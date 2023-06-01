غالتييه: ميسي يخوض مباراته الأخيرة مع سان جيرمان السبت المقبل

قال كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن مباراة الفريق السبت المقبل ضد ضيفه “كليرمون” ستكون الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وصرّح غالتييه للصحفيين، اليوم الخميس: “هذه آخر مباراة لميسي في ملعب بارك دي برينس (معقل سان جيرمان). لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وأضاف: أن ميسي “كان في خدمة الفريق دائمًا وشكل جزءًا مهمًا من الفريق، إنه متاح دائمًا ولا أعتقد أن تعليقات أو انتقادات ضده مبررة”.

وذكر أنه يأمل في أن ينال ميسي وداعًا جيدًا، وذلك بعدما تعرض لصيحات استهجان من جانب مشجعي باريس سان جيرمان في مناسبات عدة خلال الموسم الحالي.

وانتقل ميسي، 35 عامًا، إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين، ولم يجدد النجم الأرجنتيني عقده مع النادي الفرنسي.

وسجّل ميسي 21 هدفًا وقدّم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في المسابقات جميعها هذا الموسم، وتوج معه بالدوري المحلي في موسمي 2021-2022 و2022-2023 بجانب كأس السوبر الفرنسية 2022.

وأثيرت الكثير من التكهنات في الفترة الأخيرة بشأن وجهة ميسي المقبلة عقب انتهاء عقده الحالي مع الفريق.

وأعرب ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، عن رغبته في مواصلة اللعب حتى بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، التي تُقام في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة.