وسط احتفاء كبير.. الإسرائيلي عمير أتزيلي يوقع عقد انضمامه للعين الإماراتي لعامين

وقّع لاعب كرة القدم الإسرائيلي عمير أتزيلي عقد انضمامه رسميًا إلى نادي العين الإماراتي قادمًا من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي.

ونشر نادي العين على تويتر مقطع فيديو يظهر اللاعب الإسرائيلي خلال مرحلة الفحوص الطبية، ثم وهو يحمل قميص الفريق.

وقال العين الإماراتي إن أتزيلي انضم للنادي لمدة عامين، وسيرتدي القميص رقم 7.

يرتدي الرقم 7 مع الزعيم 👕 أتزيلي "عيناوي" لمدة موسمين 💜🤝 عمير.. العين علامة فارقة في كرة القدم الآسيوية 🟣🌏 #نادي_العين pic.twitter.com/5M26aBKUoj — نادي العين (@alainfcae) June 14, 2023

وفي تدوينة سابقة للنادي، نشر صورة لعدد من مسؤوليه خلال استقبال أتزيلي في مقر تدريبات الفريق باستاد خليفة بن زايد.

عوض محمد صبيح الكعبي ومحمد عبيد حماد يستقبلان لاعبنا الجديد عمير أتزيلي في مقر تدريبات "الزعيم" بإستاد خليفة بن زايد 🏟️#نادي_العين pic.twitter.com/Ol2dlvIs1a — نادي العين (@alainfcae) June 13, 2023

ونقل موقع العين الإماراتي عن محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ترحيبه بانضمام أتزيلي، وذلك تمهيدًا لقيده ضمن قائمة الفريق في الموسم الكروي الجديد.

التقارير تحدد مصير عدد من اللاعبين مع "الزعيم".. حماد يرحب بانضمام اللاعب عمير أتزيلي الذي أكمل اليوم كافة الإجراءات الخاصة بتعاقده مع "الزعيم” تمهيداً لقيده ضمن قائمة الفريق في الموسم الكروي الجديد ويشكر كل من كايو ويارمولينكو 🌐 https://t.co/0LNenMd2Hb #نادي_العين pic.twitter.com/E5twbYk5NO — نادي العين (@alainfcae) June 13, 2023

وقبل أيام، أعلن نادي العين الإماراتي توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، لانتقال أتزيلي إلى صفوف “الزعيم”.

وذكر موقع (i24) الإسرائيلي، أن نادي العين سيدفع الشرط الجزائي لأتزيلي والمقدر بمليوني يورو، كما سيحصل أتزيلي على راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو، وهو العرض الأعلى في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية.

ووقّع العين اتفاقية تعاون مشتركة وصفها بـ”التاريخية” مع مكابي حيفا في فبراير/شباط 2021، ضمن حلقة من سلسلة التطبيع الرياضي بين الإمارات وإسرائيل.

"الزعيم" يوقع على مذكرة تفاهم تاريخية مع مكابي حيفا الإسرائيلي محمد بن ثعلوب: ماضون على نهج قيادتنا الرشيدة وملتزمون بقيم ومبادئ نادي العين استاد هزاع بن زايد يستضيف "مباراة السلام" الأولى بين العين ومكابي والثانية في إسرائيل 📝 https://t.co/48DzSZilEM #نادي_العين pic.twitter.com/05mvm2BTTA — نادي العين (@alainfcae) February 3, 2021

ومنذ تطبيع العلاقات، وقّعت الإمارات مجموعة من الصفقات مع إسرائيل في مجالات عدة بينها السياحة والطيران والخدمات المالية، وسط تنديد من جانب الفلسطينيين.