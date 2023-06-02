بعد خسارة النهائي الأوربي الأول في تاريخه.. مورينيو يرمي الميدالية الفضية لأحد المشجعين (فيديو)

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قوائم الأعلى تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي أمس الخميس، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء إعطائه ميداليته الفضية لطفل في مدرجات الملعب.

ورصدت إحدى الكاميرات رمي المدرب البرتغالي الميدالية إلى أحد الأطفال بعدما تسلمها في تكريم فريق روما صاحب المركز الثاني في نهائي الدوري الأوربي لكرة القدم، عقب خسارته أمام إشبيلية الإسباني 4-1 بركلات الترجيح، أول أمس الأربعاء.

وانتشر المقطع على منصات التواصل، وبدت على الطفل المشجع لنادي روما الدهشة من استغناء مورينيو عن ميداليته فجأة بهذه السهولة.

وكان رد مورينيو الملقب “سبيشال وان” على الواقعة هو أنه دائمًا يفعل ذلك، مضيفًا “أحتفظ بالذهب فقط وأرمي الفضية لأني لا أريدها”.

🚨🎥💣 فيديو مترجم | – لماذا رميت الميدالية الفضية للمشجع ؟ مورينهو : أنا دائماً أفعل هذا ، أحتفظ بالذهب وأرمي الفضة ، لا أريد الفضية. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6BcbC0SJZZ — محمود مجيد ¹⁴ (@MMajeedSX) May 31, 2023

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف مدرب روما وتخليه عن الميدالية، فرأى بعضهم أنه “شخصية قوية” ويرفض الخسارة، ووصف آخرون هذا الفعل بأنه عدم احترافية من المدرب.

وعلق الخطابي على الواقعة وشبه مورينيو بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتب أن جوزيه “شخصية مشابهة تمامًا لرونالدو، قرارات مشابهة ويحبان التحديات”، مضيفًا “يدرب بشغف حقيقي، لا ينافق للناس ولا ينافق لنفسه”.

مورينيو رمى الميدالية الفضية

لطفل في المدرجات "إن لم تكن الأول فأنت الأخير" مورينيو عبارة عن كريستيانو رونالدو

لكن على هيئة مدرب شخصية مشابهة

مسيرة مشابهة

قرارات مشابهة

يحب التحديات

فاز بدوري الأبطال مع أكثر من نادي

وبطريقة أسطورية

يدرب بشغف حقيقي

يصنع الفارق بدون دعم كبير

لا… pic.twitter.com/jBt8fY3aXn — AL Kattabi الخطابي (@al_kattabi) June 1, 2023

وكتب حساب آخر مدافعًا عن تصرف مدرب روما “لا يحب إلا أن يكون الأول”.

#مورينيو مدرب #روما يرمي الميدالية الفضية التي حصل عليها في نهائي بطولة #اليوروباليغ بين#اشبيلية_روما على طفل في المدرجات!

لا يحب إلا أن يكون الأول:

أول والاول زين في كل حاجة! pic.twitter.com/fhdr0ahZGW — أهـ⚽️ـداف لا تنسى! (@AhTnsy) June 1, 2023

بينما وصف حساب آخر التصرف بعدم الاحترافية مطالبًا مورينيو بتقبل الخسارة.

مورينيو رمى الميدالية ديالو للجمهور و جات عند ولد صغير قالك انا لا اقبل الفضيات طز ع العقلية الاحترافية الكرة فيها ربح و خسارة و ديما كنتي كاتربح اش فيها اذا تقبلتي الخسارة مرة وحدة المهم بونو بيتك بلا نعاس Bono 😁🇲🇦 Mourinho pic.twitter.com/L1bFRmFjXO — #FreeZiyech ⵣ🇲🇦🥑 (@ZiyachFans) June 1, 2023

وانتقد حساب آخر التصرف ونقل انتقادا من مدرب إسباني موجه إلى مورينيو جاء فيه “مورينيو لا يعرف المبادئ ولا الروح الرياضية. إنه مسؤول عن تقليد المدربين الشبان لسلوكياته”.