المعايير الفاسدة في انتخابات الصحفيين المصريين

سعيد شعيب*

من المدهش لي في انتخابات نقابة الصحفيين المصريين أن المنتشر حول معظم المرشحين، أن فلان انسان جيد أو علان اعرفه منذ سنوات وكان مستقيما ويعلمنا الصنعة، أو أنهم كانوا دفعة واحدة في كلية الإعلام وسكنوا معاً لعدة سنوات … الخ.

ربما تكون هذه مؤشرات مهمة، ولكن المؤكد أنه لا علاقة لها بعمل نقابي، المفترض أن تكون انتخاباته هي منافسه على حل مشاكل الصحفيين المزمنة . فللأسف بعد ثورتين في بلدنا، ما زلنا ندور في الأغلب الأعم في ذات الفلك، التصويت لأسباب شخصية أو مؤسساتية، أي زميل ذات المؤسسة، أو التصويت لصالح فلان من المرشحين لأنه وعد بزيادة البدل (مبلغ يحصل عليه اعضاء النقابة من الدولة شهرياً ) أو أنه استطاع الحصول على تخفيض هنا وهناك في المواصلات أو الطيران أو خطوط المحمول . أو التصويت السياسي لأن فلان من ابناء ذات التيار السياسي سواءً كان تابعاً للسلطة أو ضدها.

كل ذلك للأسف حول النقابة الى منصة سياسية لإطلاق النيران ضد الخصوم وحولها الى مجمع خدمات مغلق على اعضائه، واظن أنه ضاعت الى حد كبير القضايا الأساسية، وأظن أن هناك قليلاً من المرشحين يحاول جاهداً التماس معها، وربما من المفيد استعادتها:

* أولاً النقابة تجمع مهني وليس سياسي، أي تضم في عضويتها كل الأطياف السياسية، مؤيد ، معارض ، ومن لا علاقة له بالعمل السياسي. تضم مختلف العقائد والأديان والثقافات. واذا كان للنقابة دور فيجب أن يكون في الدفاع عن مصالح كل هؤلاء جميعاً عندما تتعرض لخطر. ومن ثم فليس دورها معارضة السلطة أو تأييدها. لكن عندما تضر السلطة أو غيرها مصالح جموع الصحفيين فهي تتصدي.

لكن للأسف فان النقابة هي طوال الوقت منصة لإطلاق النيران، إما ضد خصوم النظام الحاكم كما حدث في عهد عبد الناصر، فتم وضع قانون يحكمها حتى الآن يشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي لكي تكون صحفياً. وفي عهد السادات اصبحت منصة لإطلاق النيران ضد نظامه. وفي عهد مبارك تناوب مع المعارضة الاستيلاء على النقابة لتحقيق اهدافه السياسية. والتنكيل بالخصوم السياسيين في داخل النقابة.

فاذا كانت المعارضة هي التي تستولى على النقابة فهذا معناه أن حرية الرأي والتعبير تكون في مواجهة السلطة الحاكمة والصمت على الانتهاكات التي تمارسها المعارضة لأن النقيب من المعارضة.

* ثانياً:- بسبب ذلك لم يعد الدور الرئيسي للنقابة هو رفع مستوى الأجور في كل المؤسسات، حكومية وحزبية وخاصة . لكن انشغل مؤيدي النظام الحاكم ومعارضيه على السواء بالحصول على خدمات مخفضة ، مثل السكن والعلاج والمواصلات وغيرها. في حين أن الأصل هو أن تحصل على اجر محترم يمكنك من شراء مستلزمات الحياة باحترام.

* ثالثاً:- النقابة لم تبذل أي جهد طوال تاريخها في ضبط فوضى علاقات العمل، ووضع ضوابط لها، وهي "عكننة يومية" للصحفيين. فلا يعرف الصحفي أين حقه، ولا يعرف رئيس التحرير أين تقف حدوده، ولا تعرف المؤسسة أين حقها. ويخضع الأمر كما يعرف كل زملائي في الترقي والحوافز والأجور في الأغلب الأعم الى مدى قربك من رئيس التحرير ومن يعمل عندهم.

و الأصل في النقابات أنها تعيش على اشتراكات الأعضاء وفي بعض الدول تمارس نشاطاً يدر لها دخلاً اضافياً. لكن نقابة الصحفيين المصريين تعيش عالة الدولة، أي على "الشحاتة" وهي لها ثمن. وهذا فعله كل النقباء وكل مجالس اداراتها، فالتنافس بينهم هو للحصول على خدمات من رجال الأعمال أو اموال من السلطة الحاكمة لتغطية انشطتها. أو لزيادة البدل . وهذه الأموال تأتي من اموال دافعي الضرائب، أي من الخزانة العامة ويحصل عليها الأعضاء دون عمل. هي رشوة حكومية بالتأكيد تشكك في استقلالية النقابة.

* رابعاً:- هذا البدل دمر نقابة الصحفيين وحولها الى نادي مغلق على اعضائه، لأن دخول أي عضو جديد يهدد مصالح الأعضاء القدامى في البدل والخدمات، ومن ثم اصبحت شروط العضوية كارثية وصعبة جداً. وتخلت النقابة عن دورها في حماية الصحفيين. لكنها لا تعترف بالصحفي إلا بعد أن يحصل على عقد عمل وشروط اخرى مجحفة. ومن ثم فالذي يختار اعضاء النقابة هم مٌلاك الصحف ورؤساء التحرير "بمزاجهم"، بدون أي قواعد ولا ضوابط. فنقابة الصحفيين ليست مثل كل النقابات في الدول المحترمة اختيار حر للأجراء. لكن اختيار حر لمٌلاك الصحف.

* خامساً:- النقابة تضم اصحاب مصالح متعارضة، فتضم الملاك والأجراء. فتجد مثلاً الأستاذان عادل حمودة ومصطفي بكري وهما يملكان صحف اعضاء في النقابة بجوار الذين يعملون عندهم. لعل زملائي يتذكرون الأستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة الأهرام عندما كان نقيباً، وكانت هناك خلافات شديدة بينه وبين العديد من الزملاء في الأهرام.، المنطقي في هذه الحالة أن يذهبوا الى نقابتهم لكي تدافع عنهم، لكنهم كانوا يجدون الخصم ابراهيم نافع هو النقيب. فلماذا لا نكون مثل لبنان هناك نقابة للمحررين واخرى للمُلاك.

قس على ذلك رؤساء التحرير ونوابهم ومديري التحرير، فعلى سبيل المثال حدث خلاف شديد بين الزميل ابراهيم عيسى رئيس التحرير ومع عدد من الزملاء، وطرد بعضهم . ولم تكن هناك تحقيقات واجراءات جدية ، لأن السكرتير العام الزميل كارم محمود هو نائب الأستاذ عيسى في جريدة التحرير .

الأمر هنا ليس اشخاص ولكن لابد من أن تعود النقابة لتكون نقابة للمحررين، ومن يريد الترشح عليه أن يتخلى عن موقعه الوظيفي الذي يملك فيه سلطة العقاب، فليس منطقياً أن يكون خصماً وحكماً.

اعرف أن الكثير من زملائي واصدقائي المرشحين يعرفون كل ذلك، واعرف أن قليلاً منهم لديهم الإرادة لكي يكونوا مشغولاً باستعادة نقابة الصحفيين المصريين المخطوفة.

اتمنى أن يفعلوا.

_____________________

*كاتب وصحفي مصري





المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه