رياضة|أوربا

بعد خسارة النهائي الأوربي الأول في تاريخه.. مورينيو يرمي الميدالية الفضية لأحد المشجعين (فيديو)

2/6/2023-|آخر تحديث: 2/6/202302:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قوائم الأعلى تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي أمس الخميس، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء إعطائه ميداليته الفضية لطفل في مدرجات الملعب.

ورصدت إحدى الكاميرات رمي المدرب البرتغالي الميدالية إلى أحد الأطفال بعدما تسلمها في تكريم فريق روما صاحب المركز الثاني في نهائي الدوري الأوربي لكرة القدم، عقب خسارته أمام إشبيلية الإسباني 4-1 بركلات الترجيح، أول أمس الأربعاء.

وانتشر المقطع على منصات التواصل، وبدت على الطفل المشجع لنادي روما الدهشة من استغناء مورينيو عن ميداليته فجأة بهذه السهولة.

وكان رد مورينيو الملقب “سبيشال وان” على الواقعة هو أنه دائمًا يفعل ذلك، مضيفًا “أحتفظ بالذهب فقط وأرمي الفضية لأني لا أريدها”.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف مدرب روما وتخليه عن الميدالية، فرأى بعضهم أنه “شخصية قوية” ويرفض الخسارة، ووصف آخرون هذا الفعل بأنه عدم احترافية من المدرب.

وعلق الخطابي على الواقعة وشبه مورينيو بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتب أن جوزيه “شخصية مشابهة تمامًا لرونالدو، قرارات مشابهة ويحبان التحديات”، مضيفًا “يدرب بشغف حقيقي، لا ينافق للناس ولا ينافق لنفسه”.

وكتب حساب آخر مدافعًا عن تصرف مدرب روما “لا يحب إلا أن يكون الأول”.

بينما وصف حساب آخر التصرف بعدم الاحترافية مطالبًا مورينيو بتقبل الخسارة.

وانتقد حساب آخر التصرف ونقل انتقادا من مدرب إسباني موجه إلى مورينيو جاء فيه “مورينيو لا يعرف المبادئ ولا الروح الرياضية. إنه مسؤول عن تقليد المدربين الشبان لسلوكياته”.

المصدر : الجزيرة مباشر