انجليزي ده يا بتوع المدارس؟

عبد الرزاق قيراط*

عندما زرت لندن، فوجئت وأنا المتعلّم المتخرّج برزمة من الشهائد، أنّ اللغة الانجليزيّة التي تعلّمتها طوال سنوات لا تصلح للتخاطب مع الانجليز. وفوجئت أكثر عندما وجدت نفسي مجبرا على الاستنجاد بأخي المقيم هناك ليترجم لي ما يقوله أصدقاؤه وزوجته الانجليزيّة وعائلتها كلّما تحادثنا في شتّى المواضيع التي تتصل بالحياة اليوميّة، وبمشاغل الناس في تونس أو في انجلترا.. ومبعث مفاجأتي أنّ أخي لم يتعلّم لغة شكسبير في المدرسة، فقد حسم أمره في نهاية المرحلة الابتدائيّة وانقطع عن الدراسة بقرار مفاجئ غيّر مجرى حياته…

في المرحلة الابتدائيّة نتعلّم العربيّة وقسطا من الفرنسيّة لغة المستعمر القديم. ثمّ نتعلّم الانجليزيّة في المدرسة الاعداديّة والثانويّة، وبعضنا يقبل عليها في الجامعة… وفي جميع تلك المراحل تركّز المقرّرات والكتب المدرسيّة ومناهج تعليم اللغات الأجنبيّة على المكتوب فهما وإنتاجا، ولا يلتفت المدرّسون إلى أنشطة التخاطب إلاّ نادرا… وهكذا عُلّمنا انجليزيّة لا تصلح للتواصل مع أهلها من الناطقين بها حتّى قال لي واحد ممّن تحدّثت إليهم: إنّ انجليزيّتك شبيهة بما هو موجود في كتب الأدب والتاريخ، وضحك من ذلك عجبا.. وبعِلتُ أنا بالأمر على مذهب ابن القارح الذي عبّر بذلك القول عن صدمته بعد أن منعه الخازن من دخول الجنّة في رسالة الغفران… وأدركت بعد تأمّل جدوى الانجليزيّة التي تعلّمها أخي من خارج أسوار المدرسة بعيدا عن المدرّسين وامتحاناتهم. تعلّمها في الفندق الذي عمل به لاحقا، وكان أكثر حرفائه من الانجليز.. وفي بضعة أشهر أتقن نطقها وفهمها، دون أن يكتب حرفا واحدا في الدفاتر أو يطلب درسا في قواعد النحو والتصريف..

واطّلع من قريب على ثقافة أولائك السيّاح، وأحاط بالكثير من عاداتهم وتقاليدهم حتّى استطاع التغزّل بسائحة فوقعت في غرامه. واتّفقا على الزواج ثمّ رافقها إلى عاصمة الضباب حيث كوّنا أسرة مزدوجة اللغة والثقافة.. وفي لندن، خالط الناس فازداد تعلّما وصار قادرا على مجادلتهم بلغتهم دفاعا عن حقوقه كلّما تعرّض للمضايقة باعتباره عربيّا مسلما يلحقه بين الحين والآخر شيء من الأذى…

تذكّرت هذه الحادثة وأنا أقرأ كتابا شيّقا للمبدع المغربيّ عبد الفتاح كيليطو،عنوانه "أتكلّم جميع اللغات ولكن بالعربيّة"… فقد عاش تجربة مشابهة عندما بدأ يتعلّم اللغة الفرنسيّة في مدرسة المستعمر آنذاك. يقول في الصفحة العاشرة:" فرضت الفرنسيةُ عليّ نفسَها كلغة لا تنفصل عن الكتابة… درستها لا لأتكلّمها وإنّما لأقرأها وأكتبها.. ما أن كنت أغادرُ القسم حتّى كانت تمّحي، إذ لم تكن لي فرصة لاستخدامها .. كنّا ننجز إملاءات صحيحة، وإنشاءات لا تخلو من جودة، إلاّ أننا كنا لا نستطيع التحدّث باللغة الفرنسيّة بطلاقة.. وقد استمرّت الحال فيما يخصّني على هذا النحو حتّى اليوم، لا أستطيع أن أتكلّم إلاّ لغة الكتب، لغة الأدب، وخارج هذا النطاق تجدني في فاقة وعجز. أتكلّم الفرنسيّة كما أكتبها، مع هذا الفارق، أنّني لا أستطيع فحص ما أقول لتصحيحه عند الحاجة."

