بينهم صلاح.. 7 محترفين في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لغينيا وجنوب السودان

استدعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر 7 محترفين في الخارج، على رأسهم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي، ضمن تشكيلة مبدئية قبل خوض مباراتين الشهر المقبل.

وعاد لتشكيلة مصر الثنائي أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، وسام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي.

وانضم محمود حسن (تريزيجيه) لاعب طرابزون سبور التركي للتشكيلة بعد غيابه عن مباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية بسبب الإصابة.

وسيعلن فيتوريا باقي أسماء التشكيلة من لاعبي الدوري المصري الممتاز في وقت لاحق.

وجاءت تشكيلة المحترفين بالخارج على النحو التالي: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن (تريزيجيه) ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي (مونتريال الكندي) وسام مرسي.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا في المغرب يوم 14 يونيو/حزيران المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يخوض مباراة ودية مع جنوب السودان بعدها بأربعة أيام على استاد القاهرة.

وضمنت مصر المشاركة في كأس الأمم التي ستقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل، لكن المواجهة مع غينيا ستكون على صدارة المجموعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على مالاوي 4-صفر في نهاية مارس/آذار الماضي، ويتقدم على منتخب غينيا صاحب المركز الثاني الذي يملك الرصيد نفسه.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 9 نقاط، وتضم المجموعة أيضًا منتخبات مالاوي وغينيا وأثيوبيا.

ويأتي منتخبا مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويحتل منتخب جنوب السودان المركز الرابع والأخير بالمجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد أن فاز على الكونغو 2-1، وخسر في 3 مباريات أخرى أمام جامبيا ومالي والكونغو.