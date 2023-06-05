والد ميسي يقول إن قائد الأرجنتين يرغب في العودة إلى برشلونة

ذكر والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن ابنه منفتح للعودة إلى برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال خورخي والد ميسي، اليوم الاثنين، في حوار لقناة (خيخانتيس) عبر منصة تويتش “ليو يريد العودة إلى برشلونة، وأنا أيضًا أود أن يعود. نثق بأن ليو يستطيع العودة”.

وخاض قائد منتخب الأرجنتين مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الأسبوع الحالي.

ورحل ميسي عن برشلونة في 2021 بسبب راتبه الكبير في ظل القيود المالية التي تفرضها رابطة أندية الدوري الإسباني، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

وانضم ميسي (35 عامًا) إلى فئات الناشئين في برشلونة في سن 13، وأصبح الهداف التاريخي للنادي واللاعب الأكثر خوضًا للمباريات بقميص النادي بعدما سجل 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

وتحسّن الوضع المالي لبرشلونة منذ رحيل ميسي، لكنْ وفقًا لرابطة الدوري الإسباني، فإن النادي لا يزال يتخطى سقف الرواتب، ولا يستطيع تسجيل عقود اللاعبين الجدد الذين وقّعوا له منذ أشهر، مثل المدافع رونالد أراوخو وجابي لاعب الوسط.

ولطالما تحدّث خوان لابورتا رئيس النادي الفائز بالدوري الإسباني عن رغبته في عودة ميسي إلى ملعب كامب نو، لكن انتقال اللاعب قد يعقّد موقف الفريق بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وفاز ميسي مع باريس سان جيرمان بلقبين للدوري الفرنسي موسمي 2021-2022 و2022-2023، إضافة إلى كأس السوبر الفرنسية 2022.

وحامت شكوك بشأن مستقبل ميسي أخيرًا، وذكرت تقارير أن النجم الأرجنتيني تلقى عرضًا رسميًّا للانضمام إلى الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وإذا انتقل إلى السعودية، التي يعمل سفيرًا للسياحة بها منذ العام الماضي، فسيعود ميسي مجددًا للعب في الدوري نفسه مع كريستيانو رونالدو غريمه الأزلي الذي يلعب للنصر، بينما من المتوقع أن ينضم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى الاتحاد بطل الدوري.

كما ربطت تكهنات ميسي باحتمال الانتقال إلى فريق “إنتر ميامي” المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين. ويمتلك ميسي منزلًا في ميامي، وتحدّث سابقًا عن رغبته في اللعب بأمريكا والحياة في فلوريدا.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، ونال الكرة الذهبية سبع مرات.