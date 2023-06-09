حفّز جمهوره باللغة العربية.. بنزيما يكشف أسباب انضمامه للاتحاد السعودي (فيديو)

خطف النجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال حديثة باللغة العربية في رسالة تحفيزية للجمهور، بعد انضمامه إلى نادي الاتحاد السعودي.

وقال بنزيما الفرنسي ذو الأصل الجزائري “أنا متحمس أشوفكم في جدة”، وجدة هي المدينة التي تضم ملعب نادي الاتحاد العريق ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”.

وأعرب بنزيما خلال مقابلة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد، عن أسباب انضمامه للنادي السعودي، وقال “أنا مسلم وهي دولة مسلمة، ولطالما أردت أن أعيش هنا”.

🎙️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. 🤩⚽️#Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وتحدث عن وجود النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، وقال “كرستيانو موجود هنا، وهو صديقي، من الرائع رؤيته هنا في السعودية، وهو يمثل توجه السعودية وتقدم مستواها”.

وأكد أن السعودية “دولة مسلمة، وبالنسبة لي، هي المكان الذي أريد أن أكون فيه، لأنه من المهم لي أن أكون في دولة مسلمة، أشعر فيها بحب الناس لي”، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحدث اللغة العربية بطلاقة.

وتابع “لديّ طموح كبير وأود أن أقوم بأمور رائعة، لأن هذا مهم للسعودية ومهم للنادي، وأرغب في أن أترك خلفي إرثًا كرويًّا خالدًا”.

الأفضل في العالم في معقل النمور 🏟️🔥#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/LKWjGmoju3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وانضم قائد ريال مدريد السابق (35 عامًا) للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بعقد ضخم حتى 2026، بعد أن حقق مع النادي الإسباني 25 لقبًا.

وقدّم النادي السعودي نجمه الجديد للجماهير في حفل ضخم على ملعب “الجوهرة المشعة” أمس الخميس، وسط احتفاء شديد من جماهير النادي.

وفي أجواء ترحيب خيالية، ووسط هتاف الجماهير وتصفيقهم، شكلت الأضواء والألعاب النارية وجه نمر، وهو شعار نادي الاتحاد على خلفية موسيقية مبهرة.

ودخل بنزيما وسط صفين من صبية الملاعب على منصة أعدت خصيصًا له في الملعب مرتديًا قميص فريقه الجديد وعليه رقم 9، وهو الرقم الذي سيرتديه قائد ريال مدريد السابق.

واستعرض النجم الفرنسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أمام الجماهير وسط هتافات مدوية.