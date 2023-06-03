بثنائية غندوغان في مرمى يونايتد.. مانشستر سيتي يتوَّج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أصبح مانشستر سيتي على بُعد فوز واحد من استكمال ثلاثية تاريخية، بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتفوق 2-1 على مانشستر يونايتد بفضل ثنائية إيلكاي غندوغان، اليوم السبت.

وكتب غندوغان قائد سيتي اسمه في سجل الأرقام القياسية، بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور 12 ثانية من البداية في قمة مانشستر في استاد ويمبلي.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد، من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك غريليش في الدقيقة 33، وأنعش آمال فريقه في حرمان جاره من فرصة حصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.

لكن بعد الاستراحة بـ6 دقائق، أعاد غندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين، وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا الذي يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف.

ونجا سيتي من ضغط يونايتد في الدقائق الأخيرة، وأحرز لقب كأس الاتحاد للمرة السابعة في تاريخه، كما حصد -بقيادة المدرب بيب غوارديولا- لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية، ومعادلة إنجاز جاره يونايتد في موسم 1998-1999، عن طريق حصد لقب دوري أبطال أوربا لأول مرة عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي، السبت المقبل.

ولأول مرة في 190 مباراة قمة بين قطبي مانشستر، يتصارع الفريقان على لقب، وانقسم ملعب ويمبلي باللونين الأحمر والأزرق.

وحطم غندوغان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عندما سجل لوي ساها مع إيفرتون أمام تشيلسي بعد مرور 25 ثانية في نهائي 2009.