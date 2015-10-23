سامية علي تكتب: في الهند .. علاج كل الأمراض بالأعشاب

يعتبر" الأيروفيدا" الطب الهندي التقليدي أحد العلاجات الشعبيه القديمة -بل أقدم نظام طبي في العالم – ومازال علي قيد الحياة حيث يعود تاريخه إلي أكثر من 5000 عام

سامية علي*

علي الرغم من التقدم الطبي الهائل الذي يشهدة العالم اليوم وعلي الرغم من الاكتشافات العلمية الحديثة التي أدت بدورها في تحسين الخدمات الطبية والصحية والسيطرة علي علاج بعض الأمراض إلا أن الإهتمام بالطب التقليدي "الشعبي" لة أهمية كبيرة عند العديد من الناس كأساليب طبيعية ليس لها أثار جانبية ولقلة تكلفتها أيضا .

ويعتبر" الأيروفيدا" الطب الهندي التقليدي أحد هذة العلاجات الشعبيه القديمة بل أقدم نظام طبي في العالم مازال علي قيد الحياة حيث يعود تاريخه إلي أكثر من 5000 عام.

وأيورفيدا هي كلمة سنسكريتية مكونة من مقطعين "أيور" تعني الحياة و"فيدا "تعني المعرفة أو العلم وبالتالي فإن المعنى الحرفي لكلمة الأيورفيدا هو علم الحياة .

الأيورفيدا علم لا يتعامل فقط مع علاج الأمراض إنما هو طريقة حياة ، ولأن الأيورفيدا علم الحياة لذلك إذا أردنا أن نعرف المزيد عن الأيورفيدا فيجب أن نعرف أولاً ما هي الحياة ؟

الحياة وفقا للأيورفيدا هو مزيج من الحواس ، العقل، الجسد والروح .

لذالك يتضح من هذا التعريف أن الأيورفيدا لا تقتصر علي الجسم فقط أو الأعراض الجسدية ولكنها أيضا تعطي معرفة شاملة حول الصحة الروحية والعقلية والإجتماعية .



وتقوم الأيورفيدا علي فكرة التوازن في أنظمة الجسم وتعتمد علي التشخيص والنظام الغذائي و العلاج بالأعشاب والتأمل وممارسة وسائل الإسترخاء كاليوجا ليستعيد الجسم توازنة.

وهي تقليد إكتسب شعبية في العالم الغربي وينظر إلي الأيورفيدا في الدول الغربية اليوم علي إعتبارها شكلا من أشكال الطب التكميلي والبديل .



وقد تم توثيق الأيورفيدا أو الطب الهندي القديم في النصوص التاريخية المقدسة المعروفة باسم الفيدا منذ قرون عديدة وهي أقدم الكتابات ويعتقد المؤرخون أن أفكار الأيورفيدا قد تم نقلها من الهند القديمة إلي الصين وكان لها دور فعال في تطور الطب الصيني .

وهكذا تم تمرير الأيورفيدا عبر القرون كنظام للشفاء التام وقد تطورت مع الوقت لتلبية احتياجات العصر وتكاملت الآن مع غيرها من الممارسات التقليدية بما في ذلك اليوجا ، و تمارس الأيورفيدا علي نطاق واسع في شبة القارة الهندية وأكثر من 90 بالمائة من الهنود يستخدمونها كشكل من أشكال الطب القديم وفي حياتهم اليومية .

ويوجد حوالي 16000 نوع من الأعشاب المفيدة متوفرة في الهند والتي تسهم بدورها في الرعاية الصحية الطبيعية .



وقد أثبتت الأيورفيدا فاعليتها في معالجة العديد من الأمراض المستعصية فعلاج الأيورفيدا بالتأمل قد وجد بعض الناس أنه يقلل من الأثار الجانبية للعلاج الكميائي، و توفر الأيورفيدا العديد من التقنيات التي يتم التكيف معها بسهولة في الحياة اليومية كالعلاجات العشبية والتدليك ويتم التدليك بالزيوت .



وقد إعتمد الناس علي زيوت التدليك منذ الآف السنين بإعتبارها جزءا أساسيا من الأيورفيدا ويوجد العديد من الطرق لإستخدام الزيوت كالطبخ والتدليك والإستحمام والغرغرة

إن زيوت الأيورفيدا هي زيوت مهدئة ولطيفة وإلي جانب ذلك فإن كلمة زيت في اللغة السنسكريتية هي أيضا كلمة الحب وبالتالي تحمل مكانة خاصة في التراث الهندي القديم وتشير النصوص الكلاسكية للأيورفيدا أيضا أن التدليك تعزز نعومة ونضارة ورونق الجلد .

ومن الوصفات الأيورفيدية لعمل زيت للجسم : ½ كوب من زيت اللوز الحلو في وعاء

إضافة ¼ كوب من زيت الجوجوبا

وإضافة ¼ كوب من زيت الزيتون

إضافة 15 قطرة من زيت القرفة العطري

ثم تضاف 20 قطرة من زيت الفانيليا العطري

و 5 قطرات من زيت القرنفل العطري

يحرك المزيج جيدا ثم يوضع في زجاجة .

