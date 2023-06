ميسي يؤكد انضمامه لإنتر ميامي الأمريكي وأسعار تذاكر النادي ترتفع لعنان السماء

قال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، إنه يعتزم الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بصفته لاعبًا حرًا بعد أن اختار عدم تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

وذكر ميسي في مقابلة مع مجموعة من الصحف الرياضية “اتخذت القرار بأنني سأتوجه إلى ميامي، مضيفًا: “ما زلت لم أحسم الأمر بنسبة 100%، لكننا قررنا المضي قدمًا في الصفقة”.

وقال النجم الأرجنتيني: “إذا لم ينجح التعاقد مع برشلونة، فإنني كنت أرغب في مغادرة أوربا والخروج من دائرة الضوء والتفكير أكثر في عائلتي”.

وارتبط ميسي، 35 عامًا، بالعودة لبرشلونة، لكن النادي يعاني من قيود قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد كشفت في وقت سابق أن ليونيل ميسي يخطط للاستثمار في عالم كرة القدم، وشراء أسهم في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

