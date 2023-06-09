استقبال حافل لبنزيما في ملعب “النمور” (فيديو)

قدّم نادي الاتحاد السعودي نجمه الفرنسي كريم بنزيما للجماهير في حفل ضخم على ملعب “الجوهرة المشعة”، وسط احتفاء شديد من جماهير النادي.

ونفدت تذاكر الحفل، الذي بدأ باستعراض مسيرة بنزيما وألقابه، ثم دخل بنزيما المؤتمر الصحفي مرتديًا زيًا رسميًا ووشاحًا لنادي الاتحاد عليه صورته.

وفي أجواء ترحيب خيالية، ووسط صراخ الجماهير وتصفيقهم، شكلت الأضواء والألعاب النارية وجه نمر، وهو شعار نادي الاتحاد على خلفية موسيقية مبهرة.

ودخل بنزيما وسط صفين من صبية الملاعب على منصة أعدت خصيصًا في الملعب مرتديًا قميص فريقه الجديد وعليه رقم 9، وهو الرقم الذي سيرتديه قائد ريال مدريد السابق.

واستعرض النجم الفرنسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أمام الجماهير وسط هتافات مدوية.

الكرة الذهبية تضيء الجوهرة المشعة 🤩💛🖤#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/NSEzrG2eAt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

ووقّع بنزيما على عدد من كرات اللعب وأرسلها للجماهير في المدرجات وطاف أرجاء الملعب لتحيتهم.

واكتملت الاحتفالات باستعراض كأس الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلية أمام الجماهير بعد تتويج الاتحاد باللقبين.

سيلفي للتاريخ .. اللاعب الأفضل مع الجمهور الأفضل 🤳#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/PtNmuqo1Yc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وقال بنزيما إن الاتحاد فريق متطور، ويسعى للفوز بالمزيد من الألقاب معه بعد التتويج بألقاب كثيرة في أوربا.

وأضاف “القاعدة الجماهيرية للاتحاد حفزتني على الانتقال لصفوفه. اخترت النادي لمواصلة حصد الألقاب”.

🎙️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. 🤩⚽️#Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وانضم قائد ريال مدريد السابق، 35 عامًا، للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بعقد ضخم حتى 2026 بعد أن حقق مع النادي الإسباني 25 لقبًا.