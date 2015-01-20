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الاتجار السياسي بـ 7 ملايين شريف في مصر!

20/1/2015

عبده مغربي*

تابعتُ مثل غيري ما سُمِّي بـ " حفل المولد النبوي " بدار الحرس الجمهوري، وهو ليس أكثر من استعراض سياسي لنقيب الأشراف بمصر محمود الشريف الذي يطرح نفسه مرشحاً للانتخابات البرلمانية  القادمة في قائمة رئيس وزراء مصر السابق الدكتور كمال الجنزوري .
     نقيب الأشراف في هذا الحفل الذي شهدته دار الحرس الجمهوري  ـ وشهد حضوراً كثيفاً من مختلف محافظات الجمهورية ـ يريد إرسال رسالة للدولة المصرية  من أن أكثر من 7 ملايين ينتمون للنقابة علي مستوي الجمهورية ينضوون تحت لوائه ، ويأتمرون بأمره ، وهي رسالة بدت أنها واضحة في حفل الحرس الجمهوري مساء الخميس الماضي ، وأعتقد أنه وقع في فخها كثير من رجالات الدولة وأجهزتها ، عندما تعاملوا مع الرجل بوصفه شيخ عشيرة ، يأمر فيطاع من جميع من ينتمون إلي النسب المحمدي في مصر ، وأول من وقع في هذا الفخ هؤلاء الذين يقومون علي إدارة  دار الحرس الجمهوري بكل ما تمثل هذه الدار من دلالة رمزية وسياسية ، ترتبط في الأساس برأس السلطة ومؤسسة الرئاسة ،وذلك عندما منحوا صك الرعاية الرسمية لنقيب الأشراف في تحركاته السياسية من دار الحرس الجمهوري انطلاقا من موقعه الاجتماعي والديني .

     كان يمكن أن تمر الأمور بطبيعتها من أن الحدث لا يعدو كونه أكثر من احتفال بسيد الخلق ، دون أية دلالات أخري ، لو لم تشهد قاعة الأزهر ذلك الحفل الرسمي المهيب للدولة ورئيسها بذات المناسبة ، أو لو استعيض بحفل نقيب الأشراف في دار الحرس الجمهوري  بالحفل الذي يقام سنوياً في  باحة الإمام الحسين ، أو السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو أياً من باحات آل البيت عليهم السلام أجمعين بمصر .

     خطورة ما شهده " دار الحرس الجمهوري " أن الاحتفال بدا وكأنه رسالة مزدوجة من الطرفين، نقيب الأشراف من جهة ، والدولة من جهة أخري . الرسالة الأولي  التي من النقيب  استعرض فيها العضلات أمام من يرفضونه من قبائل الأشراف بالصعيد ، ويريدونه أن يقدم استقالته ، رسالته لهم أن أي محاولات للخروج عليه ، أو الثورة ضده من قبائل الأشراف الغاضبة منه أصلاً ستواجه برد عنيف من الدولة التي حاول أن يظهرها في الحفل أنها تدعمه  وتقف وراءه بقوة .

   الرسالة الثانية من الدولة ، وأرادت فيها إثبات  نزعتها الإيمانية ، التي كثيراً ما تطعن فيها جماعة الإخوان المسلمين ، من أنها "دولة طاغية " تحارب الإسلام ، وتجور علي من يرفعون لواء الإسلام ، فمنحت الاحتفال بالمولد النبوي أعلي درجات الرعاية الرسمية ، بأن جعلته في أهم ديار الجيش وأرقاها ، في دار الحرس الجمهوري ، وهي رسالة من قادة الحرس الجمهوري  للشعب المصري أن دولة الحكم الحالي التي أعقبت حكم الإخوان هي دولة مؤمنه بحق ، وليست كما تروج الجماعة .
     للأسف الرسالة الثانية أخطأت طريقها ، وتبدلت معانيها فظهر أن الدولة منحت جزءاً  من النسيج الاجتماعي وهم قبائل الأشراف في مصر مساحة من الدلال لم تحظ بها بقية القبائل ،  بالذات قبائل الصعيد  الأخرى أمثال " الهوارة ـ العرب ـ العبابدة ـ الهلايل ، وغيرها من القبائل "  مع ما تمثله  هذه القبائل من نزعات قبائلية ، يمكن أن تنفجر في أي لحظة في وجه السلم الاجتماعي ، وتهدد وحدة النسيج الشعبي المصري ، إذا ما بدا لهم  أن  الدولة تُزكّي  مكوّناً اجتماعيا آخر في مصر ، وقد ضلت الرسالة طريقها  للأسف عندما أخطأت العنوان  بسبب خروجها من سياقها الديني أو الصوفي ، بعدما تلونت بالبعد السياسي من نقيب الأشراف،

