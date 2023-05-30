رياضة

شغب واعتداءات بين فريقي الوحدات والفيصلي ضمن بطولة ودية على ملعب في القدس (فيديو)

جانب من الفوضى خلال مباراة الفيصلي والوحدات في ملعب الرام في القدس (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/5/2023

شهد ملعب الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة شغبا وتشابكا بالأيدي بين لاعبي الوحدات والفيصلي الذين قدموا من الأردن للمشاركة في بطولة ودية في فلسطين.

وبدأت الحادثة عقب اعتراض لاعبي فريق الفيصلي على قرار الحكم باحتسابه خطأ لصالح الوحدات في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأظهرت تسجيلات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع المشكلة، حيث تجمّع لاعبو فريق الفيصلي حول الحكم، ودفعوه بسبب قراره التحكيمي.

وبعد انفعال اللاعبين، نزل الطاقم الإداري للفريق، والتف الجميع حول الحكم وبدأوا بدفعه، في حين حاول البعض التهدئة.

وتحولت الاحتكاكات إلى صدامات بين لاعبي الفريقين، كما نزلت مجموعة من الجماهير واشتبكت معهم.

وقال الإعلامي الأردني صالح الراشد لقناة محلية إن ما حدث “تصرّف أرعن من لاعب بمهاجمته الحكم”، مشيرا إلى أن الجهاز الفني والإداري للنادي الفيصلي شارك في الأحداث.

وأضاف “الفرق الأردنية تعاني ضغطا كبيرا، رغم أنها تشارك في بطولة ودية تحمل اسم القدس التي سالت عليها الدماء الأردنية والفلسطينية”.

وتابع “كان على اللاعبين احترام البطولة، وعلى إدارة الناديين أن تركز على رمزية البطولة التي هي أهم من كرة القدم”، مشيرا إلى أن فلسفة تثقيف اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة ليست موجودة.

وختم بالإشارة إلى أن “الهدف من هذه البطولة هو التأكيد على أن فلسطين ليست محاصرة، وأن الأردن هو القلب النابض لهذا البلد”.

 

 

وحاول رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب التدخل لتهدئة الجماهير في الملعب. وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لكلا الفريقين، ومن المفترَض أن تذهب إلى ركلات الترجيح.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي