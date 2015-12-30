سمير طاهر يكتب: هاني شاكر لن ينقذ الأيزيديين

في وصفها للقائها بالجنرال السيسي ذكرت نادية مراد بأنه استمع لقصتها "بحب وعواطف عالية جداً"! وتظن بأنه لم يبد هذه"العاطفية" سوى مع قصتها

سمير طاهر*