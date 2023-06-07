الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيما حتى 2026

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما حتى 2026.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لبنزيما (35 عامًا) على تويتر يستعرض مشواره ومهاراته، وأظهر اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي الذي كُتب عليه 2026.

وقال بطل السعودية “البنز اتحادي. الحظ الليلة كريم”، بينما قال بنزيما متحدثًا باللغة العربية “أنا متحمس أشوفكم في جدة”.

وودّع بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، ناديه ريال مدريد في وقت سابق الثلاثاء في حفل صغير وخاص دون حضور المشجعين ووسائل الإعلام، بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عامًا.

وجاء التعاقد بعد 48 ساعة فقط من إعلان نادي ريال مدريد رحيل قائده وهدافه بعد مسيرة امتدت 14 عامًا حقق خلالها اللاعب الفرنسي 25 لقبًا والعديد من الأرقام القياسية والتاريخية.

وقدّرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 ملايين دولار).

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد في 2009 قادمًا من أولمبيك ليون، وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وأحرز بنزيما 354 هدفًا مع ريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدّم بنزيما أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفًا في كل المسابقات، ليقود ناديه إلى تعزيز تصدره والفوز باللقب الأوربي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني، لينال الكرة الذهبية بسبب ذلك.

ونقل نادي الاتحاد في بيان عن بنزيما في مقابلة ستُنشر لاحقًا أنه “متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف”، مضيفًا أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين شغوفين بشكل لا يُصدَّق وطموحات كبيرة في كرة القدم ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري المحلي.

وأشار إلى أنه كان “محظوظًا لتحقيق أشياء مذهلة في مسيرتي وتحقيق كل ما بوسعي في إسبانيا وأوربا”، قائلًا إن “الوقت قد حان لخوض تحديات ومشروع جديد”.

بدوره، أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد خلال مراسم التوقيع على قوة الدوري السعودي “الذي أصبح جاذبًا لكل النجوم بفضل مستوياته الكبيرة والمنافسة العالية إلى جانب حجم المتابعة الذي وصل إلى أكثر من 180 دولة خلال الموسم الماضي”.

وكشف الحائلي عن رقم قميص بنزيما في الاتحاد قائلًا “نحن متحمسون لرؤيته في القميص رقم 9 للنمور”.

وسار بنزيما على خطى رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الذي انتقل إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما انضم إلى النصر.

كما ربطت تقارير عديدة الأرجنتيني ليونيل ميسي باحتمال الانتقال إلى الهلال بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.