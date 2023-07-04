أول لاعب سوري في الدوري الإنجليزي.. من هو محمود داوود؟ (فيديو)

أصبح محمود داوود أول لاعب سوري الأصل يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمرليغ”، مع إعلان نادي برايتون الإنجليزي تعاقده معه.

ووُلد داوود الذي يحمل الجنسية الألمانية في مدينة عامودا بمحافظة الحكسة شمالي سوريا عام 1996، قبل انتقاله مع أسرته إلى ألمانيا واستقرارهم هناك.

وعبر موقعه الإلكتروني، أعلن برايتون الشهر الماضي ضم داوود إلى صفوفه بصفقة مجانية وعقد يمتد 4 مواسم حتى عام 2027، بعد انتهاء عقده مع ناديه الألماني بروسيا دورتموند.

ولم يكشف برايتون عن تفاصيل مالية لصفقة اللاعب البالغ عمره 27 عامًا.

وقال المدرب روبرتو دي تسيربي “أنا متحمس لانضمام محمود إلى فريقي، أردته معي منذ كنت أدرب ساسولو، وأنا متأكد من أنه سيكون من الصفوة لدينا”.

وخاض داوود مباراتين مع منتخب ألمانيا الأول بعد أن استهل مسيرته الدولية أمام تركيا عام 2020.

وأشار البيان إلى أن داوود هو أول لاعب سوري المولد يلعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد أن انضم عام 2010 إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ عندما كان في الـ14 من عمره.

وعبر رسالة مصورة نشرها برايتون في حسابه على انستغرام، قال داوود “مرحبًا جماهير برايتون، أنا محمود داوود. سعيد لكوني هنا، وأنتظر بفارغ الصبر للّعب من أجلك”.

حب كبير يا برايتون والله فوق ما إني أحبكم وأحب كرة فريقكم 💙😍 داوود يطل عليكم من جديد ❤️ pic.twitter.com/ThSrTBSQ6T — SALEH20 (@S_20BVB) June 30, 2023

وسيخوض برايتون المنافسات الأوربية لأول مرة في الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري في المركز السادس وتأهل إلى الدوري الأوربي.

مسيرة داوود

وبدأ داوود مسيرته الرياضية بنادي دوسلدورف الألماني للناشئين، قبل أن ينتقل إلى بروسيا مونشنغلادباغ وتدرجه في الفئات العمرية بالنادي وحتى وصوله إلى الفريق الأول حيث كان ظهوره الأول مع الفريق في بطولة كأس آودي الودية، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند.

وأسهم داوود في تأهل فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى دوري أبطال أوربا موسم 2014، قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند عام 2017.

وشارك داوود في 141 مباراة مع وصيف البوندسليغا على الرغم من أن مشاركاته كانت مقيَّدة بعد أن خضع لعملية جراحية في كتفه، كما خاض مباريات مع منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عامًا.