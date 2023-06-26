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بمشاركة الاتحاد وسيتي والأهلي المصري.. جدة تستضيف نسخة 2023 من كأس العالم للأندية

مدينة جدة السعودية تستضيف كأس العالم للأندية بمشاركة الاتحاد وسيتي والأهلي
26/6/2023-|آخر تحديث: 26/6/202309:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لاستضافة نسخة 2023 من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها أواخر هذا العام.

جاء ذلك بحسب بيان نشره “فيفا” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين، بعد أن قرر مجلس الاتحاد الدولي منح السعودية شرف تنظيم هذه النسخة في فبراير/شباط الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة.

وأكد الاتحاد السعودي، في بيان منفصل له، أن اختيار جدة لمونديال الأندية القادم “جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جدة الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل”.

ووفقا للبيان السعودي، فقد أكد رئيس الاتحاد ياسر بن حسن المسحل “استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية”.

ومن المقرر أن تشارك 7 أندية في البطولة المقبلة هي: الاتحاد السعودي المستضيف، ومانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوربا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

كما يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية “كونكاكاف”، في انتظار تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وستقام النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة عام 2025، وستقام بعدها المسابقة كل 4 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر