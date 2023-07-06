الوكرة القطري يتعاقد مع المصري حمدي فتحي لأربعة مواسم

أعلن نادي الوكرة المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي المصري لأربعة مواسم حتى عام 2027.

ونشر الوكرة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري القطري، صورة لفتحي بقميص الفريق.

وقال الوكرة عبر حسابه على تويتر “رسميًا.. حمدي فتحي وكراوي بعقد يمتد لأربعة مواسم”.

حمدي فتحي "شعلة" النشاط يشعلها من قلب فندق "الشعلة" pic.twitter.com/OpBbRTCI2z — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 6, 2023

ونظم النادي مؤتمرًا صحفيًا لتقديم اللاعب للجماهير والإعلام بحضور الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس النادي وسلمان عبد الغني نائب الرئيس.

كما حضر المؤتمر عبد الهادي خميس المدير التنفيذي وجاسم التميمي المدير الرياضي والشيخ محمد بن فهد المتحدث الرسمي ومحمد السليطي المسؤول الإعلامي بالإضافة إلى اللاعب ووكيل أعماله.

وانضم الدولي المصري البالغ عمره 28 عامًا للأهلي في 2019 بعد قضاء موسم على سبيل الإعارة مع بتروجت قادمًا من إنبي.

وأسهم فتحي مؤخرًا في فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي العريق.