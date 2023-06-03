شاهد: غندوغان يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أحرز إيلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليمنح فريقه التقدم بعد مرور 13 ثانية أمام مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي، اليوم السبت.

وأطلق غندوغان قائد السيتي تسديدة مذهلة لا تُصد من حافة منطقة الجزاء، واستقرت داخل شباك الحارس ديفيد دي خيا.

وكان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عن طريق لوي ساها مهاجم إيفرتون السابق في شباك تشيلسي في نهائي المسابقة في 2009.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد على ملعب “ويمبلي” في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهى الشوط الأول بتعادل يونايتد بهدف من ركلة جزاء سددها قائد الفريق برونو فيرنانديز.