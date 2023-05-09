والد ميسي يعلق على تقارير بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي

قال خورجي، والد ليونيل ميسي إن قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم لم “يوقع أو يوافق” على عقد للعب في السعودية الموسم المقبل، بعد أن ربطت تقارير وسائل إعلام اليوم الثلاثاء مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الأب في بيان على إنستغرام “لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي نادٍ للعام المقبل. لن نتخذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل (الموسم) مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف “بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت لتقييم الأمور قبل اتخاذ أي قرار”، مؤكدا عدم وجود “أي شيء مع أي طرف”.

وقال “لم نصل إلى اتفاق شفهي أو نوقع عقودا أو نتفق على أي شيء. لن نفعل ذلك حتى ينتهي الموسم”.

وأثار مستقبل ميسي (35 عاما) في باريس سان جيرمان تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة بعدما أوقفه النادي لسفره إلى السعودية وغيابه عن حصة تدريبية.

واعتذر ميسي لباريس سان جيرمان وزملائه، قبل أن يعود إلى التدريبات أمس الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية “تمت بالفعل”، مضيفة أن اللاعب بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من قائد الأرجنتين أن ميسي، الذي سيبلغ 36 عاما الشهر المقبل، تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي، في ظل عدم تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وعيّنت السعودية ميسي سفيرا للسياحة العام الماضي، وزار مدينة جدة في مايو/أيار 2022، ثم عاد في يناير/كانون الثاني لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي الهلال والنصر، وواجه كريستيانو رونالدو.

وحصل ميسي على جائزة لوريوس المرموقة لأفضل رياضي عن فئة الرجال، كما حصل على جائزة نيابة عن المنتخب الأرجنتيني الذي نال لقب أفضل فريق في العالم بعد فوزه بكأس العالم في قطر 2022.

وسبق أن فاز مهاجم باريس سان جيرمان بالجائزة عندما تقاسمها مع سائق (فورمولا 1) لويس هاميلتون في 2020.

وأصبح ميسي أيضا أول رياضي يفوز بجائزة أفضل رياضي في العالم، وجائزة أفضل فريق في العالم في العام نفسه.