ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان بعد رحلة السعودية

اعتذر ليونيل ميسي لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه في الفريق، اليوم الجمعة، بعد إيقافه بسبب قيامه برحلة إلى السعودية، وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي تم إيقافه لمدة أسبوعين بعد رحلة لم يصرح له بها إلى السعودية عندما كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق بعد هزيمة متصدر دوري الدرجة الأولى (3-1) على أرضه أمام لوريان، الأحد الماضي.

وقال ميسي “اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة، كما كان يحدث في الأسابيع السابقة”.

وأضاف “نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغائها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل”.

وتابع مهاجم الأرجنتين “اعتذر لزملائي وأنتظر ما يرغب النادي أن يفعله معي”.

وفي وقت سابق اليوم، قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إنه لا علاقة له بقرار النادي إيقاف ميسي، الذي من المقرر أن يغيب عن المباراتين المقبلتين أمام “تروا” و “أرأجاكسيو” حيث يتطلع الفريق للحفاظ على تصدره للدوري الفرنسي.

وأضاف غالتييه في مؤتمر صحفي “سنرى عندما يعود ليو، سنرى ما سيحدث. من الواضح أنه ستكون هناك مناقشات مع النادي بأكمله، ومع ليو بالطبع حيث إنه المتأثر الأول والأخير”.

وأوضح أنه تم إبلاغه بالعقوبة مطلع هذا الأسبوع، وشدد على أنه موظف في النادي وأنه لا يفرض العقوبة بنفسه، وقال قبل مواجهة تروا “قررت عدم التعليق على هذا القرار”.

وأشار إلى أن المحادثات ستحدد ما إذا كان اللاعب الأرجنتيني سيلعب مرة أخرى هذا الموسم مع الفريق أم لا؟

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق 5 نقاط عن أولمبيك مرسيليا مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

ونقلت رويترز عن مصدر مقرب من قائد المنتخب الأرجنتيني قوله إن ميسي تلقى عرضًا رسميًا للانضمام إلى الهلال السعودي الموسم المقبل، مع عدم إدراج اللاعب الذي سيكمل 36 عامًا الشهر المقبل والفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده لمسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ضمن حساباته.

وأصبح ميسي سفيرًا للسياحة في السعودية منذ العام الماضي، وزار جدة في مايو/أيار 2022.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عاد ميسي ليلعب مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريق من كل نجوم الدوري السعودي حيث واجه المنافس كريستيانو رونالدو.

لكن رامون دياز مدرب الهلال رفض الانخراط في مزاعم أن النادي السعودي يحاول التعاقد مع ميسي في ظل تركيز الفريق على مواجهته مع أوراوا رد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.