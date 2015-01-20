الاتجار السياسي بـ 7 ملايين شريف في مصر!

عبده مغربي*

تابعتُ مثل غيري ما سُمِّي بـ " حفل المولد النبوي " بدار الحرس الجمهوري، وهو ليس أكثر من استعراض سياسي لنقيب الأشراف بمصر محمود الشريف الذي يطرح نفسه مرشحاً للانتخابات البرلمانية القادمة في قائمة رئيس وزراء مصر السابق الدكتور كمال الجنزوري .

نقيب الأشراف في هذا الحفل الذي شهدته دار الحرس الجمهوري ـ وشهد حضوراً كثيفاً من مختلف محافظات الجمهورية ـ يريد إرسال رسالة للدولة المصرية من أن أكثر من 7 ملايين ينتمون للنقابة علي مستوي الجمهورية ينضوون تحت لوائه ، ويأتمرون بأمره ، وهي رسالة بدت أنها واضحة في حفل الحرس الجمهوري مساء الخميس الماضي ، وأعتقد أنه وقع في فخها كثير من رجالات الدولة وأجهزتها ، عندما تعاملوا مع الرجل بوصفه شيخ عشيرة ، يأمر فيطاع من جميع من ينتمون إلي النسب المحمدي في مصر ، وأول من وقع في هذا الفخ هؤلاء الذين يقومون علي إدارة دار الحرس الجمهوري بكل ما تمثل هذه الدار من دلالة رمزية وسياسية ، ترتبط في الأساس برأس السلطة ومؤسسة الرئاسة ،وذلك عندما منحوا صك الرعاية الرسمية لنقيب الأشراف في تحركاته السياسية من دار الحرس الجمهوري انطلاقا من موقعه الاجتماعي والديني .

كان يمكن أن تمر الأمور بطبيعتها من أن الحدث لا يعدو كونه أكثر من احتفال بسيد الخلق ، دون أية دلالات أخري ، لو لم تشهد قاعة الأزهر ذلك الحفل الرسمي المهيب للدولة ورئيسها بذات المناسبة ، أو لو استعيض بحفل نقيب الأشراف في دار الحرس الجمهوري بالحفل الذي يقام سنوياً في باحة الإمام الحسين ، أو السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو أياً من باحات آل البيت عليهم السلام أجمعين بمصر .

خطورة ما شهده " دار الحرس الجمهوري " أن الاحتفال بدا وكأنه رسالة مزدوجة من الطرفين، نقيب الأشراف من جهة ، والدولة من جهة أخري . الرسالة الأولي التي من النقيب استعرض فيها العضلات أمام من يرفضونه من قبائل الأشراف بالصعيد ، ويريدونه أن يقدم استقالته ، رسالته لهم أن أي محاولات للخروج عليه ، أو الثورة ضده من قبائل الأشراف الغاضبة منه أصلاً ستواجه برد عنيف من الدولة التي حاول أن يظهرها في الحفل أنها تدعمه وتقف وراءه بقوة .

الرسالة الثانية من الدولة ، وأرادت فيها إثبات نزعتها الإيمانية ، التي كثيراً ما تطعن فيها جماعة الإخوان المسلمين ، من أنها "دولة طاغية " تحارب الإسلام ، وتجور علي من يرفعون لواء الإسلام ، فمنحت الاحتفال بالمولد النبوي أعلي درجات الرعاية الرسمية ، بأن جعلته في أهم ديار الجيش وأرقاها ، في دار الحرس الجمهوري ، وهي رسالة من قادة الحرس الجمهوري للشعب المصري أن دولة الحكم الحالي التي أعقبت حكم الإخوان هي دولة مؤمنه بحق ، وليست كما تروج الجماعة .

