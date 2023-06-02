اليويفا يتهم جوزيه مورينيو بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوربي (فيديو)

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، إن جوزيه مورينيو يواجه اتهامًا باستخدام لغة مسيئة ضد حكم مباراة نهائي الدوري الأوربي بعد تصوير المدرب البرتغالي وهو يصرخ باتجاه طاقم التحكيم عقب خسارة روما أمام إشبيلية.

وأثار الحكم أنطوني تيلور غضب مدرب روما بعد خسارة الفريق الإيطالي أمام إشبيلية، الأربعاء الماضي، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 قبل أن يحقق إشبيلية الفوز (4-1) بركلات الترجيح والتتويج باللقب السابع.

وبدت المباراة صعبة، حيث أشهر تيلور 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد على الإطلاق في مباراة بالدوري الأوربي، ولعب ما يقرب من 30 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع لوقت اللعب الذي استغرق 120 دقيقة. بعد أن توقفت المباراة مرات عدة.

وفي اليوم التالي للمباراة، انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الحكم الإنجليزي تيلور وعائلته يتعرضون لمضايقات من قبل مشجعي روما في مطار بودابست.

وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد مشجعو روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي يسيئون معاملة تيلور البالغ من العمر 44 عامًا وعائلته، الذين طلبوا الحماية من أمن المطار أثناء سعيهم للبقاء في منطقة آمنة.

Mourinho started this war pic.twitter.com/9vynmQTRdR — Professor Hamza (@mancityhardcore) June 1, 2023

وقال الاتحاد الأوربي للعبة (اليويفا) في بيان “يدين اليويفا بشدة السلوك العنيف الموجه ضد الحكم أنطوني تيلور وعائلته”.

وأضاف “مثل هذه التصرفات غير مقبولة، وتقوض روح اللعب النظيف والاحترام التي يدعمها الاتحاد الأوربي للعبة”.

وتابع البيان “يحافظ اليويفا على تعاون وثيق مع الشرطة المحلية وأمن المطارات بدءًا من وصول الحكام إلى المدن المضيفة، ومع ذلك نسعى باستمرار لتعزيز التدابير الأمنية للحكام بالتنسيق مع السلطات المحلية”.

وانتقد المدرب البرتغالي حكم المباراة في تصريحاته عقب المباراة قائلًا “كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت”.

كما تم توجيه الاتهام لمشجعي الفريقين بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات، بينما تم توجيه الاتهام لمشجعي روما بارتكاب بعض الأفعال الضارة إلى جانب بعض المشكلات الجماهيرية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهام إلى إشبيلية بسبب اقتحام جماهيره لأرض الملعب حيث اندفعت الجماهير بسرعة إلى الملعب بعد أن سدد غونزالو مونتييل ركلة الجزاء الحاسمة.