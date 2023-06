انتقال ميسي لإنتر ميامي يغيّر خريطة كرة القدم في الولايات المتحدة

ضمّ الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم القليل من الأسماء اللامعة في السنوات الأخيرة، لكن الوصول المنتظر لليونيل ميسي إلى إنتر ميامي سيغيّر خريطة اللعبة في الولايات المتحدة.

وأكد ميسي انتقاله لإنتر ميامي بعد أن رفض مهاجم الأرجنتين عرضًا مغريًا من السعودية، لينتقل للعب خارج حدود أوربا لأول مرة خلال أكثر من 20 عامًا.

وسيرفع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات شعبية الدوري الأمريكي إلى درجة هائلة بعد أن تذيل الترتيب بين مسابقات الدوري الأربع الأخرى في أمريكا الشمالية من ناحية المتابعة.

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات لرويترز هذا الأسبوع أن ميسي أراد الانتقال إلى ناد يمكنه الحصول على حصة من ملكيته.

وسيتبع بذلك مسارًا مشابهًا للمالك الشريك لناديه الجديد ديفيد بيكهام، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي في 2007 عقب خروجه من ريال مدريد.

وانسجم بيكهام وزوجته فيكتوريا المغنية السابقة بفريق سبايس جيرلز مع ثقافة المشاهير في لوس أنجلوس، وتم الاحتفاء بالخطوة كبداية عهد جديد لكرة القدم الأمريكية.

وانتقال ميسي، في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون لها تأثير أضخم.

وقال إيريك وينالدا لاعب المنتخب الأمريكي السابق والمحلل التلفزيوني حاليًا “هو أشهر وأفضل لاعب في الكوكب في الوقت نفسه. لن يكون مصدر جذب فقط، بل سيتيح فرصة لرؤية العظمة”.

ويغطي قرار ميسي على أكبر مفاجأة بكرة القدم في أمريكا الشمالية حين عاد أسطورة البرازيل الراحل بيليه من الاعتزال ليتعاقد مع نيويورك كوزموس، قليل الشهرة في الولايات المتحدة، عام 1975.

لكن مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم بعد 3 سنوات فإن وصول ميسي يتزامن مع لحظة توهج كبيرة للرياضة، وسيزيد شعبية الدوري الأمريكي بسرعة هائلة بعد تطور المسابقة بخطوات ثابتة منذ الموسم الأول عام 1996.

Inter Miami CF now has more Instagram followers than any NFL, MLB, NHL or MLS team.

They've gained over 4M followers in the last 24 hours 🤯

(via @FOS) pic.twitter.com/VgUs3zOTET

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 8, 2023