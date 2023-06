زلاتان إبراهيموفيتش ينهي مسيرته الكروية عند 41 عاما (فيديو)

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ختام مسيرته مع كرة القدم واعتزال اللعبة، عن عمر ناهز 41 عاما.

جاء ذلك مساء أمس الأحد على ملعب سان سيرو، عقب نهاية المباراة الأخيرة لناديه ميلانو في موسم الدوري الإيطالي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).

وقال السويدي الدولي إبراهيموفيتش: “لدي ذكريات والمشاعر كثيرة هنا.. في المرة الأولى التي حضرت فيها إلى هنا، منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، الحب. سأكون أحد مشجعي ميلان طيلة حياتي”.

وأضاف: “حان الوقت لأقول لكرة القدم وداعا، وليس لكم”.

وظهر التأثر العاطفي على إبراهيموفيتش أثناء مغادرته الملعب، حيث تغنى مشجعو ميلان باسمه، ثم أقام له زملاؤه في الفريق ممرا شرفيا إلى خارج الملعب.

من جانبه، أعلن فريق ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لن يمدد عقده.

وينتهي عقد المهاجم السويدي البالغ عمره 41 عاما بنهاية الشهر الجاري، ولن يمدد الطرفان التعاقد بعد موسم اُبتلي فيه بالإصابات.

وشارك إبراهيموفيتش في 4 مباريات بالدوري هذا الموسم. وانضم إبراهيموفيتش لميلان لخوض فترته الثانية مع النادي في 2020 بعدما أحرز لقب الدوري في 2011، وقاده لحصد لقب الدوري مرة أخرى في الموسم الماضي.

وكان مهاجم مانشستر يونايتد السابق قضى معظم الموسم المنصرم على مقاعد البدلاء جراء الإصابة ولم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع ميلان، بمجموع 144 دقيقة فقط في أرض الملعب، وسجل هدفه الوحيد هذا الموسم من ركلة جزاء خلال الخسارة 3-1 أمام أودينيزي في مارس/ آذار الماضي.

You bow to no one, King 👑🥹@Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/R90EnbEoTp

— AC Milan (@acmilan) June 4, 2023