لقد أثبتت التجارب الحديثة في مجال تعليم اللغات لغير الناطقين بها أنّ اللغة ليست مجرّد واجبات تحلّ وقواعد تحفظ.. وإنّما هي كائن حيّ بوجهين مكتوب ومسموع.. وتعلّم المكتوب فهما وإنتاجا لابدّ أن يرافقه تعلّم المسموع فهما وإنتاجا أيضا. وهكذا يحتاج الطالب إلى التدرّب باستمرار على معالجة الوثائق المكتوبة والمسموعة مع تغليب أنشطة التخاطب بحسب الأوضاع التي يمكن أن يعيشها في حياته اليوميّة حتّى يصبح ملمّا بأكثر ما يمكن من المقامات وما يناسبها من القول على أساس أنّ لكلّ مقام مقال.

وبلوغ تلك المرتبة من الجدوى في مدارسنا لا يتيسّر إلاّ بإصلاحات كثيرة على صلة بالوثائق وجداول الحصص وعدد الطلاّب في الفصل الواحد. فالتدرّب على التخاطب مثلا يتطلّب تخفيضا في عدد التلاميذ حتّى يجد المعلّم والمتعلّم ما يكفي من الوقت والتركيز للقيام بالأنشطة الشفويّة بالقدر الذي يحتاجه كلّ تلميذ على حدة.

ونحتاج من ناحية أخرى إلى استعمال بعض الوسائل الحديثة التي تساعدنا على ربح الوقت، ولكنّ ذلك ليس شرطا لتحقيق الهدف الذي نريده إذا أدرك القائمون على التعليم في عالمنا العربيّ الرؤية الجديدة التي تتعلّق بهذه المهمّة.

ومن أطرف ما قرأت بخصوص تلك الرؤية، ما أورده أحمد أمين في سيرته الذانيّة (حياتي) فقد ذكر لنا كيف تعلّم اللغة الانجليزيّة على يدي سيّدة من الانجليز فقال: " ابتدأت أدرس معها، أقرأ وتفسّر لي ما غمض وتصلح لي ما أخطأت، ثم أضع الكتاب وأحدّثها وتحدّثني في أيّ موضوع آخر يعرض لنا. ونستمرّ على ذلك نحو الساعتين أتكلّم كثيراً وتتكلّم قليلاً، وتنفق أكثر ما تأخذه منّي في أشكال مختلفة لنفعي، فهي تدعو بعض أصحابها الانجليز من رجال ونساء إلى الشاي، وتدعوني معهم لأتحدّث إليهم ويتحدّثوا إلىّ، فأسمع لهجاتهم ويتعوّد سمعي نطقهم وأصغي إلى آرائهم وأفكارهم وأقف على تقاليدهم."

واللافت في هذه الفقرة كثرة الكلمات التي تتعلّق بالتخاطب وأنشطة المسموع: أحدّثها وتحدّثني – أتكلّم كثيرا- تتكلّم قليلا- أتحدّث – يتحدّثوا – أسمع – سمعي – نطقهم – أصغي – لهجاتهم.

وبهذه القائمة التي تؤكّد على أهميّة التخاطب، يرشدنا أحمد أمين قبل عشرات السنين إلى المنهج السليم لتعلّم اللغات الحيّة، وينبّهنا إلى أنّ المتعلّم هو الذي يتكلّم كثيرا بينما كانت معلّمته تتكلّم قليلا على عكس ما نلاحظه في مدارسنا العربيّة حيث يثرثر مدرّسو اللغات حتّى تجفّ حلوقهم في نهاية الدوام وطلاّبهم في سبات عميق، يحملون أسفارا ثقيلة لا يفقهون منها إلاّ القليل بسبب المناهج والطرق البالية التي تقتل اللغات الحيّة وتحوّلها إلى قوالب غير جاهزة للاستعمال في حياتنا اليوميّة.

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*كاتب تونسي

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