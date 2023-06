ديوكوفيتش يفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس وينفرد بالرقم القياسي لألقاب البطولات الكبرى (فيديو)

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن تغلب في النهائي، اليوم الأحد، على النرويجي كاسبر رود المصنف الرابع بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5، ليحرز ديوكوفيتش لقبه 23 في البطولات الأربع الكبرى وينفرد بصدارة الفائزين بألقاب منافسات فردي الرجال بها.

وعانى اللاعب الصربي من بداية صعبة قبل أن تتحول المباراة إلى مواجهة من جانب واحد.

وتساوى ديوكوفيتش، 36 عامًا، مع رافائيل نادال برصيد 22 لقبًا عندما حصد لقب أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه انفرد بالرقم القياسي بلقبه الثالث على ملاعب رولان غاروس بعد 2016 و2021.

كما أصبح أول لاعب يحرز 3 ألقاب على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى، وهي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وكتب نادال الفائز باللقب في رولان غاروس 14 مرة في حسابه في تويتر “تهنئة كبيرة على هذا الإنجاز يا نوفاك. قبل سنوات عدة كان من المستحيل التفكير في 23 لقبًا لكنك فعلتها. استمتع باللقب مع عائلتك وفريقك”.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 11, 2023