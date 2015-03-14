الـ "بروفايل" الجديد لداعش في وسوريا

ابتسام تريسي*

"وما جنيت على أحد". عبارة أبي العلاء المعري المشهورة التي ذهبت مثلاً، عبّرت عن واقع شخصي، مرتبط بزمان الحدث وظروفه الاجتماعية. لم يعد للحدث تلك الأهمية التي انضوى عليها في عصر أبي العلاء.. فاليوم لسان حال الشعب السوري كله يقول "هذا ما جناه حكّام العالم عليّ، وما جنيت على أحد!.

ففي عصر اختلّت فيه المفاهيم، وطغت فيه السلطة الحمقاء على مصائر الشعوب، لم يعد هناك إمكانية لقراءة التفاصيل بمعزل عن "المؤامرة الكونية" كما سمّاها بشّار الأسد في بداية الثورة السورية. المؤامرة التي جعلت الشعب السوري بين حجري الرحى "براميل الطاغية، وسكاكين الميليشيات المسلحة" … و"اكتمل النقل بالزعرور" كما يقول المثل الشعبي بولوغ أيدي الدول العظمى في دم الشعب السوري.

مسرحيات تحاك وتمثل علناً، يراد بها تكريس فكرة الإرهاب الإسلامي وضرورة محاربته بكل الوسائل.

وبما أنّ سوريا ساحة الصراع "الذي خلقته أمريكا" بين الطوائف، والإرادات، فهي البيئة الصحية لخلق تلك العصابات الإسلامية ومحاربتها. ليس صعباً على أيّ محلل أن يرى أنّ تلك الفرق المسلحة المتطرفة، لا تنتمي إلى الشعب السوري، كما لا تمت إلى الإسلام بصلة. بل هي مجموعة شراذم وشذاذ آفاق، نواتها 500 سجين سّهلت لهم الحكومة العراقية الهرب من سجن (أبوغريب)، وسهلت لهم طريق الدخول إلى سوريا مع قيادتهم المخترقة أصلاً .

المسرحيات الممثلة والمصورة ببراعة، لم تنته بعد، والممثلون ما زالوا يقومون بالأدوار بمنتهى البراعة والاتقان، بشكل يجعلك ترى بوضوح أنّ هوليود انتقلت بكامل عتادها إلى الأراضي السورية، وبعثت فريقاً إلى العراق، وآخر إلى ليبيا.

ما يلفت الانتباه أنّ الأفلام المصورة الأولى كانت تماماً كبداية المسرح العربي، بدائية ومليئة بالعثرات، ومقتصرة على الرجال. لكنّ المسرحية الأخيرة، دخل فيها العنصر النسائي وبقوة. ما الغاية من إبراز الوجه النسائي في آخر مسرحية لداعش على الأراضي الليبية؟ ــ هذا إن كانت فعلاً قد تمت على الأراضي الليبية ــ في بدايات المسرح الداعشي كان الممثلون قصار القامة، يحملون أعلاماً سوداء، ويعصبون رؤوسهم بقماش أسود مكتوب عليه شعارات إسلامية.

الاختلاف الواضح في شكل اللثام الداعشي، والعصائب والأجساد ملفت للنظر.. فداعش حين ظهرت في الرقة لم يكن رجالها على تلك الدرجة من كمال الأجسام، ولم يكن اللثام والملابس بتلك الأناقة الملفتة للنظر وكأنها صناعة بيوتات الأزياء الفرنسية.

ولم تكن تُلبس معتقليها ثوب الأسر البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو! حتّى نوعية الضحية تغيّرت! في البداية كان الضحايا من الشباب الذين يدخنون، أو لا يصلون، أو لا يعرفون عدد الركعات. وتداول السوريون الكثير من النكت التي تحدث على حواجز داعش، وصار المسيحيون في سوريا الذين يضطرون للمرور على تلك الحواجز يحفظون عدد الركعات في كلِّ صلاة وأوقاتها!

هكذا تغيّر "بروفايل" الدولة الإسلامية "داعش"، وصارت الصورة أنقى وأوضح، والتمثيل والتصوير بدقة عالية. والضحايا كلّهم يرتدون الثوب البرتقالي نفسه.. كما تغيّرت اليد التي تذبح بالسكين، وصار ضرورياً أن يخترع القاتل شكلاً جديداً مبهراً ومرعبا ولائقا بالعرض! خاصة بعد أن هبطت عليه صناديق الأسلحة التي رماها الأمريكيون ( بالخطأ ).. تماماً مثلما انسحب الجيش العراقي من أمامهم بالخطأ في معركة الموصل!

في كتاب "عولمة الحرب" للكاتب الكندي مايكل تشوسوفيسكي.. يعرض الكاتب لحرب أمريكا الطويلة ضدّ الإنسانية من خلال العقوبات الاقتصادية على بعض الدول والعمليات الاستخباراتية، والاستغلال الاقتصادي لبعض الدول، والعمل على انهيار الاقتصاد الوطني وإفقار الدول ذات الكثافة السكانية العالية. ما يهمنا من كتاب "عولمة الحرب" _الذي لم يترجم بعد_ تأكيده على أنّ أمريكا تسعى إلى تكون مركز ثقل العالم من خلال التدخل في سوريا والعراق والصين وكوريا الشمالية.

إذن سياسة أمريكا في الحرب على الإرهاب هي الإرهاب بعينه. لأنّها وبمساعدة الاستخبارات البريطانية هي التي صنعت داعش ومن قبلها القاعدة، وهي التي تسعى للقضاء عليهما! وذلك باستغلال الدول الغنية لإمدادها بالميزانية التي تساعدها على مواجهة الإرهاب. وتسويق أسلحتها في الدول المشاركة في الحرب! وعلى الشعب السوري أن يحارب على كلّ الجبهات، حربه مع النظام، وحربه مع داعش، وحربه مع دول التحالف.

يدفع الشعب السوري الباحث عن حريته وكرامته ضريبة حروب ثلاث على أرضه، أولاها الحرب مع النظام، وتمثل هذه الحرب الفتيل الذي أشعل بقية الحروب، فقد كان مناسبة عظيمة كي تستغلها السعودية لتشتبك بحرب مع القوة النووية الجدية المتمثلة بجمهورية الملالي، فكان أن بدأت ثاني الحروب، الحرب السعودية الإيرانية، أمّا الحرب الثالثة وتلك الأخطر فهي حرب الولايات المتحدة مع روسيا، والتي ساهمت في وضع الثورة السورية في موقع لا يسمح لها بالانتصار، وفي الوقت ذاته غير مسموح بانكسارها وذلك لإطالة أمد الحرب.

هل يُشكّل اكتشاف آبار النفط في سوريا سبباً وجيهاً للولايات المتحدة للوقوف هذا الموقف أم أن النية الروسية الإيرانية باستبدال الدولار كعملة تداول هو ما أشعر الأمريكان بأنّ ثمّة تجاوزاً لخط أحمر غير مسموح به، ولابدّ من الحفاظ على كرامة الدولار؟

في كلِّ الأحوال يبقى الشّعب السّوري هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب الأممية التي تشنها قوى لا تقيم لحقوق الإنسان أيّ وزن، مدفوعة بجشع المصالح الخاصة التي تطحن في طريقها إرادات شعوب جنايتها الوحيدة أنّها تحبُّ الحياة ولا تريدُ أن تجني على أحد.

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*روائية سورية

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