الأيورفيدا مثلها مثل أي نظام طبي مع الفارق أن الأيورفيدا ليس لها أثار جانبية ضارة ، ويتحمل المستهلك المسؤلية إذا لم يتبع التعليمات الطبية بشكل صحيح .

بعض العلاجات المنزلية الفعالة في طب الأيورفيدا وتستند هذه الوصفات علي مبادئ الأيورفيدا والعلم الهندي القديم ويمكن أن تعد في المنزل ببساطة ويجب استشارة الطبيب إذا إستمرت الأعراض

–الأيورفيدا والكبد :

تقول الأيورفيدا إن الإنسان يجب أن يكون أكثر وعيا بأهمية صحة الكبد لأن الكبد من أكثر الأجهزة الحيوية في الجسم ربما يعيش الإنسان مع كلية وأحدة أو رئة وأحدة ويمكن أيضا العيش بدون الطحال لكن لا يمكننا البقاء علي قيد الحياة بدون الكبد .

الكبد له وظائف كبيرة يؤديها كإزالة السموم والنفايات من الجسم ويلعب دورا هاما في عملية الهضم والتمثيل الغذائي وهو عضو فعال لتنظيم مستويات السكر في الدم ، وهو المسؤل عن تكوين المادة الصفراء الموجودة في المرارة التي تساعد علي هضم الدهون .

الأيورفيدا لديها العديد من الأعشاب المفيدة لتنظيف الكبد وتخليصة من السموم كعشبة ( الأملج ) وهو عشب رئيسي لتحفيز وظائف الكبد ويحسن إفرازات الصفراء وينقي الدم ويقلل الإلتهاب ويحسن عمل الكبد ، وعندما يكون هناك مشكلة في الكبد فتنصح الأيورفيدا بالصيام ولو ليوم وأحد .

وينصح بأكل الطعام البارد والجاف والمر مثل الفاصوليا والخضروات الخضراء ( السلطة الخضراء وعائلة الكرنب ) ، والفواكه الحلوة ، والحبوب الكاملة ( وخاصة الشوفان والشعير ) والألبان الطاذجة ( باعتدال ).

– حصوات الكلي :

وصفة لحصوات الكلي : يؤخذ 60 جرام من الفاصوليا ويضاف 4 لتر من الماء ، يتم تسخينهم من 4-5 ساعات ، يصفي السائل من خلال قطعة قماش " شاش " ويشرب 1 كوب من هذا السائل مرة كل ساعتين في اليوم ، ولا يستخدم السائل بعد مرور 24 ساعة .

وصفة أخري : تغلي 10-12 من أوراق الريحان في 1 كوب من الماء لمدة 15 دقيقة ثم تخلط ملعقة من العسل في ذلك وتؤخذ مرتين يوميا .

نصيحة : اشرب كوب من عصير التفاح كل يوم .

نصائح أيورفيدية للكلي: تجنب الشاي والقهوة والكحول والمشروبات الباردة والمخللات والأسماك والدواجن، واللحوم ،والسبانخ ،والشوكولاتة، وتجنب الأطعمة الحامضة ، والثقيلة ، والأكل الجاف

وتأكد من شرب كمية كافية من الماء كل يوم عادة من 1-2 لتر يوميا .

إشرب أكثر إذا تعرقت بشدة ، اعمل على عادة استخدام الشعيروالزنجبيل والأرز البني أو الأرز المسلوق

وأعمل أيضا علي زيادة كمية السوائل مثل الماء والعصير والحساء

: – لتليف الكبد

تأخذ 2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

إضافة 2 كوب من الماء

إضافة 2 ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكمون

إضافة 1 ملعقة صغيرة من الملح

خلطها جميعا معا لجعلهم مثل مخيض اللبن

يشرب مرتين كل يوم.

ويوجد علاج أيضا باستخدام الليمون والملح

يؤخذ 1 كوب ماء

عصر نصف ليمونة

إضافة 1 ملعقة صغيرة من الملح

يخلط جيدا

يشرب 3 مرات في اليوم.

نصائح أيورفيدية لتجنب مشاكل الكبد :تجنب الأطعمة الساخنة ، الحارة ، الزيتية ، والثقيلة ، إتبع نظام غذائي نباتي وتجنب الطحين المكرر ،والأرز المصقول ( الأرز ألابيض ) وزيت وبذور الخردل ،والبازلاء ،والأطعمة المعلبة والمحفوظة، والكعك ،والحلويات ،والشيكولاتة، والمشروبات الكحولية ،والمشروبات الغازية .

ذيادة كمية الطحين المصنوع من القمح الكامل ، الأرز الأسمر أو الأرز المسلوق ، المانجو ، الطماطم ، السبانخ ، العنب ، الفجل ، والليمون ، التمر المجفف ، الزبيب واللوز ، والهيل ( الحبهان )

تجنب حالات الغضب والقلق والتدريبات الغير مهمة .

