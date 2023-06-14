رياضة|الإمارات

وسط احتفاء كبير.. الإسرائيلي عمير أتزيلي يوقع عقد انضمامه للعين الإماراتي لعامين

عمير أتزيلي
لاعب كرة القدم الإسرائيلي عمير أتزيلي (تويتر)
14/6/2023

وقّع لاعب كرة القدم الإسرائيلي عمير أتزيلي عقد انضمامه رسميًا إلى نادي العين الإماراتي قادمًا من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي.

ونشر نادي العين على تويتر مقطع فيديو يظهر اللاعب الإسرائيلي خلال مرحلة الفحوص الطبية، ثم وهو يحمل قميص الفريق.

وقال العين الإماراتي إن أتزيلي انضم للنادي لمدة عامين، وسيرتدي القميص رقم 7.

وفي تدوينة سابقة للنادي، نشر صورة لعدد من مسؤوليه خلال استقبال أتزيلي في مقر تدريبات الفريق باستاد خليفة بن زايد.

ونقل موقع العين الإماراتي عن محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ترحيبه بانضمام أتزيلي، وذلك تمهيدًا لقيده ضمن قائمة الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وقبل أيام، أعلن نادي العين الإماراتي توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، لانتقال أتزيلي إلى صفوف “الزعيم”.

وذكر موقع (i24) الإسرائيلي، أن نادي العين سيدفع الشرط الجزائي لأتزيلي والمقدر بمليوني يورو، كما سيحصل أتزيلي على راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو، وهو العرض الأعلى في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية.

ووقّع العين اتفاقية تعاون مشتركة وصفها بـ”التاريخية” مع مكابي حيفا في فبراير/شباط 2021، ضمن حلقة من سلسلة التطبيع الرياضي بين الإمارات وإسرائيل.

ومنذ تطبيع العلاقات، وقّعت الإمارات مجموعة من الصفقات مع إسرائيل في مجالات عدة بينها السياحة والطيران والخدمات المالية، وسط تنديد من جانب الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر