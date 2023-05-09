الدحيل يتوَّج بطلا لدوري نجوم قطر للمرة الثامنة (فيديو)

تُوّج فريق الدحيل بلقب دوري نجوم قطر للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه الكبير على ضيفه الشمال بخماسية، اليوم الاثنين، في المرحلة الأخيرة من الموسم.

ووضع (المعز علي) الدحيل في المقدمة بعدما استقبل تمريرة عرضية على صدره قبل أن يهز الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة، ثم سجل الهداف الكيني مايكل أولونغا 4 أهداف ليرفع رصيده إلى 22 هدفا، ويتصدر هدافي دوري النجوم بفارق 3 أهداف عن السوري عمر السومة لاعب العربي.

وبهذا أكمل الدحيل ثلاثية محلية بعد الفوز بكأس قطر وكأس دوري النجوم، بينما خرج من كأس أمير قطر.

وأنهى الدحيل الموسم برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن العربي الوصيف الذي هزم السد الثالث (2-1) الاثنين.

وانتظر الدحيل حتى الجولة الأخيرة لحسم اللقب بعد صراع شرس مع وصيفه العربي، الذي ظل ينافسه على اللقب حتى الرمق الأخير من عمر الموسم.

ونال الدحيل لقب الدوري للمرة الثامنة في 13 عاما، لينهي سطوة السد في الموسمين الماضيين.

وحقق الدحيل 16 فوزا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم هذا الموسم، وسجل الفريق 50 هدفا ومُنيت شباكه بـ25 هدفا.