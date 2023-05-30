شغب واعتداءات بين فريقي الوحدات والفيصلي ضمن بطولة ودية على ملعب في القدس (فيديو)

شهد ملعب الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة شغبا وتشابكا بالأيدي بين لاعبي الوحدات والفيصلي الذين قدموا من الأردن للمشاركة في بطولة ودية في فلسطين.

وبدأت الحادثة عقب اعتراض لاعبي فريق الفيصلي على قرار الحكم باحتسابه خطأ لصالح الوحدات في الثواني الأخيرة من المباراة.

ضمن بطولة القدس والكرامة.. شغب بين فريقي الوحدات والفيصلي في ملعب فيصل الحسيني بالقدس المحتلة pic.twitter.com/PbqOP9lCCb — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 29, 2023

وأظهرت تسجيلات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع المشكلة، حيث تجمّع لاعبو فريق الفيصلي حول الحكم، ودفعوه بسبب قراره التحكيمي.

وبعد انفعال اللاعبين، نزل الطاقم الإداري للفريق، والتف الجميع حول الحكم وبدأوا بدفعه، في حين حاول البعض التهدئة.

وتحولت الاحتكاكات إلى صدامات بين لاعبي الفريقين، كما نزلت مجموعة من الجماهير واشتبكت معهم.

بداية الشرارة للاحداث المؤسفة بين فريقي #الوحدات و #الفيصلي الاردنيين خلال مباراتهم في بطولة القدس الودية في #فلسطين.#الديربي pic.twitter.com/eN0rkWmU0I — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 29, 2023

وقال الإعلامي الأردني صالح الراشد لقناة محلية إن ما حدث “تصرّف أرعن من لاعب بمهاجمته الحكم”، مشيرا إلى أن الجهاز الفني والإداري للنادي الفيصلي شارك في الأحداث.

وأضاف “الفرق الأردنية تعاني ضغطا كبيرا، رغم أنها تشارك في بطولة ودية تحمل اسم القدس التي سالت عليها الدماء الأردنية والفلسطينية”.

وتابع “كان على اللاعبين احترام البطولة، وعلى إدارة الناديين أن تركز على رمزية البطولة التي هي أهم من كرة القدم”، مشيرا إلى أن فلسفة تثقيف اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة ليست موجودة.

وختم بالإشارة إلى أن “الهدف من هذه البطولة هو التأكيد على أن فلسطين ليست محاصرة، وأن الأردن هو القلب النابض لهذا البلد”.

وحاول رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب التدخل لتهدئة الجماهير في الملعب. وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لكلا الفريقين، ومن المفترَض أن تذهب إلى ركلات الترجيح.