لصحة القلب

-هناك بعض الأطعمة التي تغذي القلب وتشمل الرمان الناضج سواء كان فاكهة أو عصير ، نبات الهليون ، الفواكهة الموسمية الحلوة ، الأفوكادو والخضروات الورقية المطبوخة

-الشاي الأخضر وقد أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يقلل من تشكيل الكوليسترول السيئ ويمنع من إرتفاع ضغط الدم ،وأن من 3 :4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يعتقد أنها تحافظ علي القلب والأوعية الدموية وتساعد في خفض مخاطر الإصاية بأمراض القلب .

– الزنجبيل هو أيضا عشبة تعزز صحة القلب وقد أظهرت الدراسات أن الزنجبيل قادر علي منع تكوين الجلطات وتحسين الدورة الدموية وقد وجدت بعض الدارسات المختبرية أن الزنجبيل أكثر فاعلية من الإسبرين بأعتبارة مانع للجلطات .

–الإجهاد :

-تدلك فروة الرأس وباطن القدم بزيت بذرة السمسم.

-تستهلك الخضار جنبا إلي جنب الطعام العادي.

-شرب ماء أوراق أعشاب تولسي بإنتظام.

أمراض اللثة :

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الجريب فروت والبرتقال وفاكهة الكيوي والمانجو والبابايا والفراولة والفلفل الأحمر والبروكلي والكرنب والشمام.

ولنزيف اللثة فينصح الغرغرة بالماء والليمون.

لقشرة الرأس :

يسخن زيت جوز الهند مع 100 جرام من مسحوق النتيم وتطبق علي الشعر مرة وأحدة إسبوعيا

ومن أدوية الأيورفيدا المهمة

فاكهة الأملا : مليئة بالخصائص الطبية وأغني مصدر طبيعي ممكن من فيتامين" سي" وتحتوي علي العديد من العناصر الأساسية للحفاظ علي صحة الجسم وهي مقاومة للجراثيم والإلتهابات ومن المعروف أن جميع الصبغات الطبيعية تحتوي علي الأملا حتي إذا قمت بتطبيق معجون الأملا وحدة علي الشعر الرمادي فسيتحول إلي أسود.

هذة الفاكهة أيضا لديها كمية وافرة من البروتينات والدهون والأملاح المعدنية والكربوهيدرات والكالسيوم والفسفور والحديد وبسبب التأثير الجماعي لهذة المكونات الفردية جعل الأملا أغني مصدر طبيعي لفيتامين " سي " فكمية فيتامين " سي " في الأملا أربع مرات أكثر مما هو في البرتقال .

تستخدم الأملا كدواء لعلاج الأمراض والإضطرابات مثل / الحموضة ، الصلع ، الدمامل في الفم ، الجدري ، نزلات البرد والسعال ، الإمساك ، الصداع المزمن والصداع النصفي ، الحمي المزمنة ، فقدان الشعر ، إرتفاع ضغط الدم ، عسر الهضم ، النقرس ، القذف المبكر ، إضطرابات الحيض ، السمنة ، البثور ، لدغات الحشرات السامة والطفح الجلدي ، الأرق ، إضطرابات المعدة ، الإضطرابات البولية ( حريق أو نزيف البول ).

تستخدم الأملا في العديد من المواد الغذائية مثل مربي الأملا والصلصة والمخلالات وعصير الأملا الطازج.

جذور الزنجبيل : شاي الزنجبيل هو المشروب المفضل في الأيورفيدا وغالبا ما يقدم في غرف إنتظار عيادات الأيورفيدا ، وهو مضاد للإلتهابات وكثيرا ما يستخدم في الطبخ وخاصة في طبق يدعي ( كيشيري ).

إرشادات أيورفيدية عامة للحفاظ علي الصحة :

– إستيقظ قبل شروق الشمس

– إبدأ يومك مع ( الماء والعسل ) بإستخدام ملعقة من العسل الجيد النوعية في نصف لتر من الماء يقتل كل المواد السامة في الجسم .

– الرياضة وخاصة اليوجا أو الذهاب إلي المشي في الصباح فالمشي هو وأحد من افضل ممارسة الرياضة ويوفر السلام العقلي والجسدي والعاطفي دون إجهاد للجسم .

– زيوت التدليك :إجعل زيت التدليك جزءا من روتينك اليومي ، جرب زيوت التدليك كل صباح للحماية من التجاعيد وأمراض الشيخوخة وزيت التدليك في الصباح يمنع جفاف الأنسجة ويغذي الجسم .

– إحرص علي شرب كمية كافية من الماء فهي أفضل طريقة لطرد السموم من الجسم وضمان حسن سير العمل في الجهاز الهضمي .

– إرتبط مع الطبيعة : خصص لنفسك وقتا تقضية بين الأشجار والزهور وسلم نفسك للطبيعة إشعر بالإتصال مع البيئة سوف تنسي همومك ومشاكل والتوتر .

– الطعام : إذا كنت ترغب في البقاء خالي من الأامراض إنظر إلي ما تأكل إبتعد عن المواد الغذائية الدهنية التأكيد علي الخضار والفواكة.

– النوم قبل ال 10 مساء .

العيش في صحة وتوازن هما المفتاح لحياة خالية من الأمراض..هكذا يقولون في الهند

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*كاتبة مصرية تكتب من الهند

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