحب مصر .. الغنى يحب مصر والفقير أيضا يحبها ، القاتل يحب مصر والمقتول أيضاً يحبها .. السارق يحب مصر والمسروق أيضاً يحبها .. الظالم يحب مصر والمظلوم يحب مصر .. كل الحكام أحبوا مصر وشعب مصر يحب مصر حتى الشعب الإماراتي أعلن حبه لمصر وجون كيرى أيضاً أكد حبه لمصر .

وللحب يا سادة دروب مختلفة وأنواع متباينة، فعباقرة العشق الوطني في التاريخ أحبوا بلادهم ومن فرط حبهم لها أحرقوها ودمروها ، هكذا فعل نيرون وهتلر .

ومصر بالنسبة للحاكم الظالم هي الساحة التي يمارس عليها ظلمه وبطشه وديكتاتوريته ، وبدونها لن يكون حاكماً ظالماً بل لن يكون له وجود من الأساس ، والاعلان عن حبه للوطن هو اعلان صادق غير كاذب يرتبط بوجوده .

السارق يعشق مصر وكيف لا ومصر هى موضوع نشاطه الرئيسي وبدون مصر فلا وجود لمحل العمل ومنجم الرزق. والسارق لا يحب مصر مجملاً بل تفصيلاً فهو يحب الشعب المصري ويدفع عمره للدفاع عنه فبدون الشعب لا وجود للمسروق وبدون المسروق لا حياة للسارق .

والمسروق يعشق بلاده بالضرورة، فهي قدره التي لا يملك استبداله، مصر بالنسبة للمسروق هي الساحة التي يمارس فيها صبره وجهادة الدنيوى ويدفع فيها من دمه وعرقه ومعاناته وآلامه ثمنا للخلود في الجنة ، كهذا وعده كل رجال الدين المحبين لمصر أيضاً .

رجال الأعمال في مصر أهل خير وعشاق للبسطاء والكادحين فبدون كدح الكادحين لن يكون هناك عرق ، وبدون العرق لن يكون هناك انتاج ، وبدون انتاج لن تكون هناك أموال فائضه لرجال الأعمال ، لهذا فرجال الاعمال يحبون مصر ويحبون شعب مصر بل ويحافظون على وجوده وهذا ما يفسر أياديهم البيضاء الى تسعى دائما الى أفعال الخير لضمان استمرار طاقة الشعب المنتجة .. وكله بالحب .

مصر بلد الخيرات حباها الله بطبيعة عطاءة ولهذا فحبها تجاوز المحلية الى العالمية فعشقها أهل الامارات بل أن وزير خارجية أكبر دول العالم ابدى مشاعره العاشقة تجاه مصر وكأن جده الأول كان من بناة الأهرام .

في الستينيات عاشت مصر الحب تحت راية تحالف قوى الشعب العاملة فعاش العامل العرقان مع الفلاح الشقيان مع المثقف " المحفلط " ، مع القيادات المتخمة برزق الوطن عاشوا وتعارفوا وتوحدوا حتى النهاية عندما انهارت تجربتهم العظيمة التي لم تتحمل تحالفهم .. وبعدها عاش المصرى الحب فى دولة العلم والايمان ، وزاد العلم وزادت المدارس وأنتجت اكبر نسبة امية في العالم، وارتفعت الطاقة الايمانية حتى وصلت ذروتها وقطعت رأس الدولة لننتقل الى مرحلة الحب من خلال الوطن المطلق الذى لا يعرف قواعد ولا قيود ولا التزامات وفُتّحت كل أبواب مصر لكل العاشقين لخيراتها من كل بقاع العالم ليمارسوا على أرضها كل الوان العشق ويؤكدون حبهم لمصر التي لم تتحمل كل هذا الحب فنفضت عن كاهلها مرحلة العشق الدولي لتحاول أن تستريح من الحب المفرط الدائم.

لكن القدر ليس اختياراً.. فظل ومازال عشاقها يمارسون الحب عليها طوعاً أو كرها وهم جميعا يكونون صورة رائعة تجمعهم متحالفين مترابطين عاشقين وهم يرددون أغنية " يا حبيبتي يا مصر يا مصر .. يا حبيبتي يا مصر

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*كاتب وصحفي مصري

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