الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية.. ما السبب؟

حذّر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، من الانتقال للأندية المصرية بسبب ما ذكره من شكاوى عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل “مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز”.

ونصح الاتحاد الدولي في بيان أي لاعب سيوقّع لأي من الأندية في مصر بالحذر من أمور عدة، قائلًا إن “على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي، وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية، وإذا أصر على الحصول عليه لإنهاء الإجراءات فعليك حضور هذه الإجراءات.. مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة”.

كما طالب اللاعبين “بضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي”.

