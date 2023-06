بمشاركة 32 فريقا بينهم الأهلي المصري.. “فيفا” يعلن اسم البلد المستضيف لكأس العالم للأندية في 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقًا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد الفيفا أن النسخة الموسعة ستقام كل 4 سنوات بدءًا من يونيو/حزيران 2025، ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للبطولة بعد عامين عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو.

وستشكل البطولة اختبارًا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994، كما تستضيف كأس كوبا أمريكا 2024.

