الثأر لكريم حمدي بداية استعادة نقابة المحامين

كشفت الجريمة التي ارتكبها اثنان من ضباط الأمن الوطني بقتل المحامي كريم حمدي عمدا مع سبق الإصرار والترصد عن مغبة ومساوئ الحماية التي أسبغها النظام على "الضباط".

منتصر الزيات*

لقد تابعت أثناء وجودي خارج البلاد الأيام الماضية كل التفاصيل المحيطة بمقتل المحامي كريم حمدي , ويهمني في هذا الصدد التأكيد على بعض النقاط :-

1) فقد كشفت الجريمة التي ارتكبها اثنان من ضباط الأمن الوطني بقتل المحامي كريم حمدي عمدا مع سبق الإصرار والترصد عن مغبة ومساوئ الحماية التي أسبغها النظام على "الضباط" إبراءً لهم من المسئولية الجنائية عما يرتكبونه من جرائم بحق المعارضين , وحسنا أن تكون هذه الواقعة بداية تحول في هذه السياسة الخاطئة على الأقل بالنسبة للسلطات القضائية

فلا ينبغي أبدا أن تصل الاستهانة بالأرواح قدرا يبلغ بارتكاب ضباطا أيا كان موقعهم جريمة قتل وإزهاق روح مواطن مصري أيا كانت انتماءاته أو أفكاره أو انحيازاته السياسية على النحو الذي جرى مع المحامي الشهيد , فالفقيد حسبما تكشف الأوراق تم ضبطه على سند من اتهامه بانضمامه إلى جماعة غير مشروعة وحيازته لخنجر "داعشي" وتم عرضه على النيابة المختصة التي أرجأت عرضه لليوم التالي للتحريات , بما كان يغني عن ارتكاب جريمة قتله لولا "الاستهانة" التي سببها ذلكم التعهد بالحماية ونشرت صفحات الشرطة ما قيل عن انه اعتراف مصور فيديو

2) أن موقف النيابة العامة فيما أجرته من تحقيقات حتى الساعة هو جهد مقدر من عموم المحامين الذين يسعون إلى تحقيق القصاص العادل فيمن ارتكب الجريمة الشنعاء دونما رأفة أو تستر , فقد بادر بتحصيل أدلة الثبوت في ساعات قليلة قبل أن تعبث يد الداخلية بالدليل

3) أن الواجب الملقى على عاتق المحامين أن يكونوا على ذات القدر من المسئولية التي أبدوها في ضرورة تعقب الجناة وإحالتهم للقضاء محبوسين , فاستمرار الوعي يتطلب توفر الحماسة المسئولة دون الوقوع في أي أخطاء تخرج جماعة المحامين عن جادة الطريق أو استعداء جهات التحقيق , فاستمرار الفعاليات النقابية ضرورة لئلا يحدث ما لا نتمناه من انتكاسة في مجرى التحقيقات

4) أننا نعطي الفرصة للتحركات النقابية الرسمية في إطار تحقيق مصالح المحامين الذين هم أصل التفويض لأي قيادة نقابية لا التفافا عن طموح المحامين – أعضاء الجمعية العمومية – في استعادة هيبة المحاماة وتطبيق القوانين في حماية المحامي أثناء وبسبب تأديته مهنته , فوحدة الصف في مثل هذه المواقف ضرورة حتمية

5) ضرورة استعادة دور نقابة المحامين في الدفاع عن حق الشعب المصري في التعبير عن أرائه ومعتقداته والدفاع عن المظلومين والمضطهدين من أبنائه

6) أضع نفسي تحت تصرف جماعة المحامين خاصة الشباب منهم في التحركات اللازمة لتحقيق كل ما نصبو إليه في هذه المعركة وأشاركهم مشاعرهم الغاضبة لهذه الجريمة النكراء وسوف أكون مع فريق الدفاع عن المحامي الشهيد

7) نتضامن مع أسرة المحامي الشهيد تضامنا كاملا وفعالا حتى يلقى الجناة القصاص العادل وفي هذا الصدد نهيب بالنقابة العامة ونقابة شمال اتخاذ اجراءات صرف معاش استثنائي لأسرته

عاشت وحدة المحامين.

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كاتب مصري ومحام بالنقض*

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