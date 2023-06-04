بعد 14 عاما.. ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة وتقارير تكشف وجهته المقبلة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيل المهاجم كريم بنزيمة -الفائز بالكرة الذهبية- في نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسمًا ومسيرة حافلة بالألقاب.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن نادي “الاتحاد” الذي ينشط في الدوري المحلي السعودي توصل إلى اتفاق لانضمام النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوفه، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تسمها) أن “نادي الاتحاد توصل لاتفاق لضم الفرنسي كريم بنزيمة لصفوفه بعقد يمتد لموسمين”.

وأشارت إلى أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ونائبه أحمد كعكي موجودان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع مع بنزيمة لإتمام صفقة انتقال قياسية قادمًا من نادي ريال مدريد.

ولم تكشف القناة السعودية عن قيمة الصفقة أو الراتب الذي سيناله المهاجم الفرنسي خلال فترة العقد.

ولم يصدر إعلان رسمي من نادي الاتحاد السعودي أو بنزيمة بشأن هذه الصفقة حتى الآن.

فيديو | مراسل #الإخبارية حميد بلحسن من أمام ملعب سانتياغو برنابيو: كريم بنزيما سيلعب اليوم مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد قبل إتمام إجراءات انتقاله لصفوف نادي #الاتحاد#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/nk3ErMzFtn — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 4, 2023

ونشر “الملكي” بيانا رسميا قال فيه “اتفق ريال مدريد وقائده بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا”.

وأضاف البيان “يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا. ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.

وبدا أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 35 عامًا سيستمر في صفوف النادي الإسباني لعام آخر بعد موسم 2022-2023 الذي عانى فيه من الإصابات وغاب فيه عن كأس العالم بقطر بسبب الإصابة.

لكنه عدل عن رأيه بعدما تلقى عرضا وصلت قيمته بحسب تقديرات وسائل الإعلام إلى أكثر من 100 مليون يورو (107.05 ملايين دولار) من السعودية.

وقرر بنزيمة إبطال بند تمديد عقده لموسم واحد ليصبح لاعبا حرا.

🔴 عاجل#نادي_الاتحاد يتفق رسميًا مع اللاعب كريم بنزيما والحاصل على الكرة الذهبية لتمثيل النادي لمدة عامين pic.twitter.com/9kCnY72bi7 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) June 4, 2023

سجل بنزيمة

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد صيف عام 2009 -قادما من أولمبيك ليون- رأس حربة الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018، وفاز بنزيمة مع الريال بـ25 لقبًا، 5 منها في دوري أبطال أوربا، و5 كؤوس عالمية للأندية، و4 كؤوس سوبر أوربي، و4 مرات بالدوري المحلي، و3 مرات كأس ملك إسبانيا، و4 كؤوس سوبر إسباني.

وسجل بنزيمة أكثر من 350 هدفا لصالح ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف رونالدو.

وكان 2021-2022 أفضل مواسمه مع الفريق إذ أحرز 44 هدفًا في كل المسابقات ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوربا باللقب رقم 14 وكذلك التتويج بطلا للدوري الإسباني.

وفي دوري الأبطال، ساعد ريال في قلب تأخره في دور الستة عشر ودور الثمانية وقبل النهائي أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب بهز الشباك في لقاء الإياب في كل مواجهة.

وبفضل دوره المحوري، فاز بالكرة الذهبية ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998 والخامس إجمالا.

وجاء رحيل بنزيمة بعد يوم واحد من إعلان ريال مغادرة إيدن هازارد النادي بعدما اتفق الطرفان على إنهاء عقده -الذي يتبقى فيه عام واحد- بالتراضي، وأكد النادي رحيل لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو والمهاجم ماريانو دياز.