أرسنال يتخطى نيوكاسل بهدفين ويواصل مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

تمسك أرسنال بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز (2-0) على نيوكاسل يونايتد، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة، اليوم الأحد.

ولو خسر أرسنال لتعرضت آماله في حصد اللقب لأول مرة منذ 2004 لضربة جديدة، لكنه سجل بوساطة مارتن أوديغارد وفابيان شار بطريق الخطأ في مرماه، ليخرج بالانتصار الثمين.

وسيطر نيوكاسل، الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث، وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والتأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل في بداية المباراة على اللعب، لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.

وأرسل غابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجانب الأيسر حوّلها شار مدافع نيوكاسل بطريق الخطأ في مرماه قبل 20 دقيقة من النهاية.

بعد الهدف، كثف نيوكاسل من محاولاته الهجومية لتقليص الفارق، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي أرسنال، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرًا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 89 التي شهدت فرصة خطيرة لنيوكاسل عندما تسلم فابيان شار الكرة على حدود منطقة جزاء أرسنال وسدد كرة قوية، لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز أرسنال بهدفين.

ولدى مانشستر سيتي، الذي فاز في 10 مباريات متتالية في الدوري 82 نقطة من 34 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 35 مباراة، وبقي نيوكاسل ثالثًا وله 65 نقطة.