الأهلي المصري يتوج بلقب أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه (فيديو)

توج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله في إياب نهائي المسابقة مع مضيفه الوداد المغربي 1-1 في الدار البيضاء.

وفاز الأهلي 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، ليتوج بمجموع المباراتين 3-2.

بدأت المباراة بضغط متواصل من جانب الوداد، وتمكن يحيى عطية الله من تسجيل هدف الوداد في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني ضغط الأهلي حتى تمكن محمد عبد المنعم من تسجيل هدف التعادل بضربة رأس رائعة في الدقيقة 78 ليقود الأهلي إلى التتويج باللقب القاري.

هناك ملك واحد في أفريقيا 👑

شعاره النسر 🦅.. مقره الجزيرة .. وعلى قميصه الأحمر ١١ لقب في دوري الأبطال.🔝#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/2hJmvTmLw0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 11, 2023

وبهذا الفوز يثأر الأهلي لخسارته بهدفين مقابل لا شيء أمام الوداد في العام الماضي، عندما أقيم النهائي من مواجهة واحدة في أجواء مثيرة للجدل بعد قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإسناد تنظيم المباراة للمغرب بعد سحب السنغال طلب التنظيم.

وعزز الأهلي سجله القياسي كأكثر فريق يتوج بدوري أبطال أفريقيا بعدما فاز به 11 في تاريخه، علمًا بأنها المرة الثالثة التي يحصل فيها على البطولة في آخر 4 أعوام.

وسبق أن فاز النادي الأهلي باللقب أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.