باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي وتقارير تتحدث عن انتقاله إلى الهلال السعودي

نقلت وكالة رويترز للأنباء، السبت، عن مصدر مقرب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قوله إنه تلقى عرضًا من نادي الهلال السعودي بدءًا من الموسم المقبل.

وربطت تقارير إخبارية ميسي (35 عامًا) بشكل وثيق بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد انضمام غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي.

والسبت، أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أن ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

وأضاف النادي في بيان “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بختام موسم 2022-2023”.

باريس سان جيرمان يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والفائز باللونين الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبين في الدوري الفرنسي.#MerciMessi 🔴🔵

pic.twitter.com/V2SgAQQAW4 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 3, 2023

وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في النادي الفرنسي في الأسابيع الأخيرة، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الهلال يرغب في الإعلان عن التعاقد مع ميسي، الثلاثاء المقبل.

وعرض الهلال نحو 400 مليون يورو في الموسم لضم اللاعب الأرجنتيني الذي يشغل منصب سفير السياحة السعودية منذ العام الماضي.

كما ربطت تقارير إعلامية بعودة ميسي إلى برشلونة بالإضافة إلى احتمال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع متم موسم 2022-2023. النادي يتمنى، بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية. #MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/5LBp0MmpGp — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 3, 2023

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في بيان النادي “أود شكر ليونيل ميسي على موسميه في باريس. كان من الرائع رؤية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات باللونين الأزرق والأحمر في بارك دي برينس، والفوز بلقب الدوري في مناسبتين متتاليتين، وإلهام الشبان في نادينا”.

وأضاف “ما قدّمه ليونيل إلى باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي لا يمكن التقليل من شأنه، ونتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

وأحرز ميسي 21 هدفًا وصنع 20 هدفًا مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة خلال موسميه في الفريق، ولم يستطع قيادته إلى عبور دور الستة عشر في دوري أبطال أوربا.