      كان يمكن أن يمر الحفل بسلام  بعض الشيء ، لو لم ينخرط نقيب الأشراف في العملية السياسية الدائرة  حالياً في مصر انطلاقا من موقعه كنقيب للأشراف باحثاً عن مقعد له علي طاولة السلطة التشريعية ، فالرجل الذي كان عضواً عن الحزب الوطني لسنوات ،  كان يمكن أن يكون طبيعياً سعيه للجلوس تحت القبة ، انطلاقا من حقوق المواطنة ، وليس انطلاقا من الطائفية القبائلية ،  كان يجب أن يُنصح بإما أن يمسك هذه .. ويترك تلك ،  أو العكس ، كان يجب أن يُفتي .. بأنه في حالته هذه  لا يصح الجمع بين الاثنتين ، هنا يحضُرني موقف الأسرة الدندراوية ، التي  لها أتباع بالملايين في صعيد مصر ، وهي كطريقة وكمنهج ديني ترفض التعاطي السياسي لجماعتها الدينية  حتي لا تفسد عليها السياسة غايتها الروحانية والوجدانية ، وحتي لا يتماهى ما هو اجتماعي أو ديني مع ما هو سياسي ، وإلا فكيف للدولة التي ترفض التعاطي السياسي لجماعة دينية مثل الإخوان المسلمين ، أن تقبل بتعاطي جماعة أخري للسياسة ؟!  .

 إنها  الفتنة بدأت تتسلل إلي الوجدان الشعبي في مصر ، بدأت تنمو برعاية رسمية للأسف .. من غير وعي يريدون أمراً ، ويبدو في الصورة والمشهد أمر آخر ، إنها الفتنة بدأت  تنمو .. فإن لم تنطفئ  فوراً  فقد لا يكون بعيداً علينا المشهد الليبي  أو العراقي ، أو اليمني مؤخراً ،  حينما نتحول بدون وعي إلي مجتمع عشائري .
 القبيلة نعم جزء من المكون الاجتماعي في مصر ، لكن حينما تتحول إلي مكون سياسي ، فإنها ستكون وبالاً علي الجميع .
 لو لم نضرب بقوة  علي هؤلاء الذين يعبثون بالنسيج الاجتماعي والمكوّن الشعبي المصري ، فإنها لن تُحمد العاقبة  عندما تطالب قبائل الهوارة بنفس الدلال ، وتتبعهم العرب ، ثم الهلالية ، والنوبة ، وقبل هؤلاء وهؤلاء الأقباط ،
 وساعتها لن نلوم إلا الدولة التي زكّت وزرعت ـ بدون وعي ـ  بذور الفتنة بين مكونات النسيج الشعبي المصري .
   نعم نعلم أن لكل مكوّن شعبي الحق في تنظيم أموره ، لكن يجب أن تنأي الدولة بنفسها عن أي محاولة لتوريطها في هذا العبث الذي يقوم هؤلاء الذين لا يدرون ولا يدرؤون مخاطر الفتنة ، ويجب ألا تسمح بالاستغلال السياسي لأي مكوّن شعبي ، قبائلي ، أو ديني ، أو جغرافي ، وحسناً فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما احتفل بمولد المسيح مع المصرين الأقباط في الكاتدرائية ،  واحتفل بمولد النبي محمد مع المصريين المسلمين في قاعة الأزهر .
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*كاتب صحفي مصري

 

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