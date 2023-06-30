اعتقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان بتهمة العنصرية والإساءة للإسلام

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، كريستوف غالتييه مدرب نادي باريس سان جيرمان ونادي نيس السابق بتهمة العنصرية والإساءة إلى الدين الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم اعتقال غالتييه ونجله على خلفية رسالة إلكترونية سربها راديو “مونت كارلو” عبر برنامج “لافتر فوت” في أبريل/نيسان الماضي، كان المدير الرياضي لنادي نيس جوليان فورنييه، قد أرسلها إلى الشركة المالكة للنادي في العام 2021 حيث كان غالتييه مدربا للفريق الأول حينها.

وحسب الرسالة فإن غالتييه كان ممتعضا من تواجد اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء في الفريق، وقال لفورنييه: “لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق”.

وأضاف فورنييه أن جون فوفليك نجل غالتييه والذي يتولى مهمة إدارة أعماله، أخبره بأن والده “بنى فريقا من الحثالة”، وعندما طلب منه التوضيح قال: “لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يكون في المسجد ظهر يوم الجمعة”.

وذكر فورنييه في رسالته الإلكترونية أيضا، أن غالتييه كان “يسعى إلى تقليل عدد اللاعبين المسلمين إلى أقصى حد ممكن، والاستغناء عن جان كلير توديبو ويوسف عطال وهشام بوداوي وأمين غويري وماريو ليمينا”، مشيرا إلى رفضه التعاقد مع التركي أوزان كاباك لأنه مسلم.

وفي رده على تلك الاتهامات، قال غالتييه في مؤتمر صحفي: “لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نُسبت إليَّ والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي”، كما أكد محامي المدرب في بيان، أن موكله “يطعن بحزم في الاتهامات الموجهة إليه”.

وكان غالتييه نفى مباشرة بعد ذلك في بيان نشره باريس سان جيرمان إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حينها في هذا الصدد إنه “صُدم بشدة”.

جدير بالذكر أن سان جيرمان بصدد الإعلان “الأسبوع المقبل” عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل غالتييه.

وكان غالتييه قاد باريس سان جيرمان إلى تحقيق لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، قبل أن يرحل هذا الصيف ويتم ترشيحه لتدريب أحد الأندية السعودية، حيث تُفيد بعض التقارير بوجود مفاوضات مع ناديي الهلال والشباب.