للأسف الرسالة الثانية أخطأت طريقها ، وتبدلت معانيها فظهر أن الدولة منحت جزءاً من النسيج الاجتماعي وهم قبائل الأشراف في مصر مساحة من الدلال لم تحظ بها بقية القبائل ، بالذات قبائل الصعيد الأخرى أمثال " الهوارة ـ العرب ـ العبابدة ـ الهلايل ، وغيرها من القبائل " مع ما تمثله هذه القبائل من نزعات قبائلية ، يمكن أن تنفجر في أي لحظة في وجه السلم الاجتماعي ، وتهدد وحدة النسيج الشعبي المصري ، إذا ما بدا لهم أن الدولة تُزكّي مكوّناً اجتماعيا آخر في مصر ، وقد ضلت الرسالة طريقها للأسف عندما أخطأت العنوان بسبب خروجها من سياقها الديني أو الصوفي ، بعدما تلونت بالبعد السياسي من نقيب الأشراف،

كان يمكن أن يمر الحفل بسلام بعض الشيء ، لو لم ينخرط نقيب الأشراف في العملية السياسية الدائرة حالياً في مصر انطلاقا من موقعه كنقيب للأشراف باحثاً عن مقعد له علي طاولة السلطة التشريعية ، فالرجل الذي كان عضواً عن الحزب الوطني لسنوات ، كان يمكن أن يكون طبيعياً سعيه للجلوس تحت القبة ، انطلاقا من حقوق المواطنة ، وليس انطلاقا من الطائفية القبائلية ، كان يجب أن يُنصح بإما أن يمسك هذه .. ويترك تلك ، أو العكس ، كان يجب أن يُفتي .. بأنه في حالته هذه لا يصح الجمع بين الاثنتين ، هنا يحضُرني موقف الأسرة الدندراوية ، التي لها أتباع بالملايين في صعيد مصر ، وهي كطريقة وكمنهج ديني ترفض التعاطي السياسي لجماعتها الدينية حتي لا تفسد عليها السياسة غايتها الروحانية والوجدانية ، وحتي لا يتماهى ما هو اجتماعي أو ديني مع ما هو سياسي ، وإلا فكيف للدولة التي ترفض التعاطي السياسي لجماعة دينية مثل الإخوان المسلمين ، أن تقبل بتعاطي جماعة أخري للسياسة ؟! .

إنها الفتنة بدأت تتسلل إلي الوجدان الشعبي في مصر ، بدأت تنمو برعاية رسمية للأسف .. من غير وعي يريدون أمراً ، ويبدو في الصورة والمشهد أمر آخر ، إنها الفتنة بدأت تنمو .. فإن لم تنطفئ فوراً فقد لا يكون بعيداً علينا المشهد الليبي أو العراقي ، أو اليمني مؤخراً ، حينما نتحول بدون وعي إلي مجتمع عشائري .

القبيلة نعم جزء من المكون الاجتماعي في مصر ، لكن حينما تتحول إلي مكون سياسي ، فإنها ستكون وبالاً علي الجميع .

لو لم نضرب بقوة علي هؤلاء الذين يعبثون بالنسيج الاجتماعي والمكوّن الشعبي المصري ، فإنها لن تُحمد العاقبة عندما تطالب قبائل الهوارة بنفس الدلال ، وتتبعهم العرب ، ثم الهلالية ، والنوبة ، وقبل هؤلاء وهؤلاء الأقباط ،

وساعتها لن نلوم إلا الدولة التي زكّت وزرعت ـ بدون وعي ـ بذور الفتنة بين مكونات النسيج الشعبي المصري .

نعم نعلم أن لكل مكوّن شعبي الحق في تنظيم أموره ، لكن يجب أن تنأي الدولة بنفسها عن أي محاولة لتوريطها في هذا العبث الذي يقوم هؤلاء الذين لا يدرون ولا يدرؤون مخاطر الفتنة ، ويجب ألا تسمح بالاستغلال السياسي لأي مكوّن شعبي ، قبائلي ، أو ديني ، أو جغرافي ، وحسناً فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما احتفل بمولد المسيح مع المصرين الأقباط في الكاتدرائية ، واحتفل بمولد النبي محمد مع المصريين المسلمين في قاعة الأزهر .

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*كاتب صحفي مصري

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