إشبيلية يهزم روما بركلات الترجيح ويتوج بطلا للدوري الأوربي (فيديو)

توج فريق إشبيلية الإسباني بطلًا للدوري الأوربي لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح 4-1 على فريق روما الإيطالي، الأربعاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليلعب الفريقان وقتًا إضافيًا لم يتمكن أي فريق خلاله من تعديل النتيجة لصالحه.

واحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء، حسمها إشبيلية لصالحه بفضل تألق حارسه المغربي ياسين بونو.

وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدف لنجمه باولو ديبالا في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل جيانلوكا مانشيني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.