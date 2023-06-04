الأهلي المصري يهزم الوداد المغربي 2-1 في ذهاب التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز الأهلي هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه الوداد حامل اللقب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة، الأحد.

ومنح بيرسي تاو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يعزز محمود عبد المنعم (كهربا) من تفوق الأهلي في الدقيقة 59.

لكن البديل سيف الدين بوهرة قلص الفارق لحامل اللقب في الدقيقة 85 بعد 3 دقائق من مشاركته.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد في الدار البيضاء في مباراة الإياب، الأحد المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه الحادي عشر في البطولة، فيما يكفي الوداد الفوز بهدف نظيف لكي يحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.

وكما كان متوقعًا استحوذ الأهلي على الكرة في بداية المباراة مع تراجع الوداد على النقيض مما حدث بمواجهتهما في نهائي العام الماضي الذي أقيم من مباراة واحدة عندما انتصر الوداد بهدفين في المغرب.

وهذه هي المرة الـ16 التي يسجل فيها الأهلي ظهوره في نهائي دوري الأبطال، معززًا رقمه القياسي كأكثر الفرق تأهلًا لهذا الدور في تاريخ البطولة، بينما كانت هذه هي المشاركة السادسة للوداد في النهائي.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي المسابقة القارية بعد عامي 2017